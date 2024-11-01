Jeu de fils d’électrodes ECG radiotranslucides à usage unique pour adulte, 1 mètre, avec fils en carbone non blindés, à codage couleur AAMI. Ne convient pas aux systèmes de télémétrie ou moniteurs/défibrillateurs Philips.
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui
Type de produit
Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Poids
2,360
kg
Conditionnement
1 jeu par sachet, 100 jeux par boîte (vendus par boîte uniquement)
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
24 mois non ouvert
Stérile OU non stérile
Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
Support mousse
Type de patient
Adulte
Taille de l’électrode
30 mm x 45 mm
Type de gel
Solide
Forme de l’électrode
Rectangulaire
Type de connecteur d’électrode
Électrode préconnectée
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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