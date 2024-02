Android Sonde à décalage de phase Lumify S4-1

La sonde à décalage de phase Lumify S4-1 offre une haute résolution d’image pour les applications abdominales et cardiaques : optimisation des préréglages d’imagerie cardiaque, OB/Gyn, pulmonaire, abdominale et FAST. Grâce à une sonde sans batterie pour un contrôle en toute légèreté, à une plateforme avec connexion rapide de collaboration entre professionnels et à une connectivité pratique permettant le partage de données, Lumify vous offre d’innombrables applications concrètes, en temps réel. Pour en savoir plus, consultez le tableau des spécifications de la sonde à décalage de phase Philips Lumify S4-1 ci-dessous.