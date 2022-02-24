L’Affiniti 50 Elevate fournit une imagerie de haute qualité et apporte une valeur exceptionnelle, offrant des capacités cliniques polyvalentes et une reproductibilité en toute simplicité. Son processus de travail rationalisé et ses performances fiables permettent une meilleure prise en charge des patients
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Auto ElastQ
Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Auto ElastQ
Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
La fonctionnalité CEUS peut transformer le rôle de l’échographie dans le foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions suspectes du foie et d’offrir une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
La fonctionnalité CEUS peut transformer le rôle de l’échographie dans le foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions suspectes du foie et d’offrir une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
La fonctionnalité CEUS peut transformer le rôle de l’échographie dans le foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions suspectes du foie et d’offrir une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques.
La fonctionnalité CEUS peut transformer le rôle de l’échographie dans le foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions suspectes du foie et d’offrir une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Votre partenaire au quotidien
Votre partenaire au quotidien
L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
Votre partenaire au quotidien
L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
Votre partenaire au quotidien
L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
Une question d’équilibre
Une question d’équilibre
Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Une question d’équilibre
Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Une question d’équilibre
Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Anatomical Intelligence for Breast
Anatomical Intelligence for Breast
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
Anatomical Intelligence for Breast
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
Anatomical Intelligence for Breast
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
Flow Viewer
Flow Viewer
La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Processus de travail efficace
Processus de travail efficace
L’échographe Philips Affiniti 50 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Processus de travail efficace
L’échographe Philips Affiniti 50 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Processus de travail efficace
L’échographe Philips Affiniti 50 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
L’échographe Philips Affiniti 50 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Fonction AutoSCAN nouvelle génération
Fonction AutoSCAN nouvelle génération
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, ce qui réduit la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Fonction AutoSCAN nouvelle génération
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, ce qui réduit la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Fonction AutoSCAN nouvelle génération
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, ce qui réduit la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, ce qui réduit la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Performances remarquables
Performances remarquables
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS).
Performances remarquables
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS).
Performances remarquables
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS).
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS).
MFI
MFI
Conçue pour détecter l’anatomie des flux de faible vitesse et de petit calibre au sein des tissus, Microflow Imaging est un logiciel propriétaire qui permet d’évaluer le débit sanguin des petits vaisseaux avec une résolution élevée et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une excellente qualité d’image 2D pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux et mieux caractériser les anomalies vasculaires.
MFI
Conçue pour détecter l’anatomie des flux de faible vitesse et de petit calibre au sein des tissus, Microflow Imaging est un logiciel propriétaire qui permet d’évaluer le débit sanguin des petits vaisseaux avec une résolution élevée et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une excellente qualité d’image 2D pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux et mieux caractériser les anomalies vasculaires.
MFI
Conçue pour détecter l’anatomie des flux de faible vitesse et de petit calibre au sein des tissus, Microflow Imaging est un logiciel propriétaire qui permet d’évaluer le débit sanguin des petits vaisseaux avec une résolution élevée et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une excellente qualité d’image 2D pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux et mieux caractériser les anomalies vasculaires.
Conçue pour détecter l’anatomie des flux de faible vitesse et de petit calibre au sein des tissus, Microflow Imaging est un logiciel propriétaire qui permet d’évaluer le débit sanguin des petits vaisseaux avec une résolution élevée et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une excellente qualité d’image 2D pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux et mieux caractériser les anomalies vasculaires.
Collaboration Live
Collaboration Live
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plateforme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
Collaboration Live
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plateforme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
Collaboration Live
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plateforme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plateforme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
Confort et performances
Confort et performances
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 50 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Confort et performances
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 50 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Confort et performances
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 50 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 50 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Un investissement intelligent
Un investissement intelligent
Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 50 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.
Un investissement intelligent
Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 50 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.
Un investissement intelligent
Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 50 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.
Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 50 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.
