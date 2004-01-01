Le système d’oxymétrie Masimo O3 permet de mesurer et visualiser en continu la saturation cérébrale en oxygène sur certains moniteurs patient IntelliVue – ceci s’avère particulièrement important lorsque l’oxymétrie de pouls peut ne pas être entièrement représentative du niveau d’oxygénation cérébrale¹.
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Davantage de données pour des prises de décisions cliniques éclairées.
Pourquoi intégrer la mesure de la saturation régionale en oxygène cérébrale (rSO₂) Masimo aux moniteurs IntelliVue utilisés au bloc opératoire ou en soins intensifs ? Tout simplement parce que plus vous disposez d'informations sur l'état de santé de votre patient, plus vous êtes en mesure de lui apporter une prise en charge adaptée. Des recherches indiquent que la surveillance de l’oxygénation cérébrale peut faciliter l’évaluation de certaines conditions cliniques, en cas d’arrêt circulatoire et d’arrêt cardiaque². Ce paramètre s’est avéré être un facteur prédictif des résultats cliniques à court et à long terme de l’hypoxie³. Il peut également servir d’alerte précoce en cas de diminution de l’apport en oxygène au cerveau et à d’autres organes vitaux⁴.
Davantage de données pour des prises de décisions cliniques éclairées.
Pourquoi intégrer la mesure de la saturation régionale en oxygène cérébrale (rSO₂) Masimo aux moniteurs IntelliVue utilisés au bloc opératoire ou en soins intensifs ? Tout simplement parce que plus vous disposez d'informations sur l'état de santé de votre patient, plus vous êtes en mesure de lui apporter une prise en charge adaptée. Des recherches indiquent que la surveillance de l’oxygénation cérébrale peut faciliter l’évaluation de certaines conditions cliniques, en cas d’arrêt circulatoire et d’arrêt cardiaque². Ce paramètre s’est avéré être un facteur prédictif des résultats cliniques à court et à long terme de l’hypoxie³. Il peut également servir d’alerte précoce en cas de diminution de l’apport en oxygène au cerveau et à d’autres organes vitaux⁴.
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Pourquoi intégrer la mesure de la saturation régionale en oxygène cérébrale (rSO₂) Masimo aux moniteurs IntelliVue utilisés au bloc opératoire ou en soins intensifs ? Tout simplement parce que plus vous disposez d'informations sur l'état de santé de votre patient, plus vous êtes en mesure de lui apporter une prise en charge adaptée. Des recherches indiquent que la surveillance de l’oxygénation cérébrale peut faciliter l’évaluation de certaines conditions cliniques, en cas d’arrêt circulatoire et d’arrêt cardiaque². Ce paramètre s’est avéré être un facteur prédictif des résultats cliniques à court et à long terme de l’hypoxie³. Il peut également servir d’alerte précoce en cas de diminution de l’apport en oxygène au cerveau et à d’autres organes vitaux⁴.
Un système complet
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et les soins intensifs.
Ce système tout-en-un utilise des capteurs frontaux non invasifs pour mesurer et transmettre les résultats de la saturation en oxygène du cerveau du patient vers le dispositif de mesure Masimo O3. Il transmet ensuite les résultats directement au module d’oxymétrie O3 simple largeur à certains moniteurs Philips IntelliVue – en temps réel et sous forme de tendances. Vous pouvez ainsi visualiser toutes vos données cliniques critiques sur un seul écran.
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et les soins intensifs.
Ce système tout-en-un utilise des capteurs frontaux non invasifs pour mesurer et transmettre les résultats de la saturation en oxygène du cerveau du patient vers le dispositif de mesure Masimo O3. Il transmet ensuite les résultats directement au module d’oxymétrie O3 simple largeur à certains moniteurs Philips IntelliVue – en temps réel et sous forme de tendances. Vous pouvez ainsi visualiser toutes vos données cliniques critiques sur un seul écran.
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et les soins intensifs.
Ce système tout-en-un utilise des capteurs frontaux non invasifs pour mesurer et transmettre les résultats de la saturation en oxygène du cerveau du patient vers le dispositif de mesure Masimo O3. Il transmet ensuite les résultats directement au module d’oxymétrie O3 simple largeur à certains moniteurs Philips IntelliVue – en temps réel et sous forme de tendances. Vous pouvez ainsi visualiser toutes vos données cliniques critiques sur un seul écran.
Conception modulaire
Des soins connectés en toute simplicité.
