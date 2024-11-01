Plus de paramètres pour une meilleure prise en charge

HeartStart Intrepid offre un ensemble complet et avancé de paramètres destinés à la surveillance des patients afin de vous aider à prendre des décisions cliniques éclairées dans les situations d’urgence les plus complexes. Choisissez l’acquisition ECG 3, 5 ou 12 dérivations avec aide à la prise de décision en cas d’infarctus de type STEMI pour accélérer le traitement en salle de cathétérisme. La détection clinique du TCC (traumatisme craniocérébral) de Philips offre des indications visuelles permettant de détecter l’hypoxie, l’hypotension et l’hypocapnie résultant d’une hyperventilation chez les patients présentant une suspicion de traumatisme craniocérébral.