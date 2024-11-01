Système de guidage de précision SyncVision

Le système à guidage de précision SyncVision est compatible avec les plates-formes interventionnelles intégrées IntraSight et Core. Il rationalise l’évaluation des lésions, simplifie la détermination de la taille des vaisseaux et permet un traitement précis, tout en s’intégrant de manière fluide dans les processus de travail quotidiens des salles interventionnelles de votre choix.
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+32 (0) 2 503 33 27
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Médiathèque
Caractéristiques
Amélioration des vaisseaux
Amélioration des vaisseaux Angio+
L’outil d’amélioration des vaisseaux SyncVision Angio+ clarifie la visualisation des vaisseaux, dont les vaisseaux tortueux ou superposés et les lésions fortement sténosées, ce qui peut réduire le nombre de vues nécessaires au cours d’un diagnostic ou d’un traitement.
Amélioration des vaisseaux Angio+
L’outil d’amélioration des vaisseaux SyncVision Angio+ clarifie la visualisation des vaisseaux, dont les vaisseaux tortueux ou superposés et les lésions fortement sténosées, ce qui peut réduire le nombre de vues nécessaires au cours d’un diagnostic ou d’un traitement.
Amélioration des vaisseaux Angio+
L’outil d’amélioration des vaisseaux SyncVision Angio+ clarifie la visualisation des vaisseaux, dont les vaisseaux tortueux ou superposés et les lésions fortement sténosées, ce qui peut réduire le nombre de vues nécessaires au cours d’un diagnostic ou d’un traitement.
L’outil d’amélioration des vaisseaux SyncVision Angio+ clarifie la visualisation des vaisseaux, dont les vaisseaux tortueux ou superposés et les lésions fortement sténosées, ce qui peut réduire le nombre de vues nécessaires au cours d’un diagnostic ou d’un traitement.
Recalage automatique iFR
Recalage automatique iFR
Grâce au recalage automatique iFR, il n’est pas nécessaire de recourir à des médicaments hyperémiques ou à des dispositifs de retrait chronophages. Le recalage automatique iFR permet d’éliminer les approximations et d’effectuer des mesures de longueur sans dispositif de retrait encombrant. Planifiez votre intervention avec un guidage physiologique.
Recalage automatique iFR
Grâce au recalage automatique iFR, il n’est pas nécessaire de recourir à des médicaments hyperémiques ou à des dispositifs de retrait chronophages. Le recalage automatique iFR permet d’éliminer les approximations et d’effectuer des mesures de longueur sans dispositif de retrait encombrant. Planifiez votre intervention avec un guidage physiologique.
Recalage automatique iFR
Grâce au recalage automatique iFR, il n’est pas nécessaire de recourir à des médicaments hyperémiques ou à des dispositifs de retrait chronophages. Le recalage automatique iFR permet d’éliminer les approximations et d’effectuer des mesures de longueur sans dispositif de retrait encombrant. Planifiez votre intervention avec un guidage physiologique.
Grâce au recalage automatique iFR, il n’est pas nécessaire de recourir à des médicaments hyperémiques ou à des dispositifs de retrait chronophages. Le recalage automatique iFR permet d’éliminer les approximations et d’effectuer des mesures de longueur sans dispositif de retrait encombrant. Planifiez votre intervention avec un guidage physiologique.
Analyse coronaire quantitative SyncVision
Analyse coronaire quantitative
L’analyse coronaire quantitative SyncVision Angio+ calcule automatiquement les dimensions de lumière et la sténose en temps réel.
Analyse coronaire quantitative
L’analyse coronaire quantitative SyncVision Angio+ calcule automatiquement les dimensions de lumière et la sténose en temps réel.
Analyse coronaire quantitative
L’analyse coronaire quantitative SyncVision Angio+ calcule automatiquement les dimensions de lumière et la sténose en temps réel.
L’analyse coronaire quantitative SyncVision Angio+ calcule automatiquement les dimensions de lumière et la sténose en temps réel.
Localisation du recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision
Localisation du recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision
L’application de recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision recale automatiquement l’emplacement de l’image échographique intravasculaire sur l’angiographie et permet des mesures simples de longueur et de surface à l’aide d’un retrait d’échographie intravasculaire manuel.
Localisation du recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision
L’application de recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision recale automatiquement l’emplacement de l’image échographique intravasculaire sur l’angiographie et permet des mesures simples de longueur et de surface à l’aide d’un retrait d’échographie intravasculaire manuel.
