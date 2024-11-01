Cathéter d’échographie intravasculaire rotationnelle nouvelle génération de Philips. Il offre de meilleurs résultats en permettant de naviguer facilement à travers les lésions difficiles. Compatible avec les guides 5F, il permet un accès radial et, avec une image haute résolution de 45 MHz, il produit des images claires et nettes pour une interprétation des vaisseaux et une évaluation des lésions précises.
Pour obtenir une assistance technique ou de l'aide pour l'achat de vos produits médicaux, vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 08h30 à 17h30 au numéro de téléphone suivant:
Philips Belgium
+32 (0) 2 503 33 27
+352 27 17 27 51 (Luxembourg)
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|Guide-cathéter compatible
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|Fil-guide compatible
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|Diamètre de la gaine extérieure
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|Diamètre du scanner
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|Longueur utile
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|Longueur de l’extrémité à la sonde
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|Références de commande
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|Guide-cathéter compatible
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|Fil-guide compatible
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