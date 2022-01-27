L’échographe Philips Affiniti CVx est une solution cardio-vasculaire dédiée conçue pour répondre aux besoins quotidiens de la cardiologie, vous aidant à prodiguer de meilleurs soins à un plus grand nombre de patients.
Affiniti CVx : AutoStrain LV avec vue automatisée de la fraction d’éjection (FE) et de la déformation de la couche intermédiaire
Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.
Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.
Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.
Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.
Obtenez des résultats rapides et reproductibles et comparez facilement les données fonctionnelles du VG afin d’améliorer le processus de travail et de gagner du temps lors des évaluations du VG. La fonctionnalité 2D Auto EF prend en charge les images sans contraste et la fonctionnalité 2D Auto EF Advanced utilise l’IA pour faciliter la quantification des images avec contraste et sans contraste.
Obtenez des résultats rapides et reproductibles et comparez facilement les données fonctionnelles du VG afin d’améliorer le processus de travail et de gagner du temps lors des évaluations du VG. La fonctionnalité 2D Auto EF prend en charge les images sans contraste et la fonctionnalité 2D Auto EF Advanced utilise l’IA pour faciliter la quantification des images avec contraste et sans contraste.
Obtenez des résultats rapides et reproductibles et comparez facilement les données fonctionnelles du VG afin d’améliorer le processus de travail et de gagner du temps lors des évaluations du VG. La fonctionnalité 2D Auto EF prend en charge les images sans contraste et la fonctionnalité 2D Auto EF Advanced utilise l’IA pour faciliter la quantification des images avec contraste et sans contraste.
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Notre sonde échographique la plus polyvalente et la plus avancée. Bénéficiez d’une grande qualité d’image 2D et 3D pour vos examens ETT grâce aux fonctions xPlan et iRotate, et simplifiez votre processus d’imagerie, même pour les patients pour lesquels les examens sont difficiles à réaliser.
Notre sonde échographique la plus polyvalente et la plus avancée. Bénéficiez d’une grande qualité d’image 2D et 3D pour vos examens ETT grâce aux fonctions xPlan et iRotate, et simplifiez votre processus d’imagerie, même pour les patients pour lesquels les examens sont difficiles à réaliser.
Notre sonde échographique la plus polyvalente et la plus avancée. Bénéficiez d’une grande qualité d’image 2D et 3D pour vos examens ETT grâce aux fonctions xPlan et iRotate, et simplifiez votre processus d’imagerie, même pour les patients pour lesquels les examens sont difficiles à réaliser.
Dynamic HeartModel permet d’entièrement automatiser la quantification 3D temps réel. Vous n’aurez qu’à appuyer sur un bouton pour obtenir la quantification VG, OG et EF 3D à partir du même cycle.
Dynamic HeartModel permet d’entièrement automatiser la quantification 3D temps réel. Vous n’aurez qu’à appuyer sur un bouton pour obtenir la quantification VG, OG et EF 3D à partir du même cycle.
Dynamic HeartModel permet d’entièrement automatiser la quantification 3D temps réel. Vous n’aurez qu’à appuyer sur un bouton pour obtenir la quantification VG, OG et EF 3D à partir du même cycle.
Il est possible de positionner des marqueurs visuels dans un volume 3D ou une reconstruction multiplanaire dans MultiVue afin de simplifier le suivi des points d’intérêt structurels. Les marqueurs 3D permettent d’annoter les anatomies complexes de manière détaillée et aboutissent à des procédures échoguidées plus efficaces.
Il est possible de positionner des marqueurs visuels dans un volume 3D ou une reconstruction multiplanaire dans MultiVue afin de simplifier le suivi des points d’intérêt structurels. Les marqueurs 3D permettent d’annoter les anatomies complexes de manière détaillée et aboutissent à des procédures échoguidées plus efficaces.