Localisation du recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision
L’application de recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision recale automatiquement l’emplacement de l’image échographique intravasculaire sur l’angiographie et permet des mesures simples de longueur et de surface à l’aide d’un retrait d’échographie intravasculaire manuel.
Localisation du recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision
Localisation du recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision
L’application de recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision recale automatiquement l’emplacement de l’image échographique intravasculaire sur l’angiographie et permet des mesures simples de longueur et de surface à l’aide d’un retrait d’échographie intravasculaire manuel.
Recalage automatique de l’échographie intravasculaire : mesure
Simplifie la détermination de la taille des vaisseaux et la mesure
Grâce au recalage automatique d’échographie intravasculaire, les mesures de longueur avec retrait d’échographie intravasculaire manuel et les mesures de surface/diamètre sont facilitées, pour une détermination précise de la taille du stent. Cette fonction offre aussi un affichage automatique, côte à côte et en temps réel d’images d’angiographie et d’échographie intravasculaire pour aider à la corrélation des repères critiques et anatomiques, en particulier dans des cas complexes tels que des bifurcations⁴,⁷,¹⁰,¹¹.
Simplifie la détermination de la taille des vaisseaux et la mesure
Grâce au recalage automatique d’échographie intravasculaire, les mesures de longueur avec retrait d’échographie intravasculaire manuel et les mesures de surface/diamètre sont facilitées, pour une détermination précise de la taille du stent. Cette fonction offre aussi un affichage automatique, côte à côte et en temps réel d’images d’angiographie et d’échographie intravasculaire pour aider à la corrélation des repères critiques et anatomiques, en particulier dans des cas complexes tels que des bifurcations⁴,⁷,¹⁰,¹¹.
Simplifie la détermination de la taille des vaisseaux et la mesure
Grâce au recalage automatique d’échographie intravasculaire, les mesures de longueur avec retrait d’échographie intravasculaire manuel et les mesures de surface/diamètre sont facilitées, pour une détermination précise de la taille du stent. Cette fonction offre aussi un affichage automatique, côte à côte et en temps réel d’images d’angiographie et d’échographie intravasculaire pour aider à la corrélation des repères critiques et anatomiques, en particulier dans des cas complexes tels que des bifurcations⁴,⁷,¹⁰,¹¹.
Recalage automatique de l’échographie intravasculaire : mesure
Simplifie la détermination de la taille des vaisseaux et la mesure
Grâce au recalage automatique d’échographie intravasculaire, les mesures de longueur avec retrait d’échographie intravasculaire manuel et les mesures de surface/diamètre sont facilitées, pour une détermination précise de la taille du stent. Cette fonction offre aussi un affichage automatique, côte à côte et en temps réel d’images d’angiographie et d’échographie intravasculaire pour aider à la corrélation des repères critiques et anatomiques, en particulier dans des cas complexes tels que des bifurcations⁴,⁷,¹⁰,¹¹.
Positionnement des dispositifs
Positionnement des dispositifs Angio+
L’outil de positionnement des dispositifs SyncVision Angio+ fournit une visualisation améliorée de la position d’un dispositif dans le vaisseau et contribue à la réduction des échecs géographiques de la cible qui, d’après les données d’études, peuvent survenir dans 66,5 % des ICP¹.
Positionnement des dispositifs Angio+
L’outil de positionnement des dispositifs SyncVision Angio+ fournit une visualisation améliorée de la position d’un dispositif dans le vaisseau et contribue à la réduction des échecs géographiques de la cible qui, d’après les données d’études, peuvent survenir dans 66,5 % des ICP¹.
Positionnement des dispositifs Angio+
L’outil de positionnement des dispositifs SyncVision Angio+ fournit une visualisation améliorée de la position d’un dispositif dans le vaisseau et contribue à la réduction des échecs géographiques de la cible qui, d’après les données d’études, peuvent survenir dans 66,5 % des ICP¹.
L’outil de positionnement des dispositifs SyncVision Angio+ fournit une visualisation améliorée de la position d’un dispositif dans le vaisseau et contribue à la réduction des échecs géographiques de la cible qui, d’après les données d’études, peuvent survenir dans 66,5 % des ICP¹.
Indication de déplacement des dispositifs
Surfaces d’arrivée saines de bout en bout
Le guidage par échographie intravasculaire contribue à confirmer des surfaces d’arrivée saines de bout en bout, conformément aux recherches cliniques³.
