Masimo SedLine vous aide à surveiller l’activité cérébrale des patients sous anesthésie et sédation en bloc opératoire et en unité de soins intensifs. Il capture et affiche sur les moniteurs patient IntelliVue® compatibles quatre courbes d’EEG frontal, l’indice de l’état du patient (PSI) amélioré et le paramètre EEG analysé.
Pour des prises de décision éclairées en matière d’anesthésie en toute confiance.
Pourquoi intégrer le système EEG Masimo SedLine aux moniteurs IntelliVue utilisés en bloc opératoire ou en unité de soins intensifs ? Ainsi, vous pouvez mieux évaluer si vos patients sous sédation reçoivent la bonne dose d’agent anesthésiant. Une anesthésie trop profonde peut déclencher, après intervention, des nausées, une gêne, des blessures permanentes, ou pire encore. À l’inverse, une anesthésie pas assez profonde peut entraîner un réveil précoce, ce qui pourrait conduire à des visions récurrentes en lien avec une intervention chirurgicale récente, une TSPT et un procès. Le système SedLine de Masimo offre une analyse continue de l’EEG de votre patient afin de mieux déterminer la profondeur de la sédation.
Mesures utiles
Évaluation de nombreux paramètres cliniques.
Grâce à ses quatre canaux simultanés de courbes EEG, le module enfichable Masimo SedLine permet le monitorage de l’EEG des deux hémisphères. Il compare le côté gauche et le côté droit des cortex frontaux et préfrontaux du cerveau pour générer un paramètre EEG analysé et l’indice de l’état du patient (PSI). Cette variable EEG propriétaire analyse l’effet des agents anesthésiques tels que l’alfentanil, le desflurane, le fentanyl, l’isoflurane, le protoxyde d’azote, le ropofol, le rémifentanil et le sévoflurane. Les autres mesures SedLine incluent l’électromyogramme, le rapport de suppression, l’artefact, la limite supérieure du spectre de fréquence et le monitorage de l’asymétrie pour quantifier les différences observées au niveau de l’activité cérébrale entre les hémisphères gauche et droit.
Évaluation clinique complète du cerveau
Capture d’une image plus révélatrice.
Vous souhaitez obtenir une évaluation plus approfondie de vos patients ? Utilisez simultanément les capteurs d’oxymétrie régionale Masimo SedLine EEG et Masimo O3 afin d’obtenir une vue d’ensemble détaillée de la fonction cérébrale via certains moniteurs patient Philips IntelliVue. SedLine utilise l’acquisition de données bilatérales et le traitement des signaux EEG pour une surveillance rapide et précise des effets des agents anesthésiques. Bien que le système d’oxymétrie O3 vous aide à surveiller la saturation en oxygène du cerveau, ce qui est très important lorsque l’oxymétrie de pouls est susceptible de ne pas refléter l’oxymétrie cérébrale.¹
Conception modulaire
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et la USI.
Ce système complet utilise des capteurs frontaux non invasifs pour capturer et transmettre simultanément les quatre canaux de courbes EEG frontales à un dispositif de mesure SedLine. Il acquiert les signaux EEG grâce à un câble patient et les envoie directement au module enfichable SedLine facile à installer. Cela vous permet d’évaluer les données EEG d’un patient en temps réel et la création des tendances depuis les moniteurs patient Philips IntelliVue MX500, MX550, MX7501 ou MX8501 et le PIC iX. L’utilisation du module enfichable SedLine peut vous aider à choisir la meilleure prise en charge possible pour votre patient sous sédation.
Mesures utiles
Évaluation clinique complète du cerveau
Conception modulaire
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