Il est possible de positionner des marqueurs visuels dans un volume 3D ou une reconstruction multiplanaire dans MultiVue afin de simplifier le suivi des points d’intérêt structurels. Les marqueurs 3D permettent d’annoter les anatomies complexes de manière détaillée et aboutissent à des procédures échoguidées plus efficaces.
Avec les mesures automatisables, vous pouvez intégralement automatiser les mesures de longueur et Doppler 2D, et gagner encore plus de temps grâce à l’outil assisté par l’IA Smart (Doppler) View ID. L’IA est entièrement fonctionnelle sans ECG.
Avec les mesures automatisables, vous pouvez intégralement automatiser les mesures de longueur et Doppler 2D, et gagner encore plus de temps grâce à l’outil assisté par l’IA Smart (Doppler) View ID. L’IA est entièrement fonctionnelle sans ECG.
Avec les mesures automatisables, vous pouvez intégralement automatiser les mesures de longueur et Doppler 2D, et gagner encore plus de temps grâce à l’outil assisté par l’IA Smart (Doppler) View ID. L’IA est entièrement fonctionnelle sans ECG.
Avec les mesures automatisables, vous pouvez intégralement automatiser les mesures de longueur et Doppler 2D, et gagner encore plus de temps grâce à l’outil assisté par l’IA Smart (Doppler) View ID. L’IA est entièrement fonctionnelle sans ECG.
Accédez électroniquement à la vue optimale dans la fenêtre acoustique intercostale au lieu de faire pivoter manuellement la sonde pour rechercher une fenêtre accessible. La précision de la mesure des volumes VG s’en trouve potentiellement accrue car l’image est moins susceptible d’être réduite.
Accédez électroniquement à la vue optimale dans la fenêtre acoustique intercostale au lieu de faire pivoter manuellement la sonde pour rechercher une fenêtre accessible. La précision de la mesure des volumes VG s’en trouve potentiellement accrue car l’image est moins susceptible d’être réduite.
Accédez électroniquement à la vue optimale dans la fenêtre acoustique intercostale au lieu de faire pivoter manuellement la sonde pour rechercher une fenêtre accessible. La précision de la mesure des volumes VG s’en trouve potentiellement accrue car l’image est moins susceptible d’être réduite.
Accédez électroniquement à la vue optimale dans la fenêtre acoustique intercostale au lieu de faire pivoter manuellement la sonde pour rechercher une fenêtre accessible. La précision de la mesure des volumes VG s’en trouve potentiellement accrue car l’image est moins susceptible d’être réduite.
La sonde xMatrix X8-2t offre une qualité d’image et une fiabilité supérieures pour l’imagerie ETT. L’imagerie 3D temps réel et le doppler couleur 3D temps réel, ainsi que les dernières fonctionnalités telles que le Doppler xPlan et MultiVue, vous aident à établir un diagnostic solide, même dans les cas les plus complexes.
La sonde xMatrix X8-2t offre une qualité d’image et une fiabilité supérieures pour l’imagerie ETT. L’imagerie 3D temps réel et le doppler couleur 3D temps réel, ainsi que les dernières fonctionnalités telles que le Doppler xPlan et MultiVue, vous aident à établir un diagnostic solide, même dans les cas les plus complexes.
La sonde xMatrix X8-2t offre une qualité d’image et une fiabilité supérieures pour l’imagerie ETT. L’imagerie 3D temps réel et le doppler couleur 3D temps réel, ainsi que les dernières fonctionnalités telles que le Doppler xPlan et MultiVue, vous aident à établir un diagnostic solide, même dans les cas les plus complexes.
Votre échographe ne se limite plus à l’acquisition. Avec Collaboration Live et le mode multi-utilisateur, vous pouvez connecter jusqu’à six participants simultanément pour solliciter une expertise à distance, directement depuis le système d’échographie. Vous pouvez également connecter les systèmes entre eux pour apporter votre aide ou obtenir celle de confrères pendant un examen échographique.
