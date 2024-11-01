Électrode prégélifiée à support mousse avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCl). Recommandé pour le bloc opératoire, les urgences et les unités de soins intensifs. Surveillance ECG de tous les adultes
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui
Type de produit
Électrode
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Poids
0,715
kg
Conditionnement
30 électrodes par paquet ; 300 par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
6 mois
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
Support mousse
Type de patient
Adulte
Type de gel
Humide
Taille de l’électrode
Diamètre de 54 mm
Forme de l’électrode
Ronde
Type de connecteur d’électrode
À pression ou à pince
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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