Le système d’oxymétrie Masimo O3 est simple à installer, convivial et facile à utiliser. (1) Appliquez simplement les capteurs O3 pour patients adultes ou pédiatriques sur le front du patient. (2) Connectez le dispositif de mesure Masimo O3. (3) Insérez le module compact O3 dans votre moniteur IntelliVue MX500, MX550, MX750 ou MX850. (4) Contrôlez toutes les commandes correspondantes à l’aide de l’interface familière de votre moniteur IntelliVue.
Des soins connectés en toute simplicité.
Le système d’oxymétrie Masimo O3 est simple à installer, convivial et facile à utiliser. (1) Appliquez simplement les capteurs O3 pour patients adultes ou pédiatriques sur le front du patient. (2) Connectez le dispositif de mesure Masimo O3. (3) Insérez le module compact O3 dans votre moniteur IntelliVue MX500, MX550, MX750 ou MX850. (4) Contrôlez toutes les commandes correspondantes à l’aide de l’interface familière de votre moniteur IntelliVue.
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Le système d’oxymétrie Masimo O3 est simple à installer, convivial et facile à utiliser. (1) Appliquez simplement les capteurs O3 pour patients adultes ou pédiatriques sur le front du patient. (2) Connectez le dispositif de mesure Masimo O3. (3) Insérez le module compact O3 dans votre moniteur IntelliVue MX500, MX550, MX750 ou MX850. (4) Contrôlez toutes les commandes correspondantes à l’aide de l’interface familière de votre moniteur IntelliVue.
Compatibilité avec les moniteurs IntelliVue
Amélioration de l’efficacité et gestion des coûts.
Grâce au système d’oxymétrie régionale Masimo O3 intégré, vous n’avez plus besoin d’un appareil d’oxymétrie autonome – vous pouvez réduire l’encombrement dans les blocs opératoires et les soins intensifs. Étant donné que les données cliniques pertinentes s’affichent sur un seul écran, vous pouvez vous concentrer sur ce qui importe le plus : vos patients. Vous pouvez même utiliser les modules Masimo O3 sur plusieurs moniteurs patient IntelliVue pour optimiser vos processus et réduire les coûts
Amélioration de l’efficacité et gestion des coûts.
Grâce au système d’oxymétrie régionale Masimo O3 intégré, vous n’avez plus besoin d’un appareil d’oxymétrie autonome – vous pouvez réduire l’encombrement dans les blocs opératoires et les soins intensifs. Étant donné que les données cliniques pertinentes s’affichent sur un seul écran, vous pouvez vous concentrer sur ce qui importe le plus : vos patients. Vous pouvez même utiliser les modules Masimo O3 sur plusieurs moniteurs patient IntelliVue pour optimiser vos processus et réduire les coûts
Amélioration de l’efficacité et gestion des coûts.
Grâce au système d’oxymétrie régionale Masimo O3 intégré, vous n’avez plus besoin d’un appareil d’oxymétrie autonome – vous pouvez réduire l’encombrement dans les blocs opératoires et les soins intensifs. Étant donné que les données cliniques pertinentes s’affichent sur un seul écran, vous pouvez vous concentrer sur ce qui importe le plus : vos patients. Vous pouvez même utiliser les modules Masimo O3 sur plusieurs moniteurs patient IntelliVue pour optimiser vos processus et réduire les coûts
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Davantage de données pour des prises de décisions cliniques éclairées.
Pourquoi intégrer la mesure de la saturation régionale en oxygène cérébrale (rSO₂) Masimo aux moniteurs IntelliVue utilisés au bloc opératoire ou en soins intensifs ? Tout simplement parce que plus vous disposez d'informations sur l'état de santé de votre patient, plus vous êtes en mesure de lui apporter une prise en charge adaptée. Des recherches indiquent que la surveillance de l’oxygénation cérébrale peut faciliter l’évaluation de certaines conditions cliniques, en cas d’arrêt circulatoire et d’arrêt cardiaque². Ce paramètre s’est avéré être un facteur prédictif des résultats cliniques à court et à long terme de l’hypoxie³. Il peut également servir d’alerte précoce en cas de diminution de l’apport en oxygène au cerveau et à d’autres organes vitaux⁴.
Davantage de données pour des prises de décisions cliniques éclairées.
