Usage monopatient. Adulte >40 kg. Site d’application recommandé : n’importe quel doigt sur lequel l’attache se fixe bien. Autre site d’application possible : n’importe quel orteil sur lequel l’attache se fixe bien. À utiliser avec le capteur de SpO2 989803161991.
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Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866185)
Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866120)
Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Essential (865353)
Compatible avec les consommables Philips
989803161991
Stérile ou non stérile
Non stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Poids
0,244 kg
Certification CE
Oui
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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