Vous ne savez pas ce à quoi vous allez être confronté lorsque vous arrivez sur les lieux d’un incident, ni quand un patient hospitalisé va être victime d’un arrêt cardiaque soudain. Mais vous savez que vous devez être réactif. Philips HeartStart Intrepid relève ce défi. Ce moniteur/défibrillateur robuste, léger et facile d’utilisation vous permet de réagir rapidement et efficacement lorsque la vie d’un patient est en danger.
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Cette solution complète offre une surveillance de l’oxymétrie de pouls (SpO₂), de la pression non invasive (PNI), de la capnographie (CO₂fe), de la température, et bien plus encore. De plus, elle offre des outils d’aide à la décision clinique innovants qui vous aident à accélérer le triage et à déterminer la prise en charge la plus appropriée.
Évaluation approfondie
Cette solution complète offre une surveillance de l’oxymétrie de pouls (SpO₂), de la pression non invasive (PNI), de la capnographie (CO₂fe), de la température, et bien plus encore. De plus, elle offre des outils d’aide à la décision clinique innovants qui vous aident à accélérer le triage et à déterminer la prise en charge la plus appropriée.
Évaluation approfondie
Cette solution complète offre une surveillance de l’oxymétrie de pouls (SpO₂), de la pression non invasive (PNI), de la capnographie (CO₂fe), de la température, et bien plus encore. De plus, elle offre des outils d’aide à la décision clinique innovants qui vous aident à accélérer le triage et à déterminer la prise en charge la plus appropriée.
Cette solution complète offre une surveillance de l’oxymétrie de pouls (SpO₂), de la pression non invasive (PNI), de la capnographie (CO₂fe), de la température, et bien plus encore. De plus, elle offre des outils d’aide à la décision clinique innovants qui vous aident à accélérer le triage et à déterminer la prise en charge la plus appropriée.
Adultes, nourrissons, enfants
Prise en charge efficace
HeartStart Intrepid permet de passer rapidement de la catégorie adulte à nourrisson/enfant par simple pression d’un bouton. En outre, en mode DAE (en option), il analyse automatiquement le rythme cardiaque et recommande de délivrer un choc lorsque cela est nécessaire.
Prise en charge efficace
HeartStart Intrepid permet de passer rapidement de la catégorie adulte à nourrisson/enfant par simple pression d’un bouton. En outre, en mode DAE (en option), il analyse automatiquement le rythme cardiaque et recommande de délivrer un choc lorsque cela est nécessaire.
Prise en charge efficace
HeartStart Intrepid permet de passer rapidement de la catégorie adulte à nourrisson/enfant par simple pression d’un bouton. En outre, en mode DAE (en option), il analyse automatiquement le rythme cardiaque et recommande de délivrer un choc lorsque cela est nécessaire.
HeartStart Intrepid permet de passer rapidement de la catégorie adulte à nourrisson/enfant par simple pression d’un bouton. En outre, en mode DAE (en option), il analyse automatiquement le rythme cardiaque et recommande de délivrer un choc lorsque cela est nécessaire.
Plateforme basée sur le cloud
Connexion facile
Transférez les paramètres vitaux de vos patients sur le cloud Emergency Care Informatics Suite de manière sécurisée et connectez-vous facilement à votre système de transmission de données médicales pour un archivage rapide et précis des dossiers. Ces données intégrées facilitent les analyses post-événements ainsi que la facturation et contribuent à l’optimisation continue de la qualité et de l’efficacité opérationnelle.
Connexion facile
Transférez les paramètres vitaux de vos patients sur le cloud Emergency Care Informatics Suite de manière sécurisée et connectez-vous facilement à votre système de transmission de données médicales pour un archivage rapide et précis des dossiers. Ces données intégrées facilitent les analyses post-événements ainsi que la facturation et contribuent à l’optimisation continue de la qualité et de l’efficacité opérationnelle.
Connexion facile
Transférez les paramètres vitaux de vos patients sur le cloud Emergency Care Informatics Suite de manière sécurisée et connectez-vous facilement à votre système de transmission de données médicales pour un archivage rapide et précis des dossiers. Ces données intégrées facilitent les analyses post-événements ainsi que la facturation et contribuent à l’optimisation continue de la qualité et de l’efficacité opérationnelle.
Transférez les paramètres vitaux de vos patients sur le cloud Emergency Care Informatics Suite de manière sécurisée et connectez-vous facilement à votre système de transmission de données médicales pour un archivage rapide et précis des dossiers. Ces données intégrées facilitent les analyses post-événements ainsi que la facturation et contribuent à l’optimisation continue de la qualité et de l’efficacité opérationnelle.
