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10-lead ECG

Câble patient AAMI/CEI, 2 m, jeux de câbles patient de surveillance (5+5)

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Câble patient blindé avec connecteur ECG à 12 broches, permettant de brancher un jeu de 5 fils de télémétrie sur un moniteur patient IntellliVue. Ce câble patient peut être utilisé indifféremment avec le système de codage couleur AAMI ou CEI. 1 câble patient par sachet. Longueur : 2 m. À utiliser avec les jeux de fils d’électrodes suivants : M1968A, M1976A, M1644A, M1602A, M1973A et M1979A. Étiquettes AAMI et CEI incluses.

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Fiche technique

Câble patient ECG
Câble patient ECG
Longueur du câble
  • 2,0 m
Nombre de fils
  • 10 (5+5)
Blindé
  • Oui
Nombre de broches
  • 12 broches
Codage couleur
  • AAMI/CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8105A/C12, M8102A/C12, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M1649A
Type de produit
  • Câble patient
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,020 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble patient
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1968A, M1976A, M1644A, M1602A, M1973A, M1979A
Câble patient ECG
Câble patient ECG
Longueur du câble
  • 2,0 m
Nombre de fils
  • 10 (5+5)
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Câble patient ECG
Câble patient ECG
Longueur du câble
  • 2,0 m
Nombre de fils
  • 10 (5+5)
Blindé
  • Oui
Nombre de broches
  • 12 broches
Codage couleur
  • AAMI/CEI
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8105A/C12, M8102A/C12, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M1649A
Type de produit
  • Câble patient
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,020 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble patient
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1968A, M1976A, M1644A, M1602A, M1973A, M1979A
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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