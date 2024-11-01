Électrode radiotranslucide adhésive à gel solide et support mousse, à usage unique. À utiliser pour les procédures radiologiques. Électrode prégélifiée à pression, non métallique, avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI). Forme ovale, 43 mm x 36 mm ; 30 électrodes par paquet, 600 par boîte. Pour adultes de petite taille. Durée de conservation : 6 mois minimum. Compatible avec tous les systèmes de surveillance ECG adulte Philips.
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui
Type de produit
Électrode
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Poids
1,150
kg
Conditionnement
30 électrodes par sachet ; 20 sachets par boîte, soit 600 électrodes au total
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
6 mois
Stérile OU non stérile
Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
Électrode radiotranslucide, à support mousse
Type de patient
Adulte
Type de gel
Solide
Taille de l’électrode
36 mm x 41 mm
Forme de l’électrode
Ovale
Type de connecteur d’électrode
À pression ou à pince
Gamme de température pour le stockage
?
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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