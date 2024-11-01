La sonde sectorielle large bande S9-2, équipée de la technologie PureWave Crystal, offre une gamme de fréquences d’émission étendue de 2 à 9 MHz, adaptée à l’imagerie cardiaque chez l’adulte et l’enfant, ainsi qu’à l’échographie fœtale. Elle prend en charge les modes 2D, Doppler pulsé et Doppler continu orientables, Doppler à haute PRF, Doppler couleur, l’imagerie Doppler tissulaire, la technologie de visualisation XRES avancée ainsi que l’imagerie harmonique.
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Adaptée aux applications cardiaques chez l’adulte et l’enfant
Utilisable pour les biopsies
Non
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
Non
Disponibilité variable suivant les pays. Veuillez consulter votre ingénieur commercial Philips pour plus de détails.
* Résultats obtenus lors de démonstrations d’utilisation effectuées en décembre 2017 avec les systèmes EPIQ CVx et iE33. La recherche a été conçue et supervisée par Use-Lab GmbH, une société indépendante et objective de conseil en ergonomie informatique et de conception d’interface utilisateur. Les tests impliquaient 42 cliniciens issus de 17 pays différents et les résultats sont basés sur les réponses de 13 personnes interrogées. Les différents types de segments de clientèle cardiaques représentés étaient le diagnostic et la procédure interventionnelle chez l’adulte, le diagnostic chez l’adulte, le diagnostic et la procédure interventionnelle chez l’enfant.
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