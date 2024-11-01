Anciennement appelé “câble ECG applications avancées”. Conforme à la norme AAMI. Conçu pour permettre le positionnement des grandes électrodes. Longueur du câble : 96,01 cm. Utilisation recommandée avec les électrodes ECG avec patchs adhésifs multiples référence 989803179041 (25).
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|Unité de mesure
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|À usage unique ou réutilisable
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|Type de patient
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|Compatible avec l’équipement Philips
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|Compatible avec les consommables Philips
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Stérile ou non stérile
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