Solution polyvalente convenant à tous les services néonataux et pédiatriques

La solution naturelle Sweet-Ease peut être utilisée dans tous les services néonataux et pédiatriques, notamment en unités de soins intensifs, en pouponnière, aux urgences ou chez le pédiatre. Vous pouvez y associer une sucette WeeThumbie ou Soothie afin de faciliter son administration. Elle vise à apaiser et à soulager le stress des bébés jusqu’à 6 mois.