Votre échographe ne se limite plus à l’acquisition. Avec Collaboration Live et le mode multi-utilisateur, vous pouvez connecter jusqu’à six participants simultanément pour solliciter une expertise à distance, directement depuis le système d’échographie. Vous pouvez également connecter les systèmes entre eux pour apporter votre aide ou obtenir celle de confrères pendant un examen échographique.
Votre échographe ne se limite plus à l’acquisition. Avec Collaboration Live et le mode multi-utilisateur, vous pouvez connecter jusqu’à six participants simultanément pour solliciter une expertise à distance, directement depuis le système d’échographie. Vous pouvez également connecter les systèmes entre eux pour apporter votre aide ou obtenir celle de confrères pendant un examen échographique.
Sur la base de la plate-forme TOMTEC-ARENA, Ultrasound Workspace est un système d’échographie cardiovasculaire complet et évolutif offrant des capacités de visualisation, d’analyse et de création de rapports. Il permet une efficacité clinique de premier ordre en offrant aux équipes soignantes des processus de travail flexibles : activation des mêmes capacités de diagnostic sur l’échographe et la station de travail externe ; analyse des données indépendantes des fournisseurs ; exploitation de l’IA sur une large gamme d’applications ; plate-forme technologique et modèle de licence hautement évolutifs ; assistance complète et personnalisée.
Sur la base de la plate-forme TOMTEC-ARENA, Ultrasound Workspace est un système d’échographie cardiovasculaire complet et évolutif offrant des capacités de visualisation, d’analyse et de création de rapports. Il permet une efficacité clinique de premier ordre en offrant aux équipes soignantes des processus de travail flexibles : activation des mêmes capacités de diagnostic sur l’échographe et la station de travail externe ; analyse des données indépendantes des fournisseurs ; exploitation de l’IA sur une large gamme d’applications ; plate-forme technologique et modèle de licence hautement évolutifs ; assistance complète et personnalisée.
Sur la base de la plate-forme TOMTEC-ARENA, Ultrasound Workspace est un système d’échographie cardiovasculaire complet et évolutif offrant des capacités de visualisation, d’analyse et de création de rapports. Il permet une efficacité clinique de premier ordre en offrant aux équipes soignantes des processus de travail flexibles : activation des mêmes capacités de diagnostic sur l’échographe et la station de travail externe ; analyse des données indépendantes des fournisseurs ; exploitation de l’IA sur une large gamme d’applications ; plate-forme technologique et modèle de licence hautement évolutifs ; assistance complète et personnalisée.
De l’échographie fœtale à la pédiatrie, en passant par les patients adultes congénitaux, Affiniti CVx offre une grande capacité d’imagerie associée à un processus de travail cardiaque simplifié afin de réduire les étapes et le temps nécessaires pour les examens difficiles, tels que l’échographie transthoracique et l’échocardiographie transœsophagienne.
De l’échographie fœtale à la pédiatrie, en passant par les patients adultes congénitaux, Affiniti CVx offre une grande capacité d’imagerie associée à un processus de travail cardiaque simplifié afin de réduire les étapes et le temps nécessaires pour les examens difficiles, tels que l’échographie transthoracique et l’échocardiographie transœsophagienne.
De l’échographie fœtale à la pédiatrie, en passant par les patients adultes congénitaux, Affiniti CVx offre une grande capacité d’imagerie associée à un processus de travail cardiaque simplifié afin de réduire les étapes et le temps nécessaires pour les examens difficiles, tels que l’échographie transthoracique et l’échocardiographie transœsophagienne.
De l’échographie fœtale à la pédiatrie, en passant par les patients adultes congénitaux, Affiniti CVx offre une grande capacité d’imagerie associée à un processus de travail cardiaque simplifié afin de réduire les étapes et le temps nécessaires pour les examens difficiles, tels que l’échographie transthoracique et l’échocardiographie transœsophagienne.
