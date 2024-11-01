Prenez les commandes

Le logiciel Philips iPatient comprend de nouvelles méthodes axées sur le patient et visant à optimiser la gestion de la qualité de l’image et de la dose de rayons X. Il vous permet également de gagner du temps en réduisant automatiquement les durées d’acquisition. De plus, dans certains cas, la durée d’examens peut être diminuée de près de 24 %*. Les processus de travail ont, quant à eux, été personnalisés afin de simplifier l’utilisation des techniques de reconstruction itérative telles que l’IMR.