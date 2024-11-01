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ECG lead set, Telemetry, 3-lead w/ SpO2, grabbers, AAMI 989803171811

Jeu de fils d’électrodes

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Fiche technique

Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Type de patient
  • Enfant, adulte
Longueur du jeu de fils
  • 85 cm
Nombre de fils
  • 3
Blindé
  • Oui
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaison à pince
Codage couleur
  • AAMI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 865350, 865351
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Jeu de fils de télémétrie
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 jeu de fils par unité
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • 989803172241, 989803172221, 1943A
Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Type de patient
  • Enfant, adulte
Longueur du jeu de fils
  • 85 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 865350, 865351
Catégorie de produit
  • ECG
Voir toutes les caractéristiques
Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Type de patient
  • Enfant, adulte
Longueur du jeu de fils
  • 85 cm
Nombre de fils
  • 3
Blindé
  • Oui
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaison à pince
Codage couleur
  • AAMI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 865350, 865351
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Jeu de fils de télémétrie
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 jeu de fils par unité
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • 989803172241, 989803172221, 1943A
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

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