La sonde L12-3 ERGO légère offre un grand niveau de détail et une résolution supérieure grâce à l’imagerie MicroFlow, qui assure une détection ultra-sensible du débit sanguin. La sonde eL18-4 permet d’obtenir une imagerie en coupe fine pour une uniformité tissulaire homogène, dans une large gamme d’applications et d’exigences de profondeur, quelle que soit la profondeur de champ.
La sonde L12-3 ERGO légère offre un grand niveau de détail et une résolution supérieure grâce à l’imagerie MicroFlow, qui assure une détection ultra-sensible du débit sanguin. La sonde eL18-4 permet d’obtenir une imagerie en coupe fine pour une uniformité tissulaire homogène, dans une large gamme d’applications et d’exigences de profondeur, quelle que soit la profondeur de champ.
La sonde L12-3 ERGO légère offre un grand niveau de détail et une résolution supérieure grâce à l’imagerie MicroFlow, qui assure une détection ultra-sensible du débit sanguin. La sonde eL18-4 permet d’obtenir une imagerie en coupe fine pour une uniformité tissulaire homogène, dans une large gamme d’applications et d’exigences de profondeur, quelle que soit la profondeur de champ.
Analysez l’anatomie complexe et la mécanique dynamique de la valve mitrale en 3D. Dès la détection d’une insuffisance de la valve mitrale, cette analyse aide à planifier l’implantation d’un dispositif et facilite le suivi des cas pré- et postopératoires.
Analysez l’anatomie complexe et la mécanique dynamique de la valve mitrale en 3D. Dès la détection d’une insuffisance de la valve mitrale, cette analyse aide à planifier l’implantation d’un dispositif et facilite le suivi des cas pré- et postopératoires.
Analysez l’anatomie complexe et la mécanique dynamique de la valve mitrale en 3D. Dès la détection d’une insuffisance de la valve mitrale, cette analyse aide à planifier l’implantation d’un dispositif et facilite le suivi des cas pré- et postopératoires.
Analysez l’anatomie complexe et la mécanique dynamique de la valve mitrale en 3D. Dès la détection d’une insuffisance de la valve mitrale, cette analyse aide à planifier l’implantation d’un dispositif et facilite le suivi des cas pré- et postopératoires.
Acquérir rapidement et facilement la taille de l’ostium LAA. L’automatisation réduit la variabilité inter-utilisateur ou intra-utilisateur, accroissant ainsi la fiabilité des actes thérapeutiques.
Acquérir rapidement et facilement la taille de l’ostium LAA. L’automatisation réduit la variabilité inter-utilisateur ou intra-utilisateur, accroissant ainsi la fiabilité des actes thérapeutiques.
Acquérir rapidement et facilement la taille de l’ostium LAA. L’automatisation réduit la variabilité inter-utilisateur ou intra-utilisateur, accroissant ainsi la fiabilité des actes thérapeutiques.
Acquérir rapidement et facilement la taille de l’ostium LAA. L’automatisation réduit la variabilité inter-utilisateur ou intra-utilisateur, accroissant ainsi la fiabilité des actes thérapeutiques.
Conçue pour optimiser le processus de travail cardiaque, l’interface intuitive est facile à utiliser et ne nécessite qu’un minimum de formation. Elle est configurable et s’adapte à votre façon de travailler pour que vous puissiez consacrer votre attention aux patients et aux images sans vous perdre dans les commandes.
Conçue pour optimiser le processus de travail cardiaque, l’interface intuitive est facile à utiliser et ne nécessite qu’un minimum de formation. Elle est configurable et s’adapte à votre façon de travailler pour que vous puissiez consacrer votre attention aux patients et aux images sans vous perdre dans les commandes.
Conçue pour optimiser le processus de travail cardiaque, l’interface intuitive est facile à utiliser et ne nécessite qu’un minimum de formation. Elle est configurable et s’adapte à votre façon de travailler pour que vous puissiez consacrer votre attention aux patients et aux images sans vous perdre dans les commandes.
