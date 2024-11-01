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Défibrillateur de formation HeartStart HS1 Grand Public

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Caractéristiques
Similaire au défibrillateur HS1 Grand Public

Semblable au défibrillateur HS1 Grand Public pour une formation réaliste

Il vous permet de vous entraîner dans des conditions réalistes. Les instructions vocales claires et énoncées d’une voix calme sont similaires à celles du défibrillateur HeartStart HS1 Grand Public. L’appareil de formation ressemble au véritable défibrillateur, tout en étant suffisamment différent et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence.

Semblable au défibrillateur HS1 Grand Public pour une formation réaliste

Il vous permet de vous entraîner dans des conditions réalistes. Les instructions vocales claires et énoncées d’une voix calme sont similaires à celles du défibrillateur HeartStart HS1 Grand Public. L’appareil de formation ressemble au véritable défibrillateur, tout en étant suffisamment différent et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence.

Semblable au défibrillateur HS1 Grand Public pour une formation réaliste

Il vous permet de vous entraîner dans des conditions réalistes. Les instructions vocales claires et énoncées d’une voix calme sont similaires à celles du défibrillateur HeartStart HS1 Grand Public. L’appareil de formation ressemble au véritable défibrillateur, tout en étant suffisamment différent et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence.
Scénarios réalistes

Mise en situation réelle à l’aide de scénarios réalistes

Des scénarios d’arrêts cardio-respiratoires préconfigurés simulent le fonctionnement du DAE HS1 Grand Public en conditions réelles. Il comprend également une aide à la RCP pour l’adulte et l’enfant.

Mise en situation réelle à l’aide de scénarios réalistes

Des scénarios d’arrêts cardio-respiratoires préconfigurés simulent le fonctionnement du DAE HS1 Grand Public en conditions réelles. Il comprend également une aide à la RCP pour l’adulte et l’enfant.

Mise en situation réelle à l’aide de scénarios réalistes

Des scénarios d’arrêts cardio-respiratoires préconfigurés simulent le fonctionnement du DAE HS1 Grand Public en conditions réelles. Il comprend également une aide à la RCP pour l’adulte et l’enfant.
Options de configuration des instructions

Configuration des instructions pour une formation réaliste

Il fonctionne avec des adaptateurs d’électrodes internes et externes, et permet ainsi au formateur de donner des indications sur le positionnement des électrodes, afin d’offrir une formation plus réaliste. Il peut être utilisé dans le cadre d’une formation aux interventions sur des patients adultes et enfants/nourrissons.

Configuration des instructions pour une formation réaliste

Il fonctionne avec des adaptateurs d’électrodes internes et externes, et permet ainsi au formateur de donner des indications sur le positionnement des électrodes, afin d’offrir une formation plus réaliste. Il peut être utilisé dans le cadre d’une formation aux interventions sur des patients adultes et enfants/nourrissons.

Configuration des instructions pour une formation réaliste

Il fonctionne avec des adaptateurs d’électrodes internes et externes, et permet ainsi au formateur de donner des indications sur le positionnement des électrodes, afin d’offrir une formation plus réaliste. Il peut être utilisé dans le cadre d’une formation aux interventions sur des patients adultes et enfants/nourrissons.
Électrodes de formation réutilisables

Électrodes réutilisables pour une formation rapide et facile

Les électrodes de formation ressemblent aux véritables électrodes de défibrillation afin d’obtenir une simulation réaliste, tout en étant suffisamment différentes et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence. Les électrodes sont réutilisables et il est facile de passer des cartouches d’électrodes pour adultes à celles pour nourrissons/enfants.

Électrodes réutilisables pour une formation rapide et facile

Les électrodes de formation ressemblent aux véritables électrodes de défibrillation afin d’obtenir une simulation réaliste, tout en étant suffisamment différentes et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence. Les électrodes sont réutilisables et il est facile de passer des cartouches d’électrodes pour adultes à celles pour nourrissons/enfants.