Surfaces d’arrivée saines de bout en bout
Le guidage par échographie intravasculaire contribue à confirmer des surfaces d’arrivée saines de bout en bout, conformément aux recherches cliniques³.
Surfaces d’arrivée saines de bout en bout
Le guidage par échographie intravasculaire contribue à confirmer des surfaces d’arrivée saines de bout en bout, conformément aux recherches cliniques³.
Le guidage par échographie intravasculaire contribue à confirmer des surfaces d’arrivée saines de bout en bout, conformément aux recherches cliniques³.
Gonflage des dispositifs
Gonflage des dispositifs Angio+
La fonction de gonflage des dispositifs SyncVision Angio+ permet une visualisation supérieure du ballonnet pour un gonflage approprié. La réussite du traitement cardiovasculaire dépend du gonflage correct du ballonnet, et l’imagerie améliorée peut aider à déterminer le bon fonctionnement du gonflage⁸.
Gonflage des dispositifs Angio+
La fonction de gonflage des dispositifs SyncVision Angio+ permet une visualisation supérieure du ballonnet pour un gonflage approprié. La réussite du traitement cardiovasculaire dépend du gonflage correct du ballonnet, et l’imagerie améliorée peut aider à déterminer le bon fonctionnement du gonflage⁸.
Gonflage des dispositifs Angio+
La fonction de gonflage des dispositifs SyncVision Angio+ permet une visualisation supérieure du ballonnet pour un gonflage approprié. La réussite du traitement cardiovasculaire dépend du gonflage correct du ballonnet, et l’imagerie améliorée peut aider à déterminer le bon fonctionnement du gonflage⁸.
La fonction de gonflage des dispositifs SyncVision Angio+ permet une visualisation supérieure du ballonnet pour un gonflage approprié. La réussite du traitement cardiovasculaire dépend du gonflage correct du ballonnet, et l’imagerie améliorée peut aider à déterminer le bon fonctionnement du gonflage⁸.
Amélioration des dispositifs
Amélioration des dispositifs Angio+
La fonction d’amélioration des dispositifs SyncVision Angio+ permet une visualisation supérieure du déploiement des stents sous fluoroscopie pour veiller au déploiement correct et à la localisation appropriée du déploiement.
Amélioration des dispositifs Angio+
La fonction d’amélioration des dispositifs SyncVision Angio+ permet une visualisation supérieure du déploiement des stents sous fluoroscopie pour veiller au déploiement correct et à la localisation appropriée du déploiement.
Amélioration des dispositifs Angio+
La fonction d’amélioration des dispositifs SyncVision Angio+ permet une visualisation supérieure du déploiement des stents sous fluoroscopie pour veiller au déploiement correct et à la localisation appropriée du déploiement.
La fonction d’amélioration des dispositifs SyncVision Angio+ permet une visualisation supérieure du déploiement des stents sous fluoroscopie pour veiller au déploiement correct et à la localisation appropriée du déploiement.
Relève les défis d’imagerie
Rationalise et simplifie le traitement
SyncVision rationalise l’évaluation des lésions grâce au recalage automatique et à l’amélioration des vaisseaux, simplifiant la détermination de la taille des vaisseaux grâce à une analyse coronaire quantitative en temps réel et une mesure facilitée des longueurs/surfaces/diamètres. SyncVision permet une mise en œuvre précise du traitement avec la détection des dispositifs Angio+, offrant une stabilisation et une amélioration d’image en direct, un traitement d’image en post-acquisition en temps réel et l’échographie intravasculaire pour conforter la prise de décision.
Rationalise et simplifie le traitement
SyncVision rationalise l’évaluation des lésions grâce au recalage automatique et à l’amélioration des vaisseaux, simplifiant la détermination de la taille des vaisseaux grâce à une analyse coronaire quantitative en temps réel et une mesure facilitée des longueurs/surfaces/diamètres. SyncVision permet une mise en œuvre précise du traitement avec la détection des dispositifs Angio+, offrant une stabilisation et une amélioration d’image en direct, un traitement d’image en post-acquisition en temps réel et l’échographie intravasculaire pour conforter la prise de décision.
