Radiology Operations Command Center Solution d’imagerie virtuelle

Une solution d’imagerie à distance multifournisseur, multimodalité, multisite, sûre et sécurisée, qui connecte en toute simplicité les experts en imagerie d’un centre de commande aux manipulateurs sur les sites d’examen de leur établissement. La Radiology Operations Command Center Console est une solution d’acquisition à distance agréée par la FDA et certifiée UE-MDR. Elle permet aux experts en imagerie d’un centre de commande de visualiser et de modifier à distance des examens sur plusieurs scanners de l’entreprise, en collaboration avec l’opérateur qui manipule le scanner. Le Radiology Operations Command Center permet aux experts en imagerie d’interagir à distance et en toute transparence avec les opérateurs manipulant le scanner par messages, par transmission vocale ou par vidéo, tout en accédant simultanément aux écrans de la console du scanner, sans compromettre la qualité des images, la confidentialité, ni la sécurité.