Conçue pour optimiser le processus de travail cardiaque, l’interface intuitive est facile à utiliser et ne nécessite qu’un minimum de formation. Elle est configurable et s’adapte à votre façon de travailler pour que vous puissiez consacrer votre attention aux patients et aux images sans vous perdre dans les commandes.
Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.
Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.
Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.
Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.
Obtenez des résultats rapides et reproductibles et comparez facilement les données fonctionnelles du VG afin d’améliorer le processus de travail et de gagner du temps lors des évaluations du VG. La fonctionnalité 2D Auto EF prend en charge les images sans contraste et la fonctionnalité 2D Auto EF Advanced utilise l’IA pour faciliter la quantification des images avec contraste et sans contraste.
Obtenez des résultats rapides et reproductibles et comparez facilement les données fonctionnelles du VG afin d’améliorer le processus de travail et de gagner du temps lors des évaluations du VG. La fonctionnalité 2D Auto EF prend en charge les images sans contraste et la fonctionnalité 2D Auto EF Advanced utilise l’IA pour faciliter la quantification des images avec contraste et sans contraste.
Obtenez des résultats rapides et reproductibles et comparez facilement les données fonctionnelles du VG afin d’améliorer le processus de travail et de gagner du temps lors des évaluations du VG. La fonctionnalité 2D Auto EF prend en charge les images sans contraste et la fonctionnalité 2D Auto EF Advanced utilise l’IA pour faciliter la quantification des images avec contraste et sans contraste.
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Notre sonde échographique la plus polyvalente et la plus avancée. Bénéficiez d’une grande qualité d’image 2D et 3D pour vos examens ETT grâce aux fonctions xPlan et iRotate, et simplifiez votre processus d’imagerie, même pour les patients pour lesquels les examens sont difficiles à réaliser.
Notre sonde échographique la plus polyvalente et la plus avancée. Bénéficiez d’une grande qualité d’image 2D et 3D pour vos examens ETT grâce aux fonctions xPlan et iRotate, et simplifiez votre processus d’imagerie, même pour les patients pour lesquels les examens sont difficiles à réaliser.
Notre sonde échographique la plus polyvalente et la plus avancée. Bénéficiez d’une grande qualité d’image 2D et 3D pour vos examens ETT grâce aux fonctions xPlan et iRotate, et simplifiez votre processus d’imagerie, même pour les patients pour lesquels les examens sont difficiles à réaliser.
Dynamic HeartModel permet d’entièrement automatiser la quantification 3D temps réel. Vous n’aurez qu’à appuyer sur un bouton pour obtenir la quantification VG, OG et EF 3D à partir du même cycle.
Dynamic HeartModel permet d’entièrement automatiser la quantification 3D temps réel. Vous n’aurez qu’à appuyer sur un bouton pour obtenir la quantification VG, OG et EF 3D à partir du même cycle.
Dynamic HeartModel permet d’entièrement automatiser la quantification 3D temps réel. Vous n’aurez qu’à appuyer sur un bouton pour obtenir la quantification VG, OG et EF 3D à partir du même cycle.
Il est possible de positionner des marqueurs visuels dans un volume 3D ou une reconstruction multiplanaire dans MultiVue afin de simplifier le suivi des points d’intérêt structurels. Les marqueurs 3D permettent d’annoter les anatomies complexes de manière détaillée et aboutissent à des procédures échoguidées plus efficaces.
Il est possible de positionner des marqueurs visuels dans un volume 3D ou une reconstruction multiplanaire dans MultiVue afin de simplifier le suivi des points d’intérêt structurels. Les marqueurs 3D permettent d’annoter les anatomies complexes de manière détaillée et aboutissent à des procédures échoguidées plus efficaces.
Il est possible de positionner des marqueurs visuels dans un volume 3D ou une reconstruction multiplanaire dans MultiVue afin de simplifier le suivi des points d’intérêt structurels. Les marqueurs 3D permettent d’annoter les anatomies complexes de manière détaillée et aboutissent à des procédures échoguidées plus efficaces.