Rationalise et simplifie le traitement
SyncVision rationalise l’évaluation des lésions grâce au recalage automatique et à l’amélioration des vaisseaux, simplifiant la détermination de la taille des vaisseaux grâce à une analyse coronaire quantitative en temps réel et une mesure facilitée des longueurs/surfaces/diamètres. SyncVision permet une mise en œuvre précise du traitement avec la détection des dispositifs Angio+, offrant une stabilisation et une amélioration d’image en direct, un traitement d’image en post-acquisition en temps réel et l’échographie intravasculaire pour conforter la prise de décision.
SyncVision rationalise l’évaluation des lésions grâce au recalage automatique et à l’amélioration des vaisseaux, simplifiant la détermination de la taille des vaisseaux grâce à une analyse coronaire quantitative en temps réel et une mesure facilitée des longueurs/surfaces/diamètres. SyncVision permet une mise en œuvre précise du traitement avec la détection des dispositifs Angio+, offrant une stabilisation et une amélioration d’image en direct, un traitement d’image en post-acquisition en temps réel et l’échographie intravasculaire pour conforter la prise de décision.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.
Réserve de débit fractionnaire (FFR)
Mesure de la réserve de débit fractionnaire (FFR)
Différentes études cliniques démontrent que l’évaluation physiologique de lésions à l’aide de la FFR pour guider les ICP de routine est supérieure au traitement guidé par angiographie utilisé habituellement. Ce rapport mesuré représente la baisse potentielle du débit coronaire distalement à la sténose coronaire¹⁴.
Mesure de la réserve de débit fractionnaire (FFR)
Différentes études cliniques démontrent que l’évaluation physiologique de lésions à l’aide de la FFR pour guider les ICP de routine est supérieure au traitement guidé par angiographie utilisé habituellement. Ce rapport mesuré représente la baisse potentielle du débit coronaire distalement à la sténose coronaire¹⁴.
Mesure de la réserve de débit fractionnaire (FFR)
Différentes études cliniques démontrent que l’évaluation physiologique de lésions à l’aide de la FFR pour guider les ICP de routine est supérieure au traitement guidé par angiographie utilisé habituellement. Ce rapport mesuré représente la baisse potentielle du débit coronaire distalement à la sténose coronaire¹⁴.
Différentes études cliniques démontrent que l’évaluation physiologique de lésions à l’aide de la FFR pour guider les ICP de routine est supérieure au traitement guidé par angiographie utilisé habituellement. Ce rapport mesuré représente la baisse potentielle du débit coronaire distalement à la sténose coronaire¹⁴.
Modalité iFR
La modalité iFR, facteur de simplification du processus de travail
La modalité iFR simplifie le processus de travail en offrant une mesure sans hyperémie pour évaluer l’étendue des lésions en seulement cinq battements de cœur. La modalité iFR propriétaire de Philips a fait ses preuves au niveau clinique, avec plus de 9 000 patients inclus dans de nombreuses études et différents articles de revues spécialisées¹³.
La modalité iFR, facteur de simplification du processus de travail
La modalité iFR simplifie le processus de travail en offrant une mesure sans hyperémie pour évaluer l’étendue des lésions en seulement cinq battements de cœur. La modalité iFR propriétaire de Philips a fait ses preuves au niveau clinique, avec plus de 9 000 patients inclus dans de nombreuses études et différents articles de revues spécialisées¹³.
La modalité iFR, facteur de simplification du processus de travail
La modalité iFR simplifie le processus de travail en offrant une mesure sans hyperémie pour évaluer l’étendue des lésions en seulement cinq battements de cœur. La modalité iFR propriétaire de Philips a fait ses preuves au niveau clinique, avec plus de 9 000 patients inclus dans de nombreuses études et différents articles de revues spécialisées¹³.
La modalité iFR, facteur de simplification du processus de travail
La modalité iFR simplifie le processus de travail en offrant une mesure sans hyperémie pour évaluer l’étendue des lésions en seulement cinq battements de cœur. La modalité iFR propriétaire de Philips a fait ses preuves au niveau clinique, avec plus de 9 000 patients inclus dans de nombreuses études et différents articles de revues spécialisées¹³.
Retrait iFR Scout
Retrait iFR Scout
La technologie de retrait iFR Scout présente le gradient le plus important en termes de lésion à mi-vaisseau avec pathologie proximale diffuse.
Retrait iFR Scout
La technologie de retrait iFR Scout présente le gradient le plus important en termes de lésion à mi-vaisseau avec pathologie proximale diffuse.
Retrait iFR Scout
La technologie de retrait iFR Scout présente le gradient le plus important en termes de lésion à mi-vaisseau avec pathologie proximale diffuse.