3 modes, 1 appareil
Deux défibrillateurs en un
Lors d’un arrêt cardiaque soudain, chaque seconde compte. HeartStart Intrepid permet aux secouristes et aux soignants formés à la réanimation de base de délivrer un choc pour sauver la vie du patient grâce au mode DAE (en option) du système. Des messages sonores et visuels vous guident tout au long du processus de défibrillation.
Deux défibrillateurs en un
Lors d’un arrêt cardiaque soudain, chaque seconde compte. HeartStart Intrepid permet aux secouristes et aux soignants formés à la réanimation de base de délivrer un choc pour sauver la vie du patient grâce au mode DAE (en option) du système. Des messages sonores et visuels vous guident tout au long du processus de défibrillation.
Deux défibrillateurs en un
Lors d’un arrêt cardiaque soudain, chaque seconde compte. HeartStart Intrepid permet aux secouristes et aux soignants formés à la réanimation de base de délivrer un choc pour sauver la vie du patient grâce au mode DAE (en option) du système. Des messages sonores et visuels vous guident tout au long du processus de défibrillation.
Lors d’un arrêt cardiaque soudain, chaque seconde compte. HeartStart Intrepid permet aux secouristes et aux soignants formés à la réanimation de base de délivrer un choc pour sauver la vie du patient grâce au mode DAE (en option) du système. Des messages sonores et visuels vous guident tout au long du processus de défibrillation.
Emergency Care Informatics Suite, une solution logicielle pour les urgences vitales
Démarche “Connected Care”
Grâce à Emergency Care Informatics Suite, vous pouvez partager des données patient critiques tout au long du parcours de soins d’urgence. En stockant ces données critiques de façon sécurisée sur le cloud, vous pouvez mettre à jour les dossiers patients pour une documentation exhaustive des événements, accéder à des outils d’analyse d’événements et visualiser l’état de préparation de tous vos appareils Intrepid dans un tableau de bord. Emergency Care Informatics Suite inclut des rapports d’analyse d’événements, notamment sur la qualité de la RCP (réanimation cardio-pulmonaire), afin de soutenir les initiatives qualité.
Démarche “Connected Care”
Grâce à Emergency Care Informatics Suite, vous pouvez partager des données patient critiques tout au long du parcours de soins d’urgence. En stockant ces données critiques de façon sécurisée sur le cloud, vous pouvez mettre à jour les dossiers patients pour une documentation exhaustive des événements, accéder à des outils d’analyse d’événements et visualiser l’état de préparation de tous vos appareils Intrepid dans un tableau de bord. Emergency Care Informatics Suite inclut des rapports d’analyse d’événements, notamment sur la qualité de la RCP (réanimation cardio-pulmonaire), afin de soutenir les initiatives qualité.
Démarche “Connected Care”
Grâce à Emergency Care Informatics Suite, vous pouvez partager des données patient critiques tout au long du parcours de soins d’urgence. En stockant ces données critiques de façon sécurisée sur le cloud, vous pouvez mettre à jour les dossiers patients pour une documentation exhaustive des événements, accéder à des outils d’analyse d’événements et visualiser l’état de préparation de tous vos appareils Intrepid dans un tableau de bord. Emergency Care Informatics Suite inclut des rapports d’analyse d’événements, notamment sur la qualité de la RCP (réanimation cardio-pulmonaire), afin de soutenir les initiatives qualité.
Intégration des données
Facilité d’archivage
Avec Philips HeartStart Intrepid, vous pouvez transmettre les paramètres vitaux d’un patient, y compris des ECG 12 dérivations complets, directement au cloud Emergency Care Informatics depuis le lieu d’intervention ou l’ambulance grâce à la technologie Wi-Fi ou cellulaire. Son accès sécurisé et défini selon la fonction des utilisateurs vous permet de consulter les données patient depuis les navigateurs les plus utilisés.
Facilité d’archivage
Avec Philips HeartStart Intrepid, vous pouvez transmettre les paramètres vitaux d’un patient, y compris des ECG 12 dérivations complets, directement au cloud Emergency Care Informatics depuis le lieu d’intervention ou l’ambulance grâce à la technologie Wi-Fi ou cellulaire. Son accès sécurisé et défini selon la fonction des utilisateurs vous permet de consulter les données patient depuis les navigateurs les plus utilisés.
