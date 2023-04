Visualisation avec rotation complexe sur deux axes

L’angiographie coronarienne traditionnelle et l’angiographie rotationnelle sur un seul axe ont leurs propres limites en matière de diagnostic des maladies coronariennes du fait de la superposition et de la distorsion des vaisseaux. À l’inverse de ces techniques qui nécessitent plusieurs acquisitions, CardiacSwing est capable d’acquérir des vues avec orientation crânio/caudale et incidence oblique antérieure gauche/droite en une seule séquence, améliorant ainsi la visibilité et la prise en charge des patients.