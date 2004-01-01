Électrodes multifonctions à pré-connecter, à usage unique, pour adulte, avec connecteur à fiche. À utiliser avec les défibrillateurs manuels de réanimation cardiaque avancée Philips HeartStart. Un seul fil est accessible hors de l’emballage à ouverture facile pour simplifier le déploiement des électrodes et réduire le risque d’enchevêtrement. Lorsqu’elles sont utilisées avec un défibrillateur manuel de réanimation cardiaque avancée Philips HeartStart et un câble de défibrillation “mains libres” HeartStart, ces électrodes à pré-connecter permettent de gagner du temps avant la défibrillation.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Défibrillateurs Medtronic Physio-Control LifePak 9, 10C, 11, 12, 20 et 500 ; et Zoll 1200, 1400, 1600 et série M
Type de produit
Électrodes de défibrillation
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Conditionnement
10 jeux par paquet
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
24 mois à compter de la date de fabrication
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
M3508A
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.