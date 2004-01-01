Termes recherchés

Easy Care multi‐patient use cuff, adult XL (extra long) M4556B / 989803147881

Accessoires de PNI

Avec ses bords arrondis, le brassard de pression non invasive (PNI) extra-long et durable Philips Easy Care pour adulte est conçu pour offrir un plus grand confort et être utilisé dans la plupart des services hospitaliers.

Caractéristiques
Protection antimicrobienne

4 Participe au contrôle des infections

Les brassards réutilisables Easy Care bénéficient du traitement antimicrobien Ultra-Fresh. En outre, ils sont accompagnés des instructions de nettoyage et de désinfection testées et vérifiées, en raison des modifications apportées aux nouvelles instructions de nettoyage/désinfection.

Résistance et fiabilité

Soumis à des tests rigoureux

De conception robuste, ces brassards répondent aux exigences d’une utilisation en milieu hospitalier. Ils ont satisfaits aux tests suivants : durabilité, notamment la durabilité de la bande auto-agrippante et des coutures et résistance à l’éclatement.

De conception robuste, ces brassards répondent aux exigences d’une utilisation en milieu hospitalier. Ils ont satisfaits aux tests suivants : durabilité, notamment la durabilité de la bande auto-agrippante et des coutures et résistance à l’éclatement.

Fiche technique

Brassard de PNI
Brassard de PNI
Type de patient
  • Adulte
Taille de brassard
  • 66 cm
Circonférence du membre
  • 27,5 – 36 cm
Couleur de brassard
  • Bleu marine
Largeur de la poche
  • 13,5 cm
Longueur de la poche
  • 30 cm
Nombre de tubulures
  • 1
Type de connecteur du brassard
  • Baïonnette
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • PNI
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1008B, M1176A, M3000A, M3001A, M3002A, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M3535A, M3536A, M3536M, M8105AS
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Brassard
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,140 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 brassard
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1598B, M1599B, 989803209761, 989803209771
  • 1 Brassards Philips : solidité et durabilité. Référence : 4522 962 98182 * OCT 2020.
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