Facilité d’archivage
Avec Philips HeartStart Intrepid, vous pouvez transmettre les paramètres vitaux d’un patient, y compris des ECG 12 dérivations complets, directement au cloud Emergency Care Informatics depuis le lieu d’intervention ou l’ambulance grâce à la technologie Wi-Fi ou cellulaire. Son accès sécurisé et défini selon la fonction des utilisateurs vous permet de consulter les données patient depuis les navigateurs les plus utilisés.
Ensemble complet de paramètres
Plus de paramètres pour une meilleure prise en charge
HeartStart Intrepid offre un ensemble complet et avancé de paramètres destinés à la surveillance des patients afin de vous aider à prendre des décisions cliniques éclairées dans les situations d’urgence les plus complexes. Choisissez l’acquisition ECG 3, 5 ou 12 dérivations avec aide à la prise de décision en cas d’infarctus de type STEMI pour accélérer le traitement en salle de cathétérisme. La détection clinique du TCC (traumatisme craniocérébral) de Philips offre des indications visuelles permettant de détecter l’hypoxie, l’hypotension et l’hypocapnie résultant d’une hyperventilation chez les patients présentant une suspicion de traumatisme craniocérébral.
Plus de paramètres pour une meilleure prise en charge
HeartStart Intrepid offre un ensemble complet et avancé de paramètres destinés à la surveillance des patients afin de vous aider à prendre des décisions cliniques éclairées dans les situations d’urgence les plus complexes. Choisissez l’acquisition ECG 3, 5 ou 12 dérivations avec aide à la prise de décision en cas d’infarctus de type STEMI pour accélérer le traitement en salle de cathétérisme. La détection clinique du TCC (traumatisme craniocérébral) de Philips offre des indications visuelles permettant de détecter l’hypoxie, l’hypotension et l’hypocapnie résultant d’une hyperventilation chez les patients présentant une suspicion de traumatisme craniocérébral.
Plus de paramètres pour une meilleure prise en charge
HeartStart Intrepid offre un ensemble complet et avancé de paramètres destinés à la surveillance des patients afin de vous aider à prendre des décisions cliniques éclairées dans les situations d’urgence les plus complexes. Choisissez l’acquisition ECG 3, 5 ou 12 dérivations avec aide à la prise de décision en cas d’infarctus de type STEMI pour accélérer le traitement en salle de cathétérisme. La détection clinique du TCC (traumatisme craniocérébral) de Philips offre des indications visuelles permettant de détecter l’hypoxie, l’hypotension et l’hypocapnie résultant d’une hyperventilation chez les patients présentant une suspicion de traumatisme craniocérébral.
Intuitif
Facilité d’utilisation
Cet appareil portable et léger est facile à utiliser, ce qui réduit le temps de formation. De plus, les touches programmées intuitives et la molette de navigation intelligente facilitent la navigation dans les menus et réduisent la saisie manuelle.
Facilité d’utilisation
Cet appareil portable et léger est facile à utiliser, ce qui réduit le temps de formation. De plus, les touches programmées intuitives et la molette de navigation intelligente facilitent la navigation dans les menus et réduisent la saisie manuelle.
Facilité d’utilisation
Cet appareil portable et léger est facile à utiliser, ce qui réduit le temps de formation. De plus, les touches programmées intuitives et la molette de navigation intelligente facilitent la navigation dans les menus et réduisent la saisie manuelle.
Évolutivité
Gestion simple
Emergency Care Informatics Suite est hébergé sur la plateforme cloud sécurisée et fiable de Philips. Il n’est donc pas nécessaire d’investir dans du matériel onéreux, de développer une infrastructure opérationnelle ou d’assurer la maintenance des serveurs. En outre, des mises à niveau faciles permettent de profiter des dernières fonctionnalités. Afin de pouvoir prendre des décisions éclairées, tous les utilisateurs disposent d’un accès sécurisé, et défini selon leur fonction, aux informations patient depuis les navigateurs les plus utilisés.
Gestion simple
Emergency Care Informatics Suite est hébergé sur la plateforme cloud sécurisée et fiable de Philips. Il n’est donc pas nécessaire d’investir dans du matériel onéreux, de développer une infrastructure opérationnelle ou d’assurer la maintenance des serveurs. En outre, des mises à niveau faciles permettent de profiter des dernières fonctionnalités. Afin de pouvoir prendre des décisions éclairées, tous les utilisateurs disposent d’un accès sécurisé, et défini selon leur fonction, aux informations patient depuis les navigateurs les plus utilisés.
