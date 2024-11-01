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Le capteur-plan SkyPlate est compatible avec un grand nombre d’appareils, ce qui vous permet de personnaliser son utilisation et de maîtriser efficacement votre budget. Le SkyPlate petit format est compatible avec une large gamme d’appareils spécialisés et peut être utilisé dans différentes salles de radiologie numérique/à température ambiante ainsi qu’avec une unité de radiologie numérique mobile. Le modèle grand format est quant à lui adapté aux acquisitions libres sur différentes zones. Vous pouvez également le placer sur un statif vertical ou dans le tiroir d’une table.