Qu’est-ce qu’un DAE ?

Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil qui analyse le rythme cardiaque d’une personne et lui administre un choc électrique si le cœur cesse de battre normalement.

Si une personne s’effondre soudainement, elle est peut-être victime d’un arrêt cardio-respiratoire (ACR). Il s’agit d’un problème grave : son cœur ne fait plus circuler le sang dans son corps. Il faut alors lui apporter de l’aide rapidement.

Pour traiter l’ACR, il est essentiel d’administrer rapidement un choc au niveau du cœur : la défibrillation. Un défibrillateur automatisé externe (DAE) permet de délivrer rapidement un choc électrique, quel que soit le niveau de compétences.

Nous recommandons à tout le monde de suivre une formation à la réanimation cardio-pulmonaire et à l’utilisation d’un DAE. Cependant, nos appareils sont conçus pour vous guider à chaque étape du processus, même si vous n’avez pas reçu une telle formation. L’appareil détermine la nécessité d’un choc et une voix calme et claire énonce des instructions précises et adaptées à votre progression afin de vous guider, le cas échéant. De plus, ses capteurs intelligents analysent le rythme cardiaque pour délivrer automatiquement et au bon moment la thérapie la plus appropriée, en fonction du sexe et de l’âge de chaque personne.