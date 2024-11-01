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Semblable au défibrillateur HS1 Grand Public pour une formation réaliste
Il vous permet de vous entraîner dans des conditions réalistes. Les instructions vocales claires et énoncées d’une voix calme sont similaires à celles du défibrillateur HeartStart HS1 Grand Public. L’appareil de formation ressemble au véritable défibrillateur, tout en étant suffisamment différent et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence.
Semblable au défibrillateur HS1 Grand Public pour une formation réaliste
Il vous permet de vous entraîner dans des conditions réalistes. Les instructions vocales claires et énoncées d’une voix calme sont similaires à celles du défibrillateur HeartStart HS1 Grand Public. L’appareil de formation ressemble au véritable défibrillateur, tout en étant suffisamment différent et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence.
Semblable au défibrillateur HS1 Grand Public pour une formation réaliste
Il vous permet de vous entraîner dans des conditions réalistes. Les instructions vocales claires et énoncées d’une voix calme sont similaires à celles du défibrillateur HeartStart HS1 Grand Public. L’appareil de formation ressemble au véritable défibrillateur, tout en étant suffisamment différent et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence.
Scénarios réalistes
Mise en situation réelle à l’aide de scénarios réalistes
Des scénarios d’arrêts cardio-respiratoires préconfigurés simulent le fonctionnement du DAE HS1 Grand Public en conditions réelles. Il comprend également une aide à la RCP pour l’adulte et l’enfant.
Mise en situation réelle à l’aide de scénarios réalistes
Des scénarios d’arrêts cardio-respiratoires préconfigurés simulent le fonctionnement du DAE HS1 Grand Public en conditions réelles. Il comprend également une aide à la RCP pour l’adulte et l’enfant.
Mise en situation réelle à l’aide de scénarios réalistes
Des scénarios d’arrêts cardio-respiratoires préconfigurés simulent le fonctionnement du DAE HS1 Grand Public en conditions réelles. Il comprend également une aide à la RCP pour l’adulte et l’enfant.
Options de configuration des instructions
Configuration des instructions pour une formation réaliste
Il fonctionne avec des adaptateurs d’électrodes internes et externes, et permet ainsi au formateur de donner des indications sur le positionnement des électrodes, afin d’offrir une formation plus réaliste. Il peut être utilisé dans le cadre d’une formation aux interventions sur des patients adultes et enfants/nourrissons.
Configuration des instructions pour une formation réaliste
Il fonctionne avec des adaptateurs d’électrodes internes et externes, et permet ainsi au formateur de donner des indications sur le positionnement des électrodes, afin d’offrir une formation plus réaliste. Il peut être utilisé dans le cadre d’une formation aux interventions sur des patients adultes et enfants/nourrissons.
Configuration des instructions pour une formation réaliste
Il fonctionne avec des adaptateurs d’électrodes internes et externes, et permet ainsi au formateur de donner des indications sur le positionnement des électrodes, afin d’offrir une formation plus réaliste. Il peut être utilisé dans le cadre d’une formation aux interventions sur des patients adultes et enfants/nourrissons.
Électrodes de formation réutilisables
Électrodes réutilisables pour une formation rapide et facile
Les électrodes de formation ressemblent aux véritables électrodes de défibrillation afin d’obtenir une simulation réaliste, tout en étant suffisamment différentes et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence. Les électrodes sont réutilisables et il est facile de passer des cartouches d’électrodes pour adultes à celles pour nourrissons/enfants.
Électrodes réutilisables pour une formation rapide et facile
Les électrodes de formation ressemblent aux véritables électrodes de défibrillation afin d’obtenir une simulation réaliste, tout en étant suffisamment différentes et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence. Les électrodes sont réutilisables et il est facile de passer des cartouches d’électrodes pour adultes à celles pour nourrissons/enfants.
Électrodes réutilisables pour une formation rapide et facile
Les électrodes de formation ressemblent aux véritables électrodes de défibrillation afin d’obtenir une simulation réaliste, tout en étant suffisamment différentes et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence. Les électrodes sont réutilisables et il est facile de passer des cartouches d’électrodes pour adultes à celles pour nourrissons/enfants.
Semblable au défibrillateur HS1 Grand Public pour une formation réaliste
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Semblable au défibrillateur HS1 Grand Public pour une formation réaliste
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Scénarios réalistes
Mise en situation réelle à l’aide de scénarios réalistes
Des scénarios d’arrêts cardio-respiratoires préconfigurés simulent le fonctionnement du DAE HS1 Grand Public en conditions réelles. Il comprend également une aide à la RCP pour l’adulte et l’enfant.
Mise en situation réelle à l’aide de scénarios réalistes
Des scénarios d’arrêts cardio-respiratoires préconfigurés simulent le fonctionnement du DAE HS1 Grand Public en conditions réelles. Il comprend également une aide à la RCP pour l’adulte et l’enfant.
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Des scénarios d’arrêts cardio-respiratoires préconfigurés simulent le fonctionnement du DAE HS1 Grand Public en conditions réelles. Il comprend également une aide à la RCP pour l’adulte et l’enfant.
Options de configuration des instructions
Configuration des instructions pour une formation réaliste
Il fonctionne avec des adaptateurs d’électrodes internes et externes, et permet ainsi au formateur de donner des indications sur le positionnement des électrodes, afin d’offrir une formation plus réaliste. Il peut être utilisé dans le cadre d’une formation aux interventions sur des patients adultes et enfants/nourrissons.
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Électrodes de formation réutilisables
Électrodes réutilisables pour une formation rapide et facile
Les électrodes de formation ressemblent aux véritables électrodes de défibrillation afin d’obtenir une simulation réaliste, tout en étant suffisamment différentes et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence. Les électrodes sont réutilisables et il est facile de passer des cartouches d’électrodes pour adultes à celles pour nourrissons/enfants.
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Les électrodes de formation ressemblent aux véritables électrodes de défibrillation afin d’obtenir une simulation réaliste, tout en étant suffisamment différentes et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence. Les électrodes sont réutilisables et il est facile de passer des cartouches d’électrodes pour adultes à celles pour nourrissons/enfants.
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