Gestion simple
Emergency Care Informatics Suite est hébergé sur la plateforme cloud sécurisée et fiable de Philips. Il n’est donc pas nécessaire d’investir dans du matériel onéreux, de développer une infrastructure opérationnelle ou d’assurer la maintenance des serveurs. En outre, des mises à niveau faciles permettent de profiter des dernières fonctionnalités. Afin de pouvoir prendre des décisions éclairées, tous les utilisateurs disposent d’un accès sécurisé, et défini selon leur fonction, aux informations patient depuis les navigateurs les plus utilisés.
Une solution complète
Mesures et défibrillation avec un seul appareil
HeartStart Intrepid connecté à Emergency Care Informatics Suite associe la technologie de défibrillation éprouvée Philips à des mesures cliniques avancées. Cet appareil fiable et robuste a été conçu pour être utilisé en milieu hospitalier et dans les services médicaux d’urgence les plus exigeants. En outre, il vous aide à rationaliser les processus cliniques, à accélérer les échanges de données et à documenter les analyses post-événements.
Mesures et défibrillation avec un seul appareil
HeartStart Intrepid connecté à Emergency Care Informatics Suite associe la technologie de défibrillation éprouvée Philips à des mesures cliniques avancées. Cet appareil fiable et robuste a été conçu pour être utilisé en milieu hospitalier et dans les services médicaux d’urgence les plus exigeants. En outre, il vous aide à rationaliser les processus cliniques, à accélérer les échanges de données et à documenter les analyses post-événements.
Mesures et défibrillation avec un seul appareil
HeartStart Intrepid connecté à Emergency Care Informatics Suite associe la technologie de défibrillation éprouvée Philips à des mesures cliniques avancées. Cet appareil fiable et robuste a été conçu pour être utilisé en milieu hospitalier et dans les services médicaux d’urgence les plus exigeants. En outre, il vous aide à rationaliser les processus cliniques, à accélérer les échanges de données et à documenter les analyses post-événements.
Optimisation de la défibrillation
Défibrillation rapide
HeartStart Intrepid intègre nos dernières avancées en matière de monitorage patient et de défibrillation à notre gamme d’appareils éprouvés de réanimation avancée et de DAE (défibrillateurs automatisés externes). Notre technologie SMART Biphasic permet de délivrer un choc rapide et fiable aux patients en 5 secondes. En mode DAE, il faut moins de 14 secondes pour analyser le rythme cardiaque et délivrer un choc si cela est recommandé (fonctionnement sur batterie). Par ailleurs, l’indicateur de qualité du contact patient permet d’évaluer immédiatement la qualité du positionnement des électrodes ou des palettes.
Défibrillation rapide
HeartStart Intrepid intègre nos dernières avancées en matière de monitorage patient et de défibrillation à notre gamme d’appareils éprouvés de réanimation avancée et de DAE (défibrillateurs automatisés externes). Notre technologie SMART Biphasic permet de délivrer un choc rapide et fiable aux patients en 5 secondes. En mode DAE, il faut moins de 14 secondes pour analyser le rythme cardiaque et délivrer un choc si cela est recommandé (fonctionnement sur batterie). Par ailleurs, l’indicateur de qualité du contact patient permet d’évaluer immédiatement la qualité du positionnement des électrodes ou des palettes.
Défibrillation rapide
HeartStart Intrepid intègre nos dernières avancées en matière de monitorage patient et de défibrillation à notre gamme d’appareils éprouvés de réanimation avancée et de DAE (défibrillateurs automatisés externes). Notre technologie SMART Biphasic permet de délivrer un choc rapide et fiable aux patients en 5 secondes. En mode DAE, il faut moins de 14 secondes pour analyser le rythme cardiaque et délivrer un choc si cela est recommandé (fonctionnement sur batterie). Par ailleurs, l’indicateur de qualité du contact patient permet d’évaluer immédiatement la qualité du positionnement des électrodes ou des palettes.
Amélioration continue
Données consolidées
Vous pouvez accéder à des rapports d’événements détaillés stockés dans Emergency Care Informatics Suite afin de documenter les soins et de les consulter ultérieurement. Cela met ainsi en avant les initiatives qualité de votre établissement et encfourage une culture d’amélioration continue.
Données consolidées
Vous pouvez accéder à des rapports d’événements détaillés stockés dans Emergency Care Informatics Suite afin de documenter les soins et de les consulter ultérieurement. Cela met ainsi en avant les initiatives qualité de votre établissement et encfourage une culture d’amélioration continue.
Données consolidées
Vous pouvez accéder à des rapports d’événements détaillés stockés dans Emergency Care Informatics Suite afin de documenter les soins et de les consulter ultérieurement. Cela met ainsi en avant les initiatives qualité de votre établissement et encfourage une culture d’amélioration continue.