L’outil d’amélioration des vaisseaux SyncVision Angio+ clarifie la visualisation des vaisseaux, dont les vaisseaux tortueux ou superposés et les lésions fortement sténosées, ce qui peut réduire le nombre de vues nécessaires au cours d’un diagnostic ou d’un traitement.
Amélioration des vaisseaux Angio+
L’outil d’amélioration des vaisseaux SyncVision Angio+ clarifie la visualisation des vaisseaux, dont les vaisseaux tortueux ou superposés et les lésions fortement sténosées, ce qui peut réduire le nombre de vues nécessaires au cours d’un diagnostic ou d’un traitement.
Amélioration des vaisseaux Angio+
L’outil d’amélioration des vaisseaux SyncVision Angio+ clarifie la visualisation des vaisseaux, dont les vaisseaux tortueux ou superposés et les lésions fortement sténosées, ce qui peut réduire le nombre de vues nécessaires au cours d’un diagnostic ou d’un traitement.
L’outil d’amélioration des vaisseaux SyncVision Angio+ clarifie la visualisation des vaisseaux, dont les vaisseaux tortueux ou superposés et les lésions fortement sténosées, ce qui peut réduire le nombre de vues nécessaires au cours d’un diagnostic ou d’un traitement.
Recalage automatique iFR
Recalage automatique iFR
Grâce au recalage automatique iFR, il n’est pas nécessaire de recourir à des médicaments hyperémiques ou à des dispositifs de retrait chronophages. Le recalage automatique iFR permet d’éliminer les approximations et d’effectuer des mesures de longueur sans dispositif de retrait encombrant. Planifiez votre intervention avec un guidage physiologique.
Recalage automatique iFR
Grâce au recalage automatique iFR, il n’est pas nécessaire de recourir à des médicaments hyperémiques ou à des dispositifs de retrait chronophages. Le recalage automatique iFR permet d’éliminer les approximations et d’effectuer des mesures de longueur sans dispositif de retrait encombrant. Planifiez votre intervention avec un guidage physiologique.
Recalage automatique iFR
Grâce au recalage automatique iFR, il n’est pas nécessaire de recourir à des médicaments hyperémiques ou à des dispositifs de retrait chronophages. Le recalage automatique iFR permet d’éliminer les approximations et d’effectuer des mesures de longueur sans dispositif de retrait encombrant. Planifiez votre intervention avec un guidage physiologique.
Grâce au recalage automatique iFR, il n’est pas nécessaire de recourir à des médicaments hyperémiques ou à des dispositifs de retrait chronophages. Le recalage automatique iFR permet d’éliminer les approximations et d’effectuer des mesures de longueur sans dispositif de retrait encombrant. Planifiez votre intervention avec un guidage physiologique.
Analyse coronaire quantitative SyncVision
Analyse coronaire quantitative
L’analyse coronaire quantitative SyncVision Angio+ calcule automatiquement les dimensions de lumière et la sténose en temps réel.
Analyse coronaire quantitative
L’analyse coronaire quantitative SyncVision Angio+ calcule automatiquement les dimensions de lumière et la sténose en temps réel.
Analyse coronaire quantitative
L’analyse coronaire quantitative SyncVision Angio+ calcule automatiquement les dimensions de lumière et la sténose en temps réel.
L’analyse coronaire quantitative SyncVision Angio+ calcule automatiquement les dimensions de lumière et la sténose en temps réel.
Localisation du recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision
Localisation du recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision
L’application de recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision recale automatiquement l’emplacement de l’image échographique intravasculaire sur l’angiographie et permet des mesures simples de longueur et de surface à l’aide d’un retrait d’échographie intravasculaire manuel.
Localisation du recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision
L’application de recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision recale automatiquement l’emplacement de l’image échographique intravasculaire sur l’angiographie et permet des mesures simples de longueur et de surface à l’aide d’un retrait d’échographie intravasculaire manuel.
Localisation du recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision
L’application de recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision recale automatiquement l’emplacement de l’image échographique intravasculaire sur l’angiographie et permet des mesures simples de longueur et de surface à l’aide d’un retrait d’échographie intravasculaire manuel.
Localisation du recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision
Localisation du recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision
L’application de recalage automatique d’échographie intravasculaire SyncVision recale automatiquement l’emplacement de l’image échographique intravasculaire sur l’angiographie et permet des mesures simples de longueur et de surface à l’aide d’un retrait d’échographie intravasculaire manuel.
