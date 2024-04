Indépendance au bloc opératoire

Gagnez en flexibilité et en indépendance en contrôlant le mouvement de l’arceau via la console opérateur. Évitez les ruptures de stérilité grâce à l’automatisation 4 axes assurant des mouvements rapides et fluides. Exécutez les mouvements d’inclinaison et de rotation à l’aide d’un seul joystick offrant un contrôle efficace à des vitesses variables allant jusqu’à 15 degrés par seconde. Selon 90 % des utilisateurs, l’automatisation des mouvements pourrait contribuer à gagner du temps lors des procédures¹.