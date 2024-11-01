Ingenia dStream HeadNeckSpine solution d’antenne -

Solution d’antenne intégrée. Association possible des antennes FlexCoverage Postérieure et dS HeadNeck. Échantillonnage de données DirectDigital pour une augmentation du rapport signal-bruit. Technologie dS SENSE pour renforcer les performances de l’imagerie parallèle. Installation rapide et facile avec connexion sans fil de l’antenne tète/cou. Amélioration du positionnement de l’antenne et du rapport signal-bruit grâce au rabat de cou flexible. Champ visuel ouvert avec miroir pour un confort plus grand du patient. Possibilité d’incliner l’antenne dS HeadNeck pour un positionnement et un confort optimal.