Avec les mesures automatisables, vous pouvez intégralement automatiser les mesures de longueur et Doppler 2D, et gagner encore plus de temps grâce à l’outil assisté par l’IA Smart (Doppler) View ID. L’IA est entièrement fonctionnelle sans ECG.
Avec les mesures automatisables, vous pouvez intégralement automatiser les mesures de longueur et Doppler 2D, et gagner encore plus de temps grâce à l’outil assisté par l’IA Smart (Doppler) View ID. L’IA est entièrement fonctionnelle sans ECG.
Avec les mesures automatisables, vous pouvez intégralement automatiser les mesures de longueur et Doppler 2D, et gagner encore plus de temps grâce à l’outil assisté par l’IA Smart (Doppler) View ID. L’IA est entièrement fonctionnelle sans ECG.
Avec les mesures automatisables, vous pouvez intégralement automatiser les mesures de longueur et Doppler 2D, et gagner encore plus de temps grâce à l’outil assisté par l’IA Smart (Doppler) View ID. L’IA est entièrement fonctionnelle sans ECG.
Accédez électroniquement à la vue optimale dans la fenêtre acoustique intercostale au lieu de faire pivoter manuellement la sonde pour rechercher une fenêtre accessible. La précision de la mesure des volumes VG s’en trouve potentiellement accrue car l’image est moins susceptible d’être réduite.
Accédez électroniquement à la vue optimale dans la fenêtre acoustique intercostale au lieu de faire pivoter manuellement la sonde pour rechercher une fenêtre accessible. La précision de la mesure des volumes VG s’en trouve potentiellement accrue car l’image est moins susceptible d’être réduite.
Accédez électroniquement à la vue optimale dans la fenêtre acoustique intercostale au lieu de faire pivoter manuellement la sonde pour rechercher une fenêtre accessible. La précision de la mesure des volumes VG s’en trouve potentiellement accrue car l’image est moins susceptible d’être réduite.
Accédez électroniquement à la vue optimale dans la fenêtre acoustique intercostale au lieu de faire pivoter manuellement la sonde pour rechercher une fenêtre accessible. La précision de la mesure des volumes VG s’en trouve potentiellement accrue car l’image est moins susceptible d’être réduite.
La sonde xMatrix X8-2t offre une qualité d’image et une fiabilité supérieures pour l’imagerie ETT. L’imagerie 3D temps réel et le doppler couleur 3D temps réel, ainsi que les dernières fonctionnalités telles que le Doppler xPlan et MultiVue, vous aident à établir un diagnostic solide, même dans les cas les plus complexes.
La sonde xMatrix X8-2t offre une qualité d’image et une fiabilité supérieures pour l’imagerie ETT. L’imagerie 3D temps réel et le doppler couleur 3D temps réel, ainsi que les dernières fonctionnalités telles que le Doppler xPlan et MultiVue, vous aident à établir un diagnostic solide, même dans les cas les plus complexes.
La sonde xMatrix X8-2t offre une qualité d’image et une fiabilité supérieures pour l’imagerie ETT. L’imagerie 3D temps réel et le doppler couleur 3D temps réel, ainsi que les dernières fonctionnalités telles que le Doppler xPlan et MultiVue, vous aident à établir un diagnostic solide, même dans les cas les plus complexes.
Votre échographe ne se limite plus à l’acquisition. Avec Collaboration Live et le mode multi-utilisateur, vous pouvez connecter jusqu’à six participants simultanément pour solliciter une expertise à distance, directement depuis le système d’échographie. Vous pouvez également connecter les systèmes entre eux pour apporter votre aide ou obtenir celle de confrères pendant un examen échographique.
Votre échographe ne se limite plus à l’acquisition. Avec Collaboration Live et le mode multi-utilisateur, vous pouvez connecter jusqu’à six participants simultanément pour solliciter une expertise à distance, directement depuis le système d’échographie. Vous pouvez également connecter les systèmes entre eux pour apporter votre aide ou obtenir celle de confrères pendant un examen échographique.
