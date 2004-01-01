Pour des prises de décision éclairées en matière d’anesthésie en toute confiance.

Pourquoi intégrer le système EEG Masimo SedLine aux moniteurs IntelliVue utilisés en bloc opératoire ou en unité de soins intensifs ? Ainsi, vous pouvez mieux évaluer si vos patients sous sédation reçoivent la bonne dose d’agent anesthésiant. Une anesthésie trop profonde peut déclencher, après intervention, des nausées, une gêne, des blessures permanentes, ou pire encore. À l’inverse, une anesthésie pas assez profonde peut entraîner un réveil précoce, ce qui pourrait conduire à des visions récurrentes en lien avec une intervention chirurgicale récente, une TSPT et un procès. Le système SedLine de Masimo offre une analyse continue de l’EEG de votre patient afin de mieux déterminer la profondeur de la sédation.