TrueVue
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Affichage haute définition MaxVue
Affichage haute définition MaxVue
Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
Affichage haute définition MaxVue
Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
Affichage haute définition MaxVue
Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
Entretien
Entretien
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Entretien
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Entretien
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Formation
Formation
Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Formation
Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Formation
Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Auto ElastQ
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Auto ElastQ
Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Auto ElastQ
Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
La fonctionnalité CEUS peut transformer le rôle de l’échographie dans le foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions suspectes du foie et d’offrir une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
La fonctionnalité CEUS peut transformer le rôle de l’échographie dans le foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions suspectes du foie et d’offrir une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
La fonctionnalité CEUS peut transformer le rôle de l’échographie dans le foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions suspectes du foie et d’offrir une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques.
La fonctionnalité CEUS peut transformer le rôle de l’échographie dans le foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions suspectes du foie et d’offrir une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Votre partenaire au quotidien
Votre partenaire au quotidien
L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
Votre partenaire au quotidien
L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
Votre partenaire au quotidien
L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
Une question d’équilibre
Une question d’équilibre
Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Une question d’équilibre
Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Une question d’équilibre
Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Anatomical Intelligence for Breast
Anatomical Intelligence for Breast
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
Anatomical Intelligence for Breast
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
Anatomical Intelligence for Breast
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
Flow Viewer
Flow Viewer
La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Processus de travail efficace
Processus de travail efficace
L’échographe Philips Affiniti 50 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Processus de travail efficace
L’échographe Philips Affiniti 50 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Processus de travail efficace
L’échographe Philips Affiniti 50 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
L’échographe Philips Affiniti 50 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Fonction AutoSCAN nouvelle génération
Fonction AutoSCAN nouvelle génération
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, ce qui réduit la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Fonction AutoSCAN nouvelle génération
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, ce qui réduit la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Fonction AutoSCAN nouvelle génération
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, ce qui réduit la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, ce qui réduit la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Performances remarquables
Performances remarquables
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS).
Performances remarquables
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS).
Performances remarquables
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS).
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS).
MFI
MFI
Conçue pour détecter l’anatomie des flux de faible vitesse et de petit calibre au sein des tissus, Microflow Imaging est un logiciel propriétaire qui permet d’évaluer le débit sanguin des petits vaisseaux avec une résolution élevée et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une excellente qualité d’image 2D pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux et mieux caractériser les anomalies vasculaires.
MFI
Conçue pour détecter l’anatomie des flux de faible vitesse et de petit calibre au sein des tissus, Microflow Imaging est un logiciel propriétaire qui permet d’évaluer le débit sanguin des petits vaisseaux avec une résolution élevée et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une excellente qualité d’image 2D pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux et mieux caractériser les anomalies vasculaires.
MFI
Conçue pour détecter l’anatomie des flux de faible vitesse et de petit calibre au sein des tissus, Microflow Imaging est un logiciel propriétaire qui permet d’évaluer le débit sanguin des petits vaisseaux avec une résolution élevée et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une excellente qualité d’image 2D pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux et mieux caractériser les anomalies vasculaires.
Conçue pour détecter l’anatomie des flux de faible vitesse et de petit calibre au sein des tissus, Microflow Imaging est un logiciel propriétaire qui permet d’évaluer le débit sanguin des petits vaisseaux avec une résolution élevée et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une excellente qualité d’image 2D pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux et mieux caractériser les anomalies vasculaires.
Collaboration Live
Collaboration Live
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plateforme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
Collaboration Live
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plateforme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
Collaboration Live
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plateforme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plateforme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
Confort et performances
Confort et performances
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 50 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Confort et performances
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 50 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Confort et performances
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 50 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 50 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Un investissement intelligent
Un investissement intelligent
Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 50 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.
Un investissement intelligent
Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 50 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.
Un investissement intelligent
Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 50 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.
Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 50 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.
TrueVue
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Affichage haute définition MaxVue
Affichage haute définition MaxVue
Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
Affichage haute définition MaxVue
Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
Affichage haute définition MaxVue
Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
Entretien
Entretien
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Entretien
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Entretien
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Formation
Formation
Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Formation
Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Formation
Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.