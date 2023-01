Eagle Eye Platinum ST

Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST offre une distance de 2,5 mm de la pointe à l’imagerie pour une évaluation plus approfondie du vaisseau par rapport aux cathéters standard, via une visualisation plus proche des lésions fortement sténosées et de l’anatomie distale. Le cathéter à courte pointe passe dans tous les guides 5F et présente toutes les fonctionnalités de notre modèle Eagle Eye Platinum le plus vendu, dont la simplicité plug and play, trois marqueurs radio-opaques, un revêtement hydrophile GlyDx et la compatibilité avec SyncVision*.

Voir le produit