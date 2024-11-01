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Adult Radiolucent Electrode (foam) solid gel monitoring electrode

Électrode

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Électrode radiotranslucide adhésive à gel solide et support mousse, à usage unique. À utiliser pour les procédures radiologiques. Électrode prégélifiée à pression, non métallique, avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI). Forme ovale, 43 mm x 36 mm ; 30 électrodes par paquet, 600 par boîte. Pour adultes de petite taille. Durée de conservation : 6 mois minimum. Compatible avec tous les systèmes de surveillance ECG adulte Philips.

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Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, M4735A, M3535A, M3536A
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Type de produit
  • Électrode
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Poids
  • 1,150 kg
Conditionnement
  • 30 électrodes par sachet ; 20 sachets par boîte, soit 600 électrodes au total
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
  • Électrode radiotranslucide, à support mousse
Type de patient
  • Adulte
Type de gel
  • Solide
Taille de l’électrode
  • 36 mm x 41 mm
Forme de l’électrode
  • Ovale
Type de connecteur d’électrode
  • À pression ou à pince
Gamme de température pour le stockage
  • ?
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • ECG
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
  • Électrode radiotranslucide, à support mousse
Type de patient
  • Adulte
Voir toutes les caractéristiques
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  • M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, M4735A, M3535A, M3536A
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Type de produit
  • Électrode
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Poids
  • 1,150 kg
Conditionnement
  • 30 électrodes par sachet ; 20 sachets par boîte, soit 600 électrodes au total
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
  • Électrode radiotranslucide, à support mousse
Type de patient
  • Adulte
Type de gel
  • Solide
Taille de l’électrode
  • 36 mm x 41 mm
Forme de l’électrode
  • Ovale
Type de connecteur d’électrode
  • À pression ou à pince
Gamme de température pour le stockage
  • ?
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