Cette solution complète offre une surveillance de l’oxymétrie de pouls (SpO₂), de la pression non invasive (PNI), de la capnographie (CO₂fe), de la température, et bien plus encore. De plus, elle offre des outils d’aide à la décision clinique innovants qui vous aident à accélérer le triage et à déterminer la prise en charge la plus appropriée.
Évaluation approfondie
Cette solution complète offre une surveillance de l’oxymétrie de pouls (SpO₂), de la pression non invasive (PNI), de la capnographie (CO₂fe), de la température, et bien plus encore. De plus, elle offre des outils d’aide à la décision clinique innovants qui vous aident à accélérer le triage et à déterminer la prise en charge la plus appropriée.
Évaluation approfondie
Cette solution complète offre une surveillance de l’oxymétrie de pouls (SpO₂), de la pression non invasive (PNI), de la capnographie (CO₂fe), de la température, et bien plus encore. De plus, elle offre des outils d’aide à la décision clinique innovants qui vous aident à accélérer le triage et à déterminer la prise en charge la plus appropriée.
Cette solution complète offre une surveillance de l’oxymétrie de pouls (SpO₂), de la pression non invasive (PNI), de la capnographie (CO₂fe), de la température, et bien plus encore. De plus, elle offre des outils d’aide à la décision clinique innovants qui vous aident à accélérer le triage et à déterminer la prise en charge la plus appropriée.
Adultes, nourrissons, enfants
Prise en charge efficace
HeartStart Intrepid permet de passer rapidement de la catégorie adulte à nourrisson/enfant par simple pression d’un bouton. En outre, en mode DAE (en option), il analyse automatiquement le rythme cardiaque et recommande de délivrer un choc lorsque cela est nécessaire.
Prise en charge efficace
HeartStart Intrepid permet de passer rapidement de la catégorie adulte à nourrisson/enfant par simple pression d’un bouton. En outre, en mode DAE (en option), il analyse automatiquement le rythme cardiaque et recommande de délivrer un choc lorsque cela est nécessaire.
Prise en charge efficace
HeartStart Intrepid permet de passer rapidement de la catégorie adulte à nourrisson/enfant par simple pression d’un bouton. En outre, en mode DAE (en option), il analyse automatiquement le rythme cardiaque et recommande de délivrer un choc lorsque cela est nécessaire.
HeartStart Intrepid permet de passer rapidement de la catégorie adulte à nourrisson/enfant par simple pression d’un bouton. En outre, en mode DAE (en option), il analyse automatiquement le rythme cardiaque et recommande de délivrer un choc lorsque cela est nécessaire.
Plateforme basée sur le cloud
Connexion facile
Transférez les paramètres vitaux de vos patients sur le cloud Emergency Care Informatics Suite de manière sécurisée et connectez-vous facilement à votre système de transmission de données médicales pour un archivage rapide et précis des dossiers. Ces données intégrées facilitent les analyses post-événements ainsi que la facturation et contribuent à l’optimisation continue de la qualité et de l’efficacité opérationnelle.
Connexion facile
Transférez les paramètres vitaux de vos patients sur le cloud Emergency Care Informatics Suite de manière sécurisée et connectez-vous facilement à votre système de transmission de données médicales pour un archivage rapide et précis des dossiers. Ces données intégrées facilitent les analyses post-événements ainsi que la facturation et contribuent à l’optimisation continue de la qualité et de l’efficacité opérationnelle.
Connexion facile
Transférez les paramètres vitaux de vos patients sur le cloud Emergency Care Informatics Suite de manière sécurisée et connectez-vous facilement à votre système de transmission de données médicales pour un archivage rapide et précis des dossiers. Ces données intégrées facilitent les analyses post-événements ainsi que la facturation et contribuent à l’optimisation continue de la qualité et de l’efficacité opérationnelle.
Transférez les paramètres vitaux de vos patients sur le cloud Emergency Care Informatics Suite de manière sécurisée et connectez-vous facilement à votre système de transmission de données médicales pour un archivage rapide et précis des dossiers. Ces données intégrées facilitent les analyses post-événements ainsi que la facturation et contribuent à l’optimisation continue de la qualité et de l’efficacité opérationnelle.
3 modes, 1 appareil
Deux défibrillateurs en un
Lors d’un arrêt cardiaque soudain, chaque seconde compte. HeartStart Intrepid permet aux secouristes et aux soignants formés à la réanimation de base de délivrer un choc pour sauver la vie du patient grâce au mode DAE (en option) du système. Des messages sonores et visuels vous guident tout au long du processus de défibrillation.