Électrodes réutilisables pour une formation rapide et facile

Les électrodes de formation ressemblent aux véritables électrodes de défibrillation afin d’obtenir une simulation réaliste, tout en étant suffisamment différentes et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence. Les électrodes sont réutilisables et il est facile de passer des cartouches d’électrodes pour adultes à celles pour nourrissons/enfants.
  • Similaire au défibrillateur HS1 Grand Public
  • Scénarios réalistes
  • Options de configuration des instructions
  • Électrodes de formation réutilisables
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Similaire au défibrillateur HS1 Grand Public

Semblable au défibrillateur HS1 Grand Public pour une formation réaliste

Il vous permet de vous entraîner dans des conditions réalistes. Les instructions vocales claires et énoncées d’une voix calme sont similaires à celles du défibrillateur HeartStart HS1 Grand Public. L’appareil de formation ressemble au véritable défibrillateur, tout en étant suffisamment différent et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence.

Semblable au défibrillateur HS1 Grand Public pour une formation réaliste

Il vous permet de vous entraîner dans des conditions réalistes. Les instructions vocales claires et énoncées d’une voix calme sont similaires à celles du défibrillateur HeartStart HS1 Grand Public. L’appareil de formation ressemble au véritable défibrillateur, tout en étant suffisamment différent et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence.

Semblable au défibrillateur HS1 Grand Public pour une formation réaliste

Il vous permet de vous entraîner dans des conditions réalistes. Les instructions vocales claires et énoncées d’une voix calme sont similaires à celles du défibrillateur HeartStart HS1 Grand Public. L’appareil de formation ressemble au véritable défibrillateur, tout en étant suffisamment différent et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence.
Scénarios réalistes

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Des scénarios d’arrêts cardio-respiratoires préconfigurés simulent le fonctionnement du DAE HS1 Grand Public en conditions réelles. Il comprend également une aide à la RCP pour l’adulte et l’enfant.

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Des scénarios d’arrêts cardio-respiratoires préconfigurés simulent le fonctionnement du DAE HS1 Grand Public en conditions réelles. Il comprend également une aide à la RCP pour l’adulte et l’enfant.
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Configuration des instructions pour une formation réaliste

Il fonctionne avec des adaptateurs d’électrodes internes et externes, et permet ainsi au formateur de donner des indications sur le positionnement des électrodes, afin d’offrir une formation plus réaliste. Il peut être utilisé dans le cadre d’une formation aux interventions sur des patients adultes et enfants/nourrissons.

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Électrodes de formation réutilisables

Électrodes réutilisables pour une formation rapide et facile

Les électrodes de formation ressemblent aux véritables électrodes de défibrillation afin d’obtenir une simulation réaliste, tout en étant suffisamment différentes et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence. Les électrodes sont réutilisables et il est facile de passer des cartouches d’électrodes pour adultes à celles pour nourrissons/enfants.

Électrodes réutilisables pour une formation rapide et facile

Les électrodes de formation ressemblent aux véritables électrodes de défibrillation afin d’obtenir une simulation réaliste, tout en étant suffisamment différentes et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence. Les électrodes sont réutilisables et il est facile de passer des cartouches d’électrodes pour adultes à celles pour nourrissons/enfants.

Électrodes réutilisables pour une formation rapide et facile

Les électrodes de formation ressemblent aux véritables électrodes de défibrillation afin d’obtenir une simulation réaliste, tout en étant suffisamment différentes et ainsi éviter toute confusion en situation d’urgence. Les électrodes sont réutilisables et il est facile de passer des cartouches d’électrodes pour adultes à celles pour nourrissons/enfants.

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Fiche technique

Caractéristiques techniques
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Contenu du kit
  • Le défibrillateur de formation HeartStart est fourni avec une mallette de transport en nylon, un jeu d’électrodes de formation pour adultes et un adaptateur externe pour mannequin standard.
Dimensions
  • 7,1 x 21 x 21 (H x L x P) centimètres
Poids
  • 0,9 kg avec les piles
Piles
  • 4 de type AA
Scénarios d’intervention
  • Huit scénarios préconfigurés basés sur des scénarios d’intervention courants
Caractéristiques techniques
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Contenu du kit
  • Le défibrillateur de formation HeartStart est fourni avec une mallette de transport en nylon, un jeu d’électrodes de formation pour adultes et un adaptateur externe pour mannequin standard.
Dimensions
  • 7,1 x 21 x 21 (H x L x P) centimètres
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Contenu du kit
  • Le défibrillateur de formation HeartStart est fourni avec une mallette de transport en nylon, un jeu d’électrodes de formation pour adultes et un adaptateur externe pour mannequin standard.
Dimensions
  • 7,1 x 21 x 21 (H x L x P) centimètres
Poids
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  • Huit scénarios préconfigurés basés sur des scénarios d’intervention courants

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