Recalage automatique de l’échographie intravasculaire : mesure
Simplifie la détermination de la taille des vaisseaux et la mesure
Grâce au recalage automatique d’échographie intravasculaire, les mesures de longueur avec retrait d’échographie intravasculaire manuel et les mesures de surface/diamètre sont facilitées, pour une détermination précise de la taille du stent. Cette fonction offre aussi un affichage automatique, côte à côte et en temps réel d’images d’angiographie et d’échographie intravasculaire pour aider à la corrélation des repères critiques et anatomiques, en particulier dans des cas complexes tels que des bifurcations⁴,⁷,¹⁰,¹¹.
Simplifie la détermination de la taille des vaisseaux et la mesure
Grâce au recalage automatique d’échographie intravasculaire, les mesures de longueur avec retrait d’échographie intravasculaire manuel et les mesures de surface/diamètre sont facilitées, pour une détermination précise de la taille du stent. Cette fonction offre aussi un affichage automatique, côte à côte et en temps réel d’images d’angiographie et d’échographie intravasculaire pour aider à la corrélation des repères critiques et anatomiques, en particulier dans des cas complexes tels que des bifurcations⁴,⁷,¹⁰,¹¹.
Simplifie la détermination de la taille des vaisseaux et la mesure
Grâce au recalage automatique d’échographie intravasculaire, les mesures de longueur avec retrait d’échographie intravasculaire manuel et les mesures de surface/diamètre sont facilitées, pour une détermination précise de la taille du stent. Cette fonction offre aussi un affichage automatique, côte à côte et en temps réel d’images d’angiographie et d’échographie intravasculaire pour aider à la corrélation des repères critiques et anatomiques, en particulier dans des cas complexes tels que des bifurcations⁴,⁷,¹⁰,¹¹.
Recalage automatique de l’échographie intravasculaire : mesure
Simplifie la détermination de la taille des vaisseaux et la mesure
Grâce au recalage automatique d’échographie intravasculaire, les mesures de longueur avec retrait d’échographie intravasculaire manuel et les mesures de surface/diamètre sont facilitées, pour une détermination précise de la taille du stent. Cette fonction offre aussi un affichage automatique, côte à côte et en temps réel d’images d’angiographie et d’échographie intravasculaire pour aider à la corrélation des repères critiques et anatomiques, en particulier dans des cas complexes tels que des bifurcations⁴,⁷,¹⁰,¹¹.
Positionnement des dispositifs
Positionnement des dispositifs Angio+
L’outil de positionnement des dispositifs SyncVision Angio+ fournit une visualisation améliorée de la position d’un dispositif dans le vaisseau et contribue à la réduction des échecs géographiques de la cible qui, d’après les données d’études, peuvent survenir dans 66,5 % des ICP¹.
Positionnement des dispositifs Angio+
L’outil de positionnement des dispositifs SyncVision Angio+ fournit une visualisation améliorée de la position d’un dispositif dans le vaisseau et contribue à la réduction des échecs géographiques de la cible qui, d’après les données d’études, peuvent survenir dans 66,5 % des ICP¹.
Positionnement des dispositifs Angio+
L’outil de positionnement des dispositifs SyncVision Angio+ fournit une visualisation améliorée de la position d’un dispositif dans le vaisseau et contribue à la réduction des échecs géographiques de la cible qui, d’après les données d’études, peuvent survenir dans 66,5 % des ICP¹.
L’outil de positionnement des dispositifs SyncVision Angio+ fournit une visualisation améliorée de la position d’un dispositif dans le vaisseau et contribue à la réduction des échecs géographiques de la cible qui, d’après les données d’études, peuvent survenir dans 66,5 % des ICP¹.
Indication de déplacement des dispositifs
Surfaces d’arrivée saines de bout en bout
Le guidage par échographie intravasculaire contribue à confirmer des surfaces d’arrivée saines de bout en bout, conformément aux recherches cliniques³.
Surfaces d’arrivée saines de bout en bout
Le guidage par échographie intravasculaire contribue à confirmer des surfaces d’arrivée saines de bout en bout, conformément aux recherches cliniques³.
Surfaces d’arrivée saines de bout en bout
Le guidage par échographie intravasculaire contribue à confirmer des surfaces d’arrivée saines de bout en bout, conformément aux recherches cliniques³.
