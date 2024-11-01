Pour la surveillance ECG adulte et les épreuves d’effort. Fabriquée sans latex de caoutchouc naturel ni PVC. Forme de goutte d’eau facilitant l’application et le retrait. Électrode à terminaison pression, à usage unique, support mousse et gel solide. Capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCl). Convient à la surveillance à court et moyen terme en unité de soins intensifs et unité de soins coronariens.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui
Catégorie de produit
ECG
Type de produit
Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Poids
0,695
kg
Conditionnement
30 électrodes par sachet ; 10 sachets par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
6 mois
Stérile OU non stérile
Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
Support mousse
Type de patient
Adulte
Taille de l’électrode
50 mm
Type de gel
Solide
Forme de l’électrode
Goutte d’eau
Type de connecteur d’électrode
À pression ou à pince
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.