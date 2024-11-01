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Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 867041, M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS
Catégorie de produit
  • Gaz
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Transcutané
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Réutilisable
Certification CE
  • Non
Poids
  • 3,150 kg
Conditionnement
  • 6 bouteilles par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • 12 mois minimum
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
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  • Gaz
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  • Non
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  • Transcutané
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Réutilisable
Certification CE
  • Non
Poids
  • 3,150 kg
Conditionnement
  • 6 bouteilles par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • 12 mois minimum
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