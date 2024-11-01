Solution d’antenne intégrée.
Association possible des antennes FlexCoverage Postérieure et dS HeadNeck.
Échantillonnage de données DirectDigital pour une augmentation du rapport signal-bruit.
Technologie dS SENSE pour renforcer les performances de l’imagerie parallèle.
Installation rapide et facile avec connexion sans fil de l’antenne tète/cou.
Amélioration du positionnement de l’antenne et du rapport signal-bruit grâce au rabat de cou flexible.
Champ visuel ouvert avec miroir pour un confort plus grand du patient.
Possibilité d’incliner l’antenne dS HeadNeck pour un positionnement et un confort optimal.
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Digitalisation dans l’antenne même pour une augmentation du rapport signal-bruit
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Amélioration du positionnement de l’antenne et du rapport signal-bruit grâce au rabat de cou flexible
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Confort du patient accru grâce à l’inclinaison de l’antenne
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Installation rapide et facile avec connexion sans fil pour la partie antérieure de l'antenne
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