Deux défibrillateurs en un
Lors d’un arrêt cardiaque soudain, chaque seconde compte. HeartStart Intrepid permet aux secouristes et aux soignants formés à la réanimation de base de délivrer un choc pour sauver la vie du patient grâce au mode DAE (en option) du système. Des messages sonores et visuels vous guident tout au long du processus de défibrillation.
Deux défibrillateurs en un
Lors d’un arrêt cardiaque soudain, chaque seconde compte. HeartStart Intrepid permet aux secouristes et aux soignants formés à la réanimation de base de délivrer un choc pour sauver la vie du patient grâce au mode DAE (en option) du système. Des messages sonores et visuels vous guident tout au long du processus de défibrillation.
Lors d’un arrêt cardiaque soudain, chaque seconde compte. HeartStart Intrepid permet aux secouristes et aux soignants formés à la réanimation de base de délivrer un choc pour sauver la vie du patient grâce au mode DAE (en option) du système. Des messages sonores et visuels vous guident tout au long du processus de défibrillation.
Emergency Care Informatics Suite, une solution logicielle pour les urgences vitales
Démarche “Connected Care”
Grâce à Emergency Care Informatics Suite, vous pouvez partager des données patient critiques tout au long du parcours de soins d’urgence. En stockant ces données critiques de façon sécurisée sur le cloud, vous pouvez mettre à jour les dossiers patients pour une documentation exhaustive des événements, accéder à des outils d’analyse d’événements et visualiser l’état de préparation de tous vos appareils Intrepid dans un tableau de bord. Emergency Care Informatics Suite inclut des rapports d’analyse d’événements, notamment sur la qualité de la RCP (réanimation cardio-pulmonaire), afin de soutenir les initiatives qualité.
Démarche “Connected Care”
Grâce à Emergency Care Informatics Suite, vous pouvez partager des données patient critiques tout au long du parcours de soins d’urgence. En stockant ces données critiques de façon sécurisée sur le cloud, vous pouvez mettre à jour les dossiers patients pour une documentation exhaustive des événements, accéder à des outils d’analyse d’événements et visualiser l’état de préparation de tous vos appareils Intrepid dans un tableau de bord. Emergency Care Informatics Suite inclut des rapports d’analyse d’événements, notamment sur la qualité de la RCP (réanimation cardio-pulmonaire), afin de soutenir les initiatives qualité.
Démarche “Connected Care”
Grâce à Emergency Care Informatics Suite, vous pouvez partager des données patient critiques tout au long du parcours de soins d’urgence. En stockant ces données critiques de façon sécurisée sur le cloud, vous pouvez mettre à jour les dossiers patients pour une documentation exhaustive des événements, accéder à des outils d’analyse d’événements et visualiser l’état de préparation de tous vos appareils Intrepid dans un tableau de bord. Emergency Care Informatics Suite inclut des rapports d’analyse d’événements, notamment sur la qualité de la RCP (réanimation cardio-pulmonaire), afin de soutenir les initiatives qualité.
Intégration des données
Facilité d’archivage
Avec Philips HeartStart Intrepid, vous pouvez transmettre les paramètres vitaux d’un patient, y compris des ECG 12 dérivations complets, directement au cloud Emergency Care Informatics depuis le lieu d’intervention ou l’ambulance grâce à la technologie Wi-Fi ou cellulaire. Son accès sécurisé et défini selon la fonction des utilisateurs vous permet de consulter les données patient depuis les navigateurs les plus utilisés.
Facilité d’archivage
Avec Philips HeartStart Intrepid, vous pouvez transmettre les paramètres vitaux d’un patient, y compris des ECG 12 dérivations complets, directement au cloud Emergency Care Informatics depuis le lieu d’intervention ou l’ambulance grâce à la technologie Wi-Fi ou cellulaire. Son accès sécurisé et défini selon la fonction des utilisateurs vous permet de consulter les données patient depuis les navigateurs les plus utilisés.
Facilité d’archivage
Avec Philips HeartStart Intrepid, vous pouvez transmettre les paramètres vitaux d’un patient, y compris des ECG 12 dérivations complets, directement au cloud Emergency Care Informatics depuis le lieu d’intervention ou l’ambulance grâce à la technologie Wi-Fi ou cellulaire. Son accès sécurisé et défini selon la fonction des utilisateurs vous permet de consulter les données patient depuis les navigateurs les plus utilisés.
