Sweet-Ease est une solution composée de 24 % de saccharose et d’eau purifiée. Le saccharose est un élément non pharmacologique ayant fait l’objet de nombreuses études et contribuant à réduire la gêne du nourrisson de manière significative, tant sur le plan statistique que clinique.
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Solution polyvalente convenant à tous les services néonataux et pédiatriques
La solution naturelle Sweet-Ease peut être utilisée dans tous les services néonataux et pédiatriques, notamment en unités de soins intensifs, en pouponnière, aux urgences ou chez le pédiatre. Vous pouvez y associer une sucette WeeThumbie ou Soothie afin de faciliter son administration. Elle vise à apaiser et à soulager le stress des bébés jusqu’à 6 mois.
Solution polyvalente convenant à tous les services néonataux et pédiatriques
La solution naturelle Sweet-Ease peut être utilisée dans tous les services néonataux et pédiatriques, notamment en unités de soins intensifs, en pouponnière, aux urgences ou chez le pédiatre. Vous pouvez y associer une sucette WeeThumbie ou Soothie afin de faciliter son administration. Elle vise à apaiser et à soulager le stress des bébés jusqu’à 6 mois.
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La solution naturelle Sweet-Ease peut être utilisée dans tous les services néonataux et pédiatriques, notamment en unités de soins intensifs, en pouponnière, aux urgences ou chez le pédiatre. Vous pouvez y associer une sucette WeeThumbie ou Soothie afin de faciliter son administration. Elle vise à apaiser et à soulager le stress des bébés jusqu’à 6 mois.
Deux formats pratiques
Deux formats pratiques simplifiant son utilisation
L’ampoule de 2 ml ne contient aucun conservateur et permet d’appliquer facilement la solution à base de saccharose directement sur le bout de la langue ou dans la bouche du nourrisson. La coupelle transparente anti-renversement de 51 ml (contenant 15 ml de solution) permet d’y plonger une sucette.
Deux formats pratiques simplifiant son utilisation
L’ampoule de 2 ml ne contient aucun conservateur et permet d’appliquer facilement la solution à base de saccharose directement sur le bout de la langue ou dans la bouche du nourrisson. La coupelle transparente anti-renversement de 51 ml (contenant 15 ml de solution) permet d’y plonger une sucette.
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L’ampoule de 2 ml ne contient aucun conservateur et permet d’appliquer facilement la solution à base de saccharose directement sur le bout de la langue ou dans la bouche du nourrisson. La coupelle transparente anti-renversement de 51 ml (contenant 15 ml de solution) permet d’y plonger une sucette.
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