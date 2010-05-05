Câble patient blindé avec connecteur ECG à 12 broches, permettant de brancher un jeu de 5 fils de télémétrie sur un moniteur patient IntellliVue. Ce câble patient peut être utilisé indifféremment avec le système de codage couleur AAMI ou CEI. 1 câble patient par sachet. Longueur : 2 m. À utiliser avec les jeux de fils d’électrodes suivants : M1968A, M1976A, M1644A, M1602A, M1973A et M1979A. Étiquettes AAMI et CEI incluses.
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