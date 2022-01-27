Ultrasound Workspace

Sur la base de la plate-forme TOMTEC-ARENA, Ultrasound Workspace est un système d’échographie cardiovasculaire complet et évolutif offrant des capacités de visualisation, d’analyse et de création de rapports. Il permet une efficacité clinique de premier ordre en offrant aux équipes soignantes des processus de travail flexibles : activation des mêmes capacités de diagnostic sur l’échographe et la station de travail externe ; analyse des données indépendantes des fournisseurs ; exploitation de l’IA sur une large gamme d’applications ; plate-forme technologique et modèle de licence hautement évolutifs ; assistance complète et personnalisée.

Voir le produit