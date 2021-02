Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Visions PV .014P RX dispose d’une gaine 55 % plus rigide que celle des cathéters d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum et PV .014P, ce qui permet d’augmenter le pouvoir de poussée tout en conservant le niveau de suivi équivalent¹. L’échographie intravasculaire fournit une évaluation détaillée et précise de la taille de la lumière, de la taille du vaisseau, de la morphologie de plaque et des repères anatomiques clés.