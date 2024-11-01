Le logiciel Philips iPatient est un service d’imagerie personnalisé, axé sur le patient et à l’origine d’avancées majeures en matière de gestion de la dose et des processus de travail, conçu pour optimiser votre productivité au quotidien et bien plus encore.
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Le logiciel Philips iPatient comprend de nouvelles méthodes axées sur le patient et visant à optimiser la gestion de la qualité de l’image et de la dose de rayons X. Il vous permet également de gagner du temps en réduisant automatiquement les durées d’acquisition. De plus, dans certains cas, la durée d’examens peut être diminuée de près de 24 %*. Les processus de travail ont, quant à eux, été personnalisés afin de simplifier l’utilisation des techniques de reconstruction itérative telles que l’IMR.
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Le logiciel Philips iPatient comprend de nouvelles méthodes axées sur le patient et visant à optimiser la gestion de la qualité de l’image et de la dose de rayons X. Il vous permet également de gagner du temps en réduisant automatiquement les durées d’acquisition. De plus, dans certains cas, la durée d’examens peut être diminuée de près de 24 %*. Les processus de travail ont, quant à eux, été personnalisés afin de simplifier l’utilisation des techniques de reconstruction itérative telles que l’IMR.
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Le logiciel Philips iPatient comprend de nouvelles méthodes axées sur le patient et visant à optimiser la gestion de la qualité de l’image et de la dose de rayons X. Il vous permet également de gagner du temps en réduisant automatiquement les durées d’acquisition. De plus, dans certains cas, la durée d’examens peut être diminuée de près de 24 %*. Les processus de travail ont, quant à eux, été personnalisés afin de simplifier l’utilisation des techniques de reconstruction itérative telles que l’IMR.
SyncRight
Diversité de populations et cohérence
Aujourd’hui, les injections de produit de contraste sont généralement définies manuellement. Étant donné le grand nombre de patients pris en charge, de nombreux sites ont donc décidé d’adopter un protocole d’injection unique. L’option SyncRight facilite une communication efficace entre le système scanner et l’injecteur afin de délivrer une dose de contraste adaptée et obtenir une qualité d’image homogène.
Diversité de populations et cohérence
Aujourd’hui, les injections de produit de contraste sont généralement définies manuellement. Étant donné le grand nombre de patients pris en charge, de nombreux sites ont donc décidé d’adopter un protocole d’injection unique. L’option SyncRight facilite une communication efficace entre le système scanner et l’injecteur afin de délivrer une dose de contraste adaptée et obtenir une qualité d’image homogène.
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Aujourd’hui, les injections de produit de contraste sont généralement définies manuellement. Étant donné le grand nombre de patients pris en charge, de nombreux sites ont donc décidé d’adopter un protocole d’injection unique. L’option SyncRight facilite une communication efficace entre le système scanner et l’injecteur afin de délivrer une dose de contraste adaptée et obtenir une qualité d’image homogène.
Système totalement personnalisable
Cohérence et fiabilité
Avec la plate-forme avancée iPatient de Philips, vous pouvez désormais améliorer votre système scanner, tout en étant en mesure d’affronter les défis de demain. Vous pouvez ainsi vous focaliser sur les résultats et non sur les paramètres d’acquisition. De plus, vous bénéficiez d’une plus grande fiabilité et de résultats cohérents en permanence.
Cohérence et fiabilité
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Cohérence et fiabilité
Avec la plate-forme avancée iPatient de Philips, vous pouvez désormais améliorer votre système scanner, tout en étant en mesure d’affronter les défis de demain. Vous pouvez ainsi vous focaliser sur les résultats et non sur les paramètres d’acquisition. De plus, vous bénéficiez d’une plus grande fiabilité et de résultats cohérents en permanence.
Technologie précurseur
Conçu pour accélérer les innovations
iPatient est une plate-forme conçue pour intégrer les futures innovations, y compris les procédures personnalisées adaptées aux dernières avancées telles que les techniques de reconstruction itérative et les technologies de capteurs.
Conçu pour accélérer les innovations
iPatient est une plate-forme conçue pour intégrer les futures innovations, y compris les procédures personnalisées adaptées aux dernières avancées telles que les techniques de reconstruction itérative et les technologies de capteurs.
Conçu pour accélérer les innovations
iPatient est une plate-forme conçue pour intégrer les futures innovations, y compris les procédures personnalisées adaptées aux dernières avancées telles que les techniques de reconstruction itérative et les technologies de capteurs.
Le logiciel Philips iPatient comprend de nouvelles méthodes axées sur le patient et visant à optimiser la gestion de la qualité de l’image et de la dose de rayons X. Il vous permet également de gagner du temps en réduisant automatiquement les durées d’acquisition. De plus, dans certains cas, la durée d’examens peut être diminuée de près de 24 %*. Les processus de travail ont, quant à eux, été personnalisés afin de simplifier l’utilisation des techniques de reconstruction itérative telles que l’IMR.
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SyncRight
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Système totalement personnalisable
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Technologie précurseur
Conçu pour accélérer les innovations
iPatient est une plate-forme conçue pour intégrer les futures innovations, y compris les procédures personnalisées adaptées aux dernières avancées telles que les techniques de reconstruction itérative et les technologies de capteurs.
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* Une étude réalisée sur des examens multiphasiques du foie a démontré que la plate-forme logicielle iPatient permettait de réduire de 24 % le délai d’obtention des résultats et de 66 % le nombre de clics effectués par examen. Impact of workflow tools in reducing total exam and user interaction time - 4 phase liver computed tomography exams. Nicholas Ardley - Southern Health, Kevin Buchan - Philips Healthcare, Ekta Dharaiya - Philips Healthcare.
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