Ensemble complet de paramètres
Plus de paramètres pour une meilleure prise en charge
HeartStart Intrepid offre un ensemble complet et avancé de paramètres destinés à la surveillance des patients afin de vous aider à prendre des décisions cliniques éclairées dans les situations d’urgence les plus complexes. Choisissez l’acquisition ECG 3, 5 ou 12 dérivations avec aide à la prise de décision en cas d’infarctus de type STEMI pour accélérer le traitement en salle de cathétérisme. La détection clinique du TCC (traumatisme craniocérébral) de Philips offre des indications visuelles permettant de détecter l’hypoxie, l’hypotension et l’hypocapnie résultant d’une hyperventilation chez les patients présentant une suspicion de traumatisme craniocérébral.
Plus de paramètres pour une meilleure prise en charge
HeartStart Intrepid offre un ensemble complet et avancé de paramètres destinés à la surveillance des patients afin de vous aider à prendre des décisions cliniques éclairées dans les situations d’urgence les plus complexes. Choisissez l’acquisition ECG 3, 5 ou 12 dérivations avec aide à la prise de décision en cas d’infarctus de type STEMI pour accélérer le traitement en salle de cathétérisme. La détection clinique du TCC (traumatisme craniocérébral) de Philips offre des indications visuelles permettant de détecter l’hypoxie, l’hypotension et l’hypocapnie résultant d’une hyperventilation chez les patients présentant une suspicion de traumatisme craniocérébral.
Plus de paramètres pour une meilleure prise en charge
HeartStart Intrepid offre un ensemble complet et avancé de paramètres destinés à la surveillance des patients afin de vous aider à prendre des décisions cliniques éclairées dans les situations d’urgence les plus complexes. Choisissez l’acquisition ECG 3, 5 ou 12 dérivations avec aide à la prise de décision en cas d’infarctus de type STEMI pour accélérer le traitement en salle de cathétérisme. La détection clinique du TCC (traumatisme craniocérébral) de Philips offre des indications visuelles permettant de détecter l’hypoxie, l’hypotension et l’hypocapnie résultant d’une hyperventilation chez les patients présentant une suspicion de traumatisme craniocérébral.
Intuitif
Facilité d’utilisation
Cet appareil portable et léger est facile à utiliser, ce qui réduit le temps de formation. De plus, les touches programmées intuitives et la molette de navigation intelligente facilitent la navigation dans les menus et réduisent la saisie manuelle.
Facilité d’utilisation
Cet appareil portable et léger est facile à utiliser, ce qui réduit le temps de formation. De plus, les touches programmées intuitives et la molette de navigation intelligente facilitent la navigation dans les menus et réduisent la saisie manuelle.
Facilité d’utilisation
Cet appareil portable et léger est facile à utiliser, ce qui réduit le temps de formation. De plus, les touches programmées intuitives et la molette de navigation intelligente facilitent la navigation dans les menus et réduisent la saisie manuelle.
Évolutivité
Gestion simple
Emergency Care Informatics Suite est hébergé sur la plateforme cloud sécurisée et fiable de Philips. Il n’est donc pas nécessaire d’investir dans du matériel onéreux, de développer une infrastructure opérationnelle ou d’assurer la maintenance des serveurs. En outre, des mises à niveau faciles permettent de profiter des dernières fonctionnalités. Afin de pouvoir prendre des décisions éclairées, tous les utilisateurs disposent d’un accès sécurisé, et défini selon leur fonction, aux informations patient depuis les navigateurs les plus utilisés.
Gestion simple
Emergency Care Informatics Suite est hébergé sur la plateforme cloud sécurisée et fiable de Philips. Il n’est donc pas nécessaire d’investir dans du matériel onéreux, de développer une infrastructure opérationnelle ou d’assurer la maintenance des serveurs. En outre, des mises à niveau faciles permettent de profiter des dernières fonctionnalités. Afin de pouvoir prendre des décisions éclairées, tous les utilisateurs disposent d’un accès sécurisé, et défini selon leur fonction, aux informations patient depuis les navigateurs les plus utilisés.
Gestion simple
Emergency Care Informatics Suite est hébergé sur la plateforme cloud sécurisée et fiable de Philips. Il n’est donc pas nécessaire d’investir dans du matériel onéreux, de développer une infrastructure opérationnelle ou d’assurer la maintenance des serveurs. En outre, des mises à niveau faciles permettent de profiter des dernières fonctionnalités. Afin de pouvoir prendre des décisions éclairées, tous les utilisateurs disposent d’un accès sécurisé, et défini selon leur fonction, aux informations patient depuis les navigateurs les plus utilisés.