Votre échographe ne se limite plus à l’acquisition. Avec Collaboration Live et le mode multi-utilisateur, vous pouvez connecter jusqu’à six participants simultanément pour solliciter une expertise à distance, directement depuis le système d’échographie. Vous pouvez également connecter les systèmes entre eux pour apporter votre aide ou obtenir celle de confrères pendant un examen échographique.
Sur la base de la plate-forme TOMTEC-ARENA, Ultrasound Workspace est un système d’échographie cardiovasculaire complet et évolutif offrant des capacités de visualisation, d’analyse et de création de rapports. Il permet une efficacité clinique de premier ordre en offrant aux équipes soignantes des processus de travail flexibles : activation des mêmes capacités de diagnostic sur l’échographe et la station de travail externe ; analyse des données indépendantes des fournisseurs ; exploitation de l’IA sur une large gamme d’applications ; plate-forme technologique et modèle de licence hautement évolutifs ; assistance complète et personnalisée.
Sur la base de la plate-forme TOMTEC-ARENA, Ultrasound Workspace est un système d’échographie cardiovasculaire complet et évolutif offrant des capacités de visualisation, d’analyse et de création de rapports. Il permet une efficacité clinique de premier ordre en offrant aux équipes soignantes des processus de travail flexibles : activation des mêmes capacités de diagnostic sur l’échographe et la station de travail externe ; analyse des données indépendantes des fournisseurs ; exploitation de l’IA sur une large gamme d’applications ; plate-forme technologique et modèle de licence hautement évolutifs ; assistance complète et personnalisée.
Sur la base de la plate-forme TOMTEC-ARENA, Ultrasound Workspace est un système d’échographie cardiovasculaire complet et évolutif offrant des capacités de visualisation, d’analyse et de création de rapports. Il permet une efficacité clinique de premier ordre en offrant aux équipes soignantes des processus de travail flexibles : activation des mêmes capacités de diagnostic sur l’échographe et la station de travail externe ; analyse des données indépendantes des fournisseurs ; exploitation de l’IA sur une large gamme d’applications ; plate-forme technologique et modèle de licence hautement évolutifs ; assistance complète et personnalisée.
De l’échographie fœtale à la pédiatrie, en passant par les patients adultes congénitaux, Affiniti CVx offre une grande capacité d’imagerie associée à un processus de travail cardiaque simplifié afin de réduire les étapes et le temps nécessaires pour les examens difficiles, tels que l’échographie transthoracique et l’échocardiographie transœsophagienne.
De l’échographie fœtale à la pédiatrie, en passant par les patients adultes congénitaux, Affiniti CVx offre une grande capacité d’imagerie associée à un processus de travail cardiaque simplifié afin de réduire les étapes et le temps nécessaires pour les examens difficiles, tels que l’échographie transthoracique et l’échocardiographie transœsophagienne.
De l’échographie fœtale à la pédiatrie, en passant par les patients adultes congénitaux, Affiniti CVx offre une grande capacité d’imagerie associée à un processus de travail cardiaque simplifié afin de réduire les étapes et le temps nécessaires pour les examens difficiles, tels que l’échographie transthoracique et l’échocardiographie transœsophagienne.
De l’échographie fœtale à la pédiatrie, en passant par les patients adultes congénitaux, Affiniti CVx offre une grande capacité d’imagerie associée à un processus de travail cardiaque simplifié afin de réduire les étapes et le temps nécessaires pour les examens difficiles, tels que l’échographie transthoracique et l’échocardiographie transœsophagienne.
La sonde L12-3 ERGO légère offre un grand niveau de détail et une résolution supérieure grâce à l’imagerie MicroFlow, qui assure une détection ultra-sensible du débit sanguin. La sonde eL18-4 permet d’obtenir une imagerie en coupe fine pour une uniformité tissulaire homogène, dans une large gamme d’applications et d’exigences de profondeur, quelle que soit la profondeur de champ.
