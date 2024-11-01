Sonde de température cutanée à usage unique, non stérile, pour la surveillance continue. Destinée aux patients adultes et pédiatriques. La sonde n’est pas conçue pour être reliée directement à un moniteur. À utiliser avec un câble d’extension compatible et validé. Longueur totale : 75 cm. 1 boîte = 20 sondes.
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Câble adaptateur 989803221301 (1,5 m) ou 989803221181 (3 m)
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Conditionnement
1 boîte de 20 sondes conditionnées individuellement en sachets
À usage unique ou réutilisable
Usage unique
Type de patient
Adulte, enfant
Remplace la référence
21091A
Durée de conservation
non applicable
Utilisation avec des produits autres que ceux de Philips
Non
Sans DEHP
Oui
Compatible avec l’équipement Philips
Moniteur patient IntelliVue MX100 (867033)
IntelliVue MMX (867036)
Extensions IntelliVue 867039, 867040 et 867041
Module multi-mesure IntelliVue/SLCP (M3001A/AL)
IntelliVue MP5 (M8105A) et MP5SC (M8105AS)
IntelliVue MP2 (M8102A) et X2 (M3002A)
Module de température M1029A
Moniteur patient 6100/6300/6500 (867311, 867313 et 867315)
Module multi-mesure IntelliVue X3 (867030)
Compatible avec les consommables Philips
989803221301 ; 989803221181
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile ou non stérile
Non stérile
Certification CE
Oui
Ne pas positionner la sonde de température cutanée sur des zones présentant des lésions cutanées, des plaies ouvertes ou des blessures
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