Davantage de données pour des prises de décisions cliniques éclairées.

Pourquoi intégrer la mesure de la saturation régionale en oxygène cérébrale (rSO₂) Masimo aux moniteurs IntelliVue utilisés au bloc opératoire ou en soins intensifs ? Tout simplement parce que plus vous disposez d'informations sur l'état de santé de votre patient, plus vous êtes en mesure de lui apporter une prise en charge adaptée. Des recherches indiquent que la surveillance de l’oxygénation cérébrale peut faciliter l’évaluation de certaines conditions cliniques, en cas d’arrêt circulatoire et d’arrêt cardiaque². Ce paramètre s’est avéré être un facteur prédictif des résultats cliniques à court et à long terme de l’hypoxie³. Il peut également servir d’alerte précoce en cas de diminution de l’apport en oxygène au cerveau et à d’autres organes vitaux⁴.