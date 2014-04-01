Qu’est-ce qu’un DAE ?
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Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil qui analyse le rythme cardiaque d’une personne et lui administre un choc électrique si le cœur cesse de battre normalement. Si une personne s’effondre soudainement, elle est peut-être victime d’un arrêt cardio-respiratoire (ACR). Il s’agit d’un problème grave : son cœur ne fait plus circuler le sang dans son corps. Il faut alors lui apporter de l’aide rapidement. Pour traiter l’ACR, il est essentiel d’administrer rapidement un choc au niveau du cœur : la défibrillation. Un défibrillateur automatisé externe (DAE) permet de délivrer rapidement un choc électrique, quel que soit le niveau de compétences. Nous recommandons à tout le monde de suivre une formation à la réanimation cardio-pulmonaire et à l’utilisation d’un DAE. Cependant, nos appareils sont conçus pour vous guider à chaque étape du processus, même si vous n’avez pas reçu une telle formation. L’appareil détermine la nécessité d’un choc et une voix calme et claire énonce des instructions précises et adaptées à votre progression afin de vous guider, le cas échéant. De plus, ses capteurs intelligents analysent le rythme cardiaque pour délivrer automatiquement et au bon moment la thérapie la plus appropriée, en fonction du sexe et de l’âge de chaque personne.
Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil qui analyse le rythme cardiaque d’une personne et lui administre un choc électrique si le cœur cesse de battre normalement.
Si une personne s’effondre soudainement, elle est peut-être victime d’un arrêt cardio-respiratoire (ACR). Il s’agit d’un problème grave : son cœur ne fait plus circuler le sang dans son corps. Il faut alors lui apporter de l’aide rapidement.
Pour traiter l’ACR, il est essentiel d’administrer rapidement un choc au niveau du cœur : la défibrillation. Un défibrillateur automatisé externe (DAE) permet de délivrer rapidement un choc électrique, quel que soit le niveau de compétences.
Nous recommandons à tout le monde de suivre une formation à la réanimation cardio-pulmonaire et à l’utilisation d’un DAE. Cependant, nos appareils sont conçus pour vous guider à chaque étape du processus, même si vous n’avez pas reçu une telle formation. L’appareil détermine la nécessité d’un choc et une voix calme et claire énonce des instructions précises et adaptées à votre progression afin de vous guider, le cas échéant. De plus, ses capteurs intelligents analysent le rythme cardiaque pour délivrer automatiquement et au bon moment la thérapie la plus appropriée, en fonction du sexe et de l’âge de chaque personne.
En vous équipant d’un DAE, vous améliorez vos chances de sauver une vie, mais cette démarche sera beaucoup plus efficace si elle est accompagnée d’un programme de déploiement des DAE. Afin de mettre en place un programme de déploiement des DAE adapté, Philips et ses partenaires travailleront conjointement avec vos services médicaux d’urgence pour choisir le modèle de DAE adéquat, positionner les appareils à des endroits stratégiques, proposer les formations correspondantes et assurer une maintenance régulière. Avec un plan de mise en œuvre et une formation adaptés, n’importe qui peut administrer rapidement une défibrillation en cas de besoin. Avec l’aide de ses partenaires, Philips vous conseille sur la mise en place d’un programme de déploiement des DAE adapté à vos besoins.
En vous équipant d’un DAE, vous améliorez vos chances de sauver une vie, mais cette démarche sera beaucoup plus efficace si elle est accompagnée d’un programme de déploiement des DAE.
Afin de mettre en place un programme de déploiement des DAE adapté, Philips et ses partenaires travailleront conjointement avec vos services médicaux d’urgence pour choisir le modèle de DAE adéquat, positionner les appareils à des endroits stratégiques, proposer les formations correspondantes et assurer une maintenance régulière. Avec un plan de mise en œuvre et une formation adaptés, n’importe qui peut administrer rapidement une défibrillation en cas de besoin.
Avec l’aide de ses partenaires, Philips vous conseille sur la mise en place d’un programme de déploiement des DAE adapté à vos besoins.
Le défibrillateur de formation AED Trainer 3 permet de s’entraîner à administrer un traitement dans des conditions réalistes, notamment un choc ou la RCP.
Le défibrillateur HeartStart FRx intègre la fonction avancée "Life Guidance", mise au point pour faciliter la prise en charge des arrêts cardio-respiratoires. Conçu pour les interventions d’urgence, le défibrillateur HeartStart FRx est facile à utiliser, de conception robuste et comprend des consignes vocales claires.
Les secouristes sont formés afin d’apprendre à réagir rapidement et avec assurance. Le défibrillateur de formation HeartStart FRx Trainer vous permet de vous entraîner et ainsi de perfectionner vos compétences face à un arrêt cardio-respiratoire.
Ses fonctionnalités avancées font du défibrillateur HeartStart FR3 le meilleur DAE Philips à usage professionnel. Certaines étapes ont été supprimées, ce qui réduit le temps de mise en route et vous permet de délivrer le choc approprié plus rapidement au patient.
Facilitez et optimisez l’apprentissage de chaque secouriste grâce au défibrillateur de formation HeartStart HS1 Grand Public.
1. USA KOL Johns Hopkins University Dr. Weidfeldt, Survival After Application of Automatic External Defibrillators Before Arrival of the Emergency Medical System: Evaluation in the Resuscitation Outcomes Consortium Population of 21 Million, 2010
2. Les défibrillateurs HeartStart sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié TÜV SÜD 0123. Ils sont destinés au traitement des arrêts cardio-respiratoires. Les actes effectués avec les défibrillateurs HeartStart sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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