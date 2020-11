Perspective d’intervention optimale



Vous souhaitez au moins disposer de solutions qui fournissent une qualité d’image exceptionnelle rapidement. Toutefois, la véritable fiabilité des diagnostics nécessite le type de visualisation améliorée des données que nous proposons à l’aide de protocoles d’acquisition prédéfinis, d’outils d’interprétation clinique, d’une visualisation globale des patients, d’une aide à la prise de décision basée sur la génomique et bien plus. Vous obtenez ainsi des procédures et processus de travail plus standardisés, des images reproductibles de meilleure qualité et une amélioration de la prise en charge des patients.