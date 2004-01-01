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Reusable adult and pediatric SpO₂ ear clip sensor

Consommables d’oxymétrie de pouls

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Le capteur de SpO₂ Philips M1194A mesure la perfusion au niveau de l’oreille afin d’obtenir des données de SpO₂ cohérentes, même chez les patients faiblement perfusés et devant subir une intervention chirurgicale. Il se fixe délicatement mais fermement sur le lobe de l’oreille et convient aux patients pesant plus de 40 kg.

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Réduit les interférences sur le signal

Conçus pour FAST SpO₂

Nos capteurs d’oxymétrie de pouls sont spécialement conçus pour l’algorithme propriétaire FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) de Philips. Leur utilisation conjointe permet de réduire la sensibilité aux mouvements du patient, aux interférences électroniques, à la lumière ambiante et aux faibles perfusions.

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Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Certification CE
  • Oui
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation
  • Aucune
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Remplace le produit
  • 989803103251 (M1194A)
Capteur de SpO2
Capteur de SpO2
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Oreille
Poids patient recommandé
  • > 40 kg
Compatibilité du câble adaptateur
  • M1941A
Longueur du câble
  • 1,5 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Poids
  • 0,240 kg
Conditionnement
  • 1 capteur
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Informations sur le produit
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