Le guidage par échographie intravasculaire contribue à confirmer des surfaces d’arrivée saines de bout en bout, conformément aux recherches cliniques³.
Gonflage des dispositifs
Gonflage des dispositifs Angio+
La fonction de gonflage des dispositifs SyncVision Angio+ permet une visualisation supérieure du ballonnet pour un gonflage approprié. La réussite du traitement cardiovasculaire dépend du gonflage correct du ballonnet, et l’imagerie améliorée peut aider à déterminer le bon fonctionnement du gonflage⁸.
Gonflage des dispositifs Angio+
La fonction de gonflage des dispositifs SyncVision Angio+ permet une visualisation supérieure du ballonnet pour un gonflage approprié. La réussite du traitement cardiovasculaire dépend du gonflage correct du ballonnet, et l’imagerie améliorée peut aider à déterminer le bon fonctionnement du gonflage⁸.
Gonflage des dispositifs Angio+
La fonction de gonflage des dispositifs SyncVision Angio+ permet une visualisation supérieure du ballonnet pour un gonflage approprié. La réussite du traitement cardiovasculaire dépend du gonflage correct du ballonnet, et l’imagerie améliorée peut aider à déterminer le bon fonctionnement du gonflage⁸.
La fonction de gonflage des dispositifs SyncVision Angio+ permet une visualisation supérieure du ballonnet pour un gonflage approprié. La réussite du traitement cardiovasculaire dépend du gonflage correct du ballonnet, et l’imagerie améliorée peut aider à déterminer le bon fonctionnement du gonflage⁸.
Amélioration des dispositifs
Amélioration des dispositifs Angio+
La fonction d’amélioration des dispositifs SyncVision Angio+ permet une visualisation supérieure du déploiement des stents sous fluoroscopie pour veiller au déploiement correct et à la localisation appropriée du déploiement.
Amélioration des dispositifs Angio+
La fonction d’amélioration des dispositifs SyncVision Angio+ permet une visualisation supérieure du déploiement des stents sous fluoroscopie pour veiller au déploiement correct et à la localisation appropriée du déploiement.
Amélioration des dispositifs Angio+
La fonction d’amélioration des dispositifs SyncVision Angio+ permet une visualisation supérieure du déploiement des stents sous fluoroscopie pour veiller au déploiement correct et à la localisation appropriée du déploiement.
La fonction d’amélioration des dispositifs SyncVision Angio+ permet une visualisation supérieure du déploiement des stents sous fluoroscopie pour veiller au déploiement correct et à la localisation appropriée du déploiement.
Relève les défis d’imagerie
Rationalise et simplifie le traitement
SyncVision rationalise l’évaluation des lésions grâce au recalage automatique et à l’amélioration des vaisseaux, simplifiant la détermination de la taille des vaisseaux grâce à une analyse coronaire quantitative en temps réel et une mesure facilitée des longueurs/surfaces/diamètres. SyncVision permet une mise en œuvre précise du traitement avec la détection des dispositifs Angio+, offrant une stabilisation et une amélioration d’image en direct, un traitement d’image en post-acquisition en temps réel et l’échographie intravasculaire pour conforter la prise de décision.
Rationalise et simplifie le traitement
SyncVision rationalise l’évaluation des lésions grâce au recalage automatique et à l’amélioration des vaisseaux, simplifiant la détermination de la taille des vaisseaux grâce à une analyse coronaire quantitative en temps réel et une mesure facilitée des longueurs/surfaces/diamètres. SyncVision permet une mise en œuvre précise du traitement avec la détection des dispositifs Angio+, offrant une stabilisation et une amélioration d’image en direct, un traitement d’image en post-acquisition en temps réel et l’échographie intravasculaire pour conforter la prise de décision.
Rationalise et simplifie le traitement
SyncVision rationalise l’évaluation des lésions grâce au recalage automatique et à l’amélioration des vaisseaux, simplifiant la détermination de la taille des vaisseaux grâce à une analyse coronaire quantitative en temps réel et une mesure facilitée des longueurs/surfaces/diamètres. SyncVision permet une mise en œuvre précise du traitement avec la détection des dispositifs Angio+, offrant une stabilisation et une amélioration d’image en direct, un traitement d’image en post-acquisition en temps réel et l’échographie intravasculaire pour conforter la prise de décision.