Une solution complète
Mesures et défibrillation avec un seul appareil
HeartStart Intrepid connecté à Emergency Care Informatics Suite associe la technologie de défibrillation éprouvée Philips à des mesures cliniques avancées. Cet appareil fiable et robuste a été conçu pour être utilisé en milieu hospitalier et dans les services médicaux d’urgence les plus exigeants. En outre, il vous aide à rationaliser les processus cliniques, à accélérer les échanges de données et à documenter les analyses post-événements.
Mesures et défibrillation avec un seul appareil
HeartStart Intrepid connecté à Emergency Care Informatics Suite associe la technologie de défibrillation éprouvée Philips à des mesures cliniques avancées. Cet appareil fiable et robuste a été conçu pour être utilisé en milieu hospitalier et dans les services médicaux d’urgence les plus exigeants. En outre, il vous aide à rationaliser les processus cliniques, à accélérer les échanges de données et à documenter les analyses post-événements.
Mesures et défibrillation avec un seul appareil
HeartStart Intrepid connecté à Emergency Care Informatics Suite associe la technologie de défibrillation éprouvée Philips à des mesures cliniques avancées. Cet appareil fiable et robuste a été conçu pour être utilisé en milieu hospitalier et dans les services médicaux d’urgence les plus exigeants. En outre, il vous aide à rationaliser les processus cliniques, à accélérer les échanges de données et à documenter les analyses post-événements.
Optimisation de la défibrillation
Défibrillation rapide
HeartStart Intrepid intègre nos dernières avancées en matière de monitorage patient et de défibrillation à notre gamme d’appareils éprouvés de réanimation avancée et de DAE (défibrillateurs automatisés externes). Notre technologie SMART Biphasic permet de délivrer un choc rapide et fiable aux patients en 5 secondes. En mode DAE, il faut moins de 14 secondes pour analyser le rythme cardiaque et délivrer un choc si cela est recommandé (fonctionnement sur batterie). Par ailleurs, l’indicateur de qualité du contact patient permet d’évaluer immédiatement la qualité du positionnement des électrodes ou des palettes.
Défibrillation rapide
HeartStart Intrepid intègre nos dernières avancées en matière de monitorage patient et de défibrillation à notre gamme d’appareils éprouvés de réanimation avancée et de DAE (défibrillateurs automatisés externes). Notre technologie SMART Biphasic permet de délivrer un choc rapide et fiable aux patients en 5 secondes. En mode DAE, il faut moins de 14 secondes pour analyser le rythme cardiaque et délivrer un choc si cela est recommandé (fonctionnement sur batterie). Par ailleurs, l’indicateur de qualité du contact patient permet d’évaluer immédiatement la qualité du positionnement des électrodes ou des palettes.
Défibrillation rapide
HeartStart Intrepid intègre nos dernières avancées en matière de monitorage patient et de défibrillation à notre gamme d’appareils éprouvés de réanimation avancée et de DAE (défibrillateurs automatisés externes). Notre technologie SMART Biphasic permet de délivrer un choc rapide et fiable aux patients en 5 secondes. En mode DAE, il faut moins de 14 secondes pour analyser le rythme cardiaque et délivrer un choc si cela est recommandé (fonctionnement sur batterie). Par ailleurs, l’indicateur de qualité du contact patient permet d’évaluer immédiatement la qualité du positionnement des électrodes ou des palettes.
Amélioration continue
Données consolidées
Vous pouvez accéder à des rapports d’événements détaillés stockés dans Emergency Care Informatics Suite afin de documenter les soins et de les consulter ultérieurement. Cela met ainsi en avant les initiatives qualité de votre établissement et encfourage une culture d’amélioration continue.
Données consolidées
Vous pouvez accéder à des rapports d’événements détaillés stockés dans Emergency Care Informatics Suite afin de documenter les soins et de les consulter ultérieurement. Cela met ainsi en avant les initiatives qualité de votre établissement et encfourage une culture d’amélioration continue.
Données consolidées
Vous pouvez accéder à des rapports d’événements détaillés stockés dans Emergency Care Informatics Suite afin de documenter les soins et de les consulter ultérieurement. Cela met ainsi en avant les initiatives qualité de votre établissement et encfourage une culture d’amélioration continue.
La disponibilité de certaines fonctionnalités est variable suivant les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial pour en savoir plus.
* Poids approximatif (avec électrodes, câble et batterie)
** À une température de 20 ⁰C, une batterie neuve à pleine charge assure au moins 5 heures de surveillance continue (ECG, CO₂fe, SpO₂, température) avec une mesure de la PNI toutes les 15 minutes et 20 charges à pleine énergie/chocs.
Disponibilité variable selon les pays. Produit non commercialisé aux États-Unis. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial pour connaître les disponibilités de nos produits.
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