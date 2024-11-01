Sonde sectorielle transœsophagienne Philips avec gamme de fréquences d’émission étendue comprise entre 3 et 8 MHz permettant de réaliser des examens d’imagerie en modes 2D, Doppler pulsé orientable, Doppler continu, Doppler couleur, XRES, imagerie harmonique et mode TM.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
|Technologie
|
|Nombre d’éléments
|
|Gamme de fréquences
|
|Type de sonde
|
|Champ d’acquisition
|
|Applications
|
|Utilisable pour les biopsies
|
|Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
|
|Technologie
|
|Nombre d’éléments
|
|Technologie
|
|Nombre d’éléments
|
|Gamme de fréquences
|
|Type de sonde
|
|Champ d’acquisition
|
|Applications
|
|Utilisable pour les biopsies
|
|Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
|
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.