Pourquoi intégrer la mesure de la saturation régionale en oxygène cérébrale (rSO₂) Masimo aux moniteurs IntelliVue utilisés au bloc opératoire ou en soins intensifs ? Tout simplement parce que plus vous disposez d'informations sur l'état de santé de votre patient, plus vous êtes en mesure de lui apporter une prise en charge adaptée. Des recherches indiquent que la surveillance de l’oxygénation cérébrale peut faciliter l’évaluation de certaines conditions cliniques, en cas d’arrêt circulatoire et d’arrêt cardiaque². Ce paramètre s’est avéré être un facteur prédictif des résultats cliniques à court et à long terme de l’hypoxie³. Il peut également servir d’alerte précoce en cas de diminution de l’apport en oxygène au cerveau et à d’autres organes vitaux⁴.
Un système complet
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et les soins intensifs.
Ce système tout-en-un utilise des capteurs frontaux non invasifs pour mesurer et transmettre les résultats de la saturation en oxygène du cerveau du patient vers le dispositif de mesure Masimo O3. Il transmet ensuite les résultats directement au module d’oxymétrie O3 simple largeur à certains moniteurs Philips IntelliVue – en temps réel et sous forme de tendances. Vous pouvez ainsi visualiser toutes vos données cliniques critiques sur un seul écran.
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et les soins intensifs.
Ce système tout-en-un utilise des capteurs frontaux non invasifs pour mesurer et transmettre les résultats de la saturation en oxygène du cerveau du patient vers le dispositif de mesure Masimo O3. Il transmet ensuite les résultats directement au module d’oxymétrie O3 simple largeur à certains moniteurs Philips IntelliVue – en temps réel et sous forme de tendances. Vous pouvez ainsi visualiser toutes vos données cliniques critiques sur un seul écran.
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et les soins intensifs.
Ce système tout-en-un utilise des capteurs frontaux non invasifs pour mesurer et transmettre les résultats de la saturation en oxygène du cerveau du patient vers le dispositif de mesure Masimo O3. Il transmet ensuite les résultats directement au module d’oxymétrie O3 simple largeur à certains moniteurs Philips IntelliVue – en temps réel et sous forme de tendances. Vous pouvez ainsi visualiser toutes vos données cliniques critiques sur un seul écran.
Conception modulaire
Des soins connectés en toute simplicité.
Le système d’oxymétrie Masimo O3 est simple à installer, convivial et facile à utiliser. (1) Appliquez simplement les capteurs O3 pour patients adultes ou pédiatriques sur le front du patient. (2) Connectez le dispositif de mesure Masimo O3. (3) Insérez le module compact O3 dans votre moniteur IntelliVue MX500, MX550, MX750 ou MX850. (4) Contrôlez toutes les commandes correspondantes à l’aide de l’interface familière de votre moniteur IntelliVue.
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Le système d’oxymétrie Masimo O3 est simple à installer, convivial et facile à utiliser. (1) Appliquez simplement les capteurs O3 pour patients adultes ou pédiatriques sur le front du patient. (2) Connectez le dispositif de mesure Masimo O3. (3) Insérez le module compact O3 dans votre moniteur IntelliVue MX500, MX550, MX750 ou MX850. (4) Contrôlez toutes les commandes correspondantes à l’aide de l’interface familière de votre moniteur IntelliVue.
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Le système d’oxymétrie Masimo O3 est simple à installer, convivial et facile à utiliser. (1) Appliquez simplement les capteurs O3 pour patients adultes ou pédiatriques sur le front du patient. (2) Connectez le dispositif de mesure Masimo O3. (3) Insérez le module compact O3 dans votre moniteur IntelliVue MX500, MX550, MX750 ou MX850. (4) Contrôlez toutes les commandes correspondantes à l’aide de l’interface familière de votre moniteur IntelliVue.
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Amélioration de l’efficacité et gestion des coûts.
Grâce au système d’oxymétrie régionale Masimo O3 intégré, vous n’avez plus besoin d’un appareil d’oxymétrie autonome – vous pouvez réduire l’encombrement dans les blocs opératoires et les soins intensifs. Étant donné que les données cliniques pertinentes s’affichent sur un seul écran, vous pouvez vous concentrer sur ce qui importe le plus : vos patients. Vous pouvez même utiliser les modules Masimo O3 sur plusieurs moniteurs patient IntelliVue pour optimiser vos processus et réduire les coûts
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Grâce au système d’oxymétrie régionale Masimo O3 intégré, vous n’avez plus besoin d’un appareil d’oxymétrie autonome – vous pouvez réduire l’encombrement dans les blocs opératoires et les soins intensifs. Étant donné que les données cliniques pertinentes s’affichent sur un seul écran, vous pouvez vous concentrer sur ce qui importe le plus : vos patients. Vous pouvez même utiliser les modules Masimo O3 sur plusieurs moniteurs patient IntelliVue pour optimiser vos processus et réduire les coûts
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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