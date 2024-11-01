Système de guidage de précision SyncVision

Simplifie la détermination de la taille des vaisseaux et la mesure

Grâce au recalage automatique d’échographie intravasculaire, les mesures de longueur avec retrait d’échographie intravasculaire manuel et les mesures de surface/diamètre sont facilitées, pour une détermination précise de la taille du stent. Cette fonction offre aussi un affichage automatique, côte à côte et en temps réel d’images d’angiographie et d’échographie intravasculaire pour aider à la corrélation des repères critiques et anatomiques, en particulier dans des cas complexes tels que des bifurcations⁴,⁷,¹⁰,¹¹.