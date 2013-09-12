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  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

236V4LSB/00

4.3
| (12) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
Geniet van levendige beelden op dit aantrekkelijke, glanzende LED-beeldscherm. Met SmartControl Lite. Een geweldige keuze!
Bekijk alle voordelen

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

  • V Line

  • 58,4 cm (23")

LED-technologie voor levendige kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Eenvoudige aanpassing van de weergave met SmartControl Lite

SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

12

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

3
1

12/09/2013

België

België

Tres tres bon moniteur

Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

02/09/2013

Italia

Italia

Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.

Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

29/07/2013

France

France

Excellente qualité d'image.

Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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