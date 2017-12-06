Encouragez la collaboration au sein de votre équipe soignante grâce à l’envoi direct de données patient exploitables sur leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs. Surveillez et gérez à distance l’ensemble de vos patients atteints d’apnée du sommeil ou d’insuffisance respiratoire à l’aide d’un seul système. Améliorez l’efficacité de votre équipe et rationalisez vos processus de travail pour pouvoir vous concentrer davantage sur les priorités cliniques. Gérez votre établissement selon vos besoins, en personnalisant les rapports et les alertes pour faciliter l’identification des patients à risque et assurer une prise en charge rapide.
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Unifiez les équipes de soins et améliorez l’interopérabilité
Care Orchestrator intègre les informations des patients présentant des troubles du sommeil ou des problèmes respiratoires aux DPI des hôpitaux, aux demandes de remboursement des mutuelles et aux systèmes de facturation. Ainsi, l’ensemble de l’équipe soignante (les prestataires de soins à domicile, les médecins et les organismes payeurs) bénéficie d’un accès rapide et facile aux données critiques, sur tous les appareils et sur tous les sites. Donnez aux membres de l’équipe les moyens de prendre des décisions cliniques éclairées, de suivre l’évolution des patients, de rationaliser le processus de facturation, de soumettre facilement les demandes de remboursement, et plus encore.
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Soins connectés
Surveillez et gérez les patients à distance
Anticipez et résolvez la plupart des inquiétudes des patients grâce à la surveillance à distance des patients, qui vous permettra de gagner du temps et d’éviter les visites à domicile coûteuses et superflues. Utilisez la télésurveillance avancée pour suivre les patients atteints de troubles du sommeil ou de problèmes respiratoires qui présentent des problèmes cliniques, d’équipement ou d’observance thérapeutique, et gérer en priorité ceux qui ont besoin d’une intervention. Gardez une longueur d’avance avant que des problèmes n’affectent les soins grâce à des rapports cliniques améliorés et des rapports d’observance automatisés.
Surveillez et gérez les patients à distance
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Processus de travail automatisé
Optimisez le temps de votre équipe
Care Orchestrator vous permet de simplifier les opérations quotidiennes et d’améliorer la productivité du personnel, avec moins de ressources. Automatisez et rationalisez votre flux de travail, afin que vos équipes puissent consacrer plus de temps aux soins des patients. Optimisez la capacité de votre personnel à se concentrer sur les problèmes cliniques et de conformité en priorité. Améliorez la prise en charge des maladies et maintenez les patients en bonne santé à domicile.
Optimisez le temps de votre équipe
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Règles personnalisées
Votre établissement, votre façon de diriger
Avec Care Orchestrator, vous établissez les règles : des règles adaptées aux besoins spécifiques de votre établissement et de votre population de patients. Calibrez les scores d’observance pour les patients atteints de troubles du sommeil en fonction des exigences des différents organismes payeurs. Personnalisez les règles de ventilation pour identifier les patients qui peuvent avoir besoin de votre aide. Définissez les paramètres de gestion des alertes en fonction des données médicales et d’utilisation de chaque patient. Vous avez la possibilité de prendre toutes ces mesures, et bien plus encore.
Votre établissement, votre façon de diriger
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