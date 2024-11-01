Design ergonomique adapté aux environnements difficiles

Sparq est réglable en hauteur et dispose d’un moniteur grand format de 17” (43 cm) monté sur un bras articulé, afin de s’adapter aux environnements cliniques les plus difficiles. Son format réduit le rend très maniable et il comprend un espace de rangement pour câbles. Le lecteur de codes-barres (disponible en option) permet, quant à lui, d’obtenir les informations patient à partir du code-barres généré par votre établissement, pour une plus grande efficacité et une diminution des erreurs de saisie.