La sonde L12-3 ERGO légère offre un grand niveau de détail et une résolution supérieure grâce à l’imagerie MicroFlow, qui assure une détection ultra-sensible du débit sanguin. La sonde eL18-4 permet d’obtenir une imagerie en coupe fine pour une uniformité tissulaire homogène, dans une large gamme d’applications et d’exigences de profondeur, quelle que soit la profondeur de champ.
La sonde L12-3 ERGO légère offre un grand niveau de détail et une résolution supérieure grâce à l’imagerie MicroFlow, qui assure une détection ultra-sensible du débit sanguin. La sonde eL18-4 permet d’obtenir une imagerie en coupe fine pour une uniformité tissulaire homogène, dans une large gamme d’applications et d’exigences de profondeur, quelle que soit la profondeur de champ.
Analysez l’anatomie complexe et la mécanique dynamique de la valve mitrale en 3D. Dès la détection d’une insuffisance de la valve mitrale, cette analyse aide à planifier l’implantation d’un dispositif et facilite le suivi des cas pré- et postopératoires.
Analysez l’anatomie complexe et la mécanique dynamique de la valve mitrale en 3D. Dès la détection d’une insuffisance de la valve mitrale, cette analyse aide à planifier l’implantation d’un dispositif et facilite le suivi des cas pré- et postopératoires.
Analysez l’anatomie complexe et la mécanique dynamique de la valve mitrale en 3D. Dès la détection d’une insuffisance de la valve mitrale, cette analyse aide à planifier l’implantation d’un dispositif et facilite le suivi des cas pré- et postopératoires.
Analysez l’anatomie complexe et la mécanique dynamique de la valve mitrale en 3D. Dès la détection d’une insuffisance de la valve mitrale, cette analyse aide à planifier l’implantation d’un dispositif et facilite le suivi des cas pré- et postopératoires.
Acquérir rapidement et facilement la taille de l’ostium LAA. L’automatisation réduit la variabilité inter-utilisateur ou intra-utilisateur, accroissant ainsi la fiabilité des actes thérapeutiques.
Acquérir rapidement et facilement la taille de l’ostium LAA. L’automatisation réduit la variabilité inter-utilisateur ou intra-utilisateur, accroissant ainsi la fiabilité des actes thérapeutiques.
Acquérir rapidement et facilement la taille de l’ostium LAA. L’automatisation réduit la variabilité inter-utilisateur ou intra-utilisateur, accroissant ainsi la fiabilité des actes thérapeutiques.
Acquérir rapidement et facilement la taille de l’ostium LAA. L’automatisation réduit la variabilité inter-utilisateur ou intra-utilisateur, accroissant ainsi la fiabilité des actes thérapeutiques.
Conçue pour optimiser le processus de travail cardiaque, l’interface intuitive est facile à utiliser et ne nécessite qu’un minimum de formation. Elle est configurable et s’adapte à votre façon de travailler pour que vous puissiez consacrer votre attention aux patients et aux images sans vous perdre dans les commandes.
Conçue pour optimiser le processus de travail cardiaque, l’interface intuitive est facile à utiliser et ne nécessite qu’un minimum de formation. Elle est configurable et s’adapte à votre façon de travailler pour que vous puissiez consacrer votre attention aux patients et aux images sans vous perdre dans les commandes.
Conçue pour optimiser le processus de travail cardiaque, l’interface intuitive est facile à utiliser et ne nécessite qu’un minimum de formation. Elle est configurable et s’adapte à votre façon de travailler pour que vous puissiez consacrer votre attention aux patients et aux images sans vous perdre dans les commandes.
Conçue pour optimiser le processus de travail cardiaque, l’interface intuitive est facile à utiliser et ne nécessite qu’un minimum de formation. Elle est configurable et s’adapte à votre façon de travailler pour que vous puissiez consacrer votre attention aux patients et aux images sans vous perdre dans les commandes.
