Les jeux de fils d’électrodes à terminaisons à pince pour bloc opératoire intègrent des filtres de protection contre les appareils d’électrochirurgie et sont conçus pour une utilisation en bloc opératoire. Ils ne permettent pas de mesurer la respiration. Codage couleur, pour une gestion simplifiée des fils. 1 jeu par sachet. De couleur orange pour identifier facilement les fils destinés au bloc opératoire. Remplace l’ancien jeu M1601A. À utiliser avec les nouveaux modèles de câbles patient M1668A, M1669A, M1663A et M1949A.
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