SyncVision rationalise l’évaluation des lésions grâce au recalage automatique et à l’amélioration des vaisseaux, simplifiant la détermination de la taille des vaisseaux grâce à une analyse coronaire quantitative en temps réel et une mesure facilitée des longueurs/surfaces/diamètres. SyncVision permet une mise en œuvre précise du traitement avec la détection des dispositifs Angio+, offrant une stabilisation et une amélioration d’image en direct, un traitement d’image en post-acquisition en temps réel et l’échographie intravasculaire pour conforter la prise de décision.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.
Réserve de débit fractionnaire (FFR)
Mesure de la réserve de débit fractionnaire (FFR)
Différentes études cliniques démontrent que l’évaluation physiologique de lésions à l’aide de la FFR pour guider les ICP de routine est supérieure au traitement guidé par angiographie utilisé habituellement. Ce rapport mesuré représente la baisse potentielle du débit coronaire distalement à la sténose coronaire¹⁴.
Mesure de la réserve de débit fractionnaire (FFR)
Différentes études cliniques démontrent que l’évaluation physiologique de lésions à l’aide de la FFR pour guider les ICP de routine est supérieure au traitement guidé par angiographie utilisé habituellement. Ce rapport mesuré représente la baisse potentielle du débit coronaire distalement à la sténose coronaire¹⁴.
Mesure de la réserve de débit fractionnaire (FFR)
Différentes études cliniques démontrent que l’évaluation physiologique de lésions à l’aide de la FFR pour guider les ICP de routine est supérieure au traitement guidé par angiographie utilisé habituellement. Ce rapport mesuré représente la baisse potentielle du débit coronaire distalement à la sténose coronaire¹⁴.
Différentes études cliniques démontrent que l’évaluation physiologique de lésions à l’aide de la FFR pour guider les ICP de routine est supérieure au traitement guidé par angiographie utilisé habituellement. Ce rapport mesuré représente la baisse potentielle du débit coronaire distalement à la sténose coronaire¹⁴.
Modalité iFR
La modalité iFR, facteur de simplification du processus de travail
La modalité iFR simplifie le processus de travail en offrant une mesure sans hyperémie pour évaluer l’étendue des lésions en seulement cinq battements de cœur. La modalité iFR propriétaire de Philips a fait ses preuves au niveau clinique, avec plus de 9 000 patients inclus dans de nombreuses études et différents articles de revues spécialisées¹³.
La modalité iFR, facteur de simplification du processus de travail
La modalité iFR simplifie le processus de travail en offrant une mesure sans hyperémie pour évaluer l’étendue des lésions en seulement cinq battements de cœur. La modalité iFR propriétaire de Philips a fait ses preuves au niveau clinique, avec plus de 9 000 patients inclus dans de nombreuses études et différents articles de revues spécialisées¹³.
La modalité iFR, facteur de simplification du processus de travail
La modalité iFR simplifie le processus de travail en offrant une mesure sans hyperémie pour évaluer l’étendue des lésions en seulement cinq battements de cœur. La modalité iFR propriétaire de Philips a fait ses preuves au niveau clinique, avec plus de 9 000 patients inclus dans de nombreuses études et différents articles de revues spécialisées¹³.
La modalité iFR, facteur de simplification du processus de travail
La modalité iFR simplifie le processus de travail en offrant une mesure sans hyperémie pour évaluer l’étendue des lésions en seulement cinq battements de cœur. La modalité iFR propriétaire de Philips a fait ses preuves au niveau clinique, avec plus de 9 000 patients inclus dans de nombreuses études et différents articles de revues spécialisées¹³.
Retrait iFR Scout
Retrait iFR Scout
La technologie de retrait iFR Scout présente le gradient le plus important en termes de lésion à mi-vaisseau avec pathologie proximale diffuse.
Retrait iFR Scout
La technologie de retrait iFR Scout présente le gradient le plus important en termes de lésion à mi-vaisseau avec pathologie proximale diffuse.
Retrait iFR Scout
La technologie de retrait iFR Scout présente le gradient le plus important en termes de lésion à mi-vaisseau avec pathologie proximale diffuse.
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13. Un seuil iFR de 0,89 correspond le mieux à un seuil ischémique FFR de 0,80 avec une spécificité de 87,8 % et une sensibilité de 73,0 % (iFR Operator’s Manual 505-0101.23 – Guide de l’opérateur, en anglais uniquement))
14. Fractional Flow Reserve–Guided PCI versus Medical Therapy in Stable Coronary Disease. N Engl J Med. 2012;367(11):991-1001.
*Données archivées
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