La plate-forme EPIQ offre des fonctionnalités de fusion d’images entièrementintégrées permettant aux cliniciens d’obtenir, en temps réel, une fusion rapide et efficace des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. Vous pouvez ainsi prendre des décisions diagnostiques en toute confiance, même lors de cas complexes.
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Prenez des décisions diagnostiques en toute confiance, même lors de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant l’imagerie multimodalités au système d’échographie, vous obtenez un outil diagnostic encore plus performant vous offrant une visualisation avancée et vous permettant une prise de décision plus rapide.
Prenez des décisions diagnostiques en toute confiance, même lors de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant l’imagerie multimodalités au système d’échographie, vous obtenez un outil diagnostic encore plus performant vous offrant une visualisation avancée et vous permettant une prise de décision plus rapide.
Prenez des décisions diagnostiques en toute confiance, même lors de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant l’imagerie multimodalités au système d’échographie, vous obtenez un outil diagnostic encore plus performant vous offrant une visualisation avancée et vous permettant une prise de décision plus rapide.
Étendre les applications en échographie
Fusion d’images adaptée à différentes pratiques cliniques
Le secteur de la santé est soumis à des pressions de plus en plus fortes visant à réduire les coûts et la durée des interventions. Le système EPIQ PercuNav a donc été conçu pour répondre à ces enjeux et permettre aux cliniciens d’adopter une approche multi-modalité en fonction des différents scénarios cliniques. À l’aide de nouveaux accessoires repensés et réutilisables, le clinicien peut désormais fusionner des images de l’abdomen, de la prostate, des glandes mammaires et des parties molles, tout en gagnant en temps et en autonomie vis-à-vis des autres techniques d’imagerie telles que l’IRM ou le scanner.
Fusion d’images adaptée à différentes pratiques cliniques
Le secteur de la santé est soumis à des pressions de plus en plus fortes visant à réduire les coûts et la durée des interventions. Le système EPIQ PercuNav a donc été conçu pour répondre à ces enjeux et permettre aux cliniciens d’adopter une approche multi-modalité en fonction des différents scénarios cliniques. À l’aide de nouveaux accessoires repensés et réutilisables, le clinicien peut désormais fusionner des images de l’abdomen, de la prostate, des glandes mammaires et des parties molles, tout en gagnant en temps et en autonomie vis-à-vis des autres techniques d’imagerie telles que l’IRM ou le scanner.
Fusion d’images adaptée à différentes pratiques cliniques
Le secteur de la santé est soumis à des pressions de plus en plus fortes visant à réduire les coûts et la durée des interventions. Le système EPIQ PercuNav a donc été conçu pour répondre à ces enjeux et permettre aux cliniciens d’adopter une approche multi-modalité en fonction des différents scénarios cliniques. À l’aide de nouveaux accessoires repensés et réutilisables, le clinicien peut désormais fusionner des images de l’abdomen, de la prostate, des glandes mammaires et des parties molles, tout en gagnant en temps et en autonomie vis-à-vis des autres techniques d’imagerie telles que l’IRM ou le scanner.
Fonction avancée de navigation et de visualisation des aiguilles
Plus de performance lors des interventions complexes
Équipé d’un capteur d’aiguille générique réutilisable et d’une large gamme de dispositifs coaxiaux intégrant un capteur électromagnétique à leur extrémité, le système EPIQ PercuNav est compatible avec de nombreux instruments d’ablation et de biopsie, selon la complexité de l’intervention à réaliser. La fonction de navigation avec visualisation de l’aiguille est un outil destiné aux procédures interventionnelles complexes, telles que la biopsie d’une lésion de petite taille difficile à visualiser ou une ablation techniquement difficile compte tenu de sa proximité avec les structures critiques. Vous pouvez ainsi réaliser ces procédures plus rapidement en réduisant le nombre d’acquisitions de confirmation.
Plus de performance lors des interventions complexes
Équipé d’un capteur d’aiguille générique réutilisable et d’une large gamme de dispositifs coaxiaux intégrant un capteur électromagnétique à leur extrémité, le système EPIQ PercuNav est compatible avec de nombreux instruments d’ablation et de biopsie, selon la complexité de l’intervention à réaliser. La fonction de navigation avec visualisation de l’aiguille est un outil destiné aux procédures interventionnelles complexes, telles que la biopsie d’une lésion de petite taille difficile à visualiser ou une ablation techniquement difficile compte tenu de sa proximité avec les structures critiques. Vous pouvez ainsi réaliser ces procédures plus rapidement en réduisant le nombre d’acquisitions de confirmation.
Plus de performance lors des interventions complexes
Équipé d’un capteur d’aiguille générique réutilisable et d’une large gamme de dispositifs coaxiaux intégrant un capteur électromagnétique à leur extrémité, le système EPIQ PercuNav est compatible avec de nombreux instruments d’ablation et de biopsie, selon la complexité de l’intervention à réaliser. La fonction de navigation avec visualisation de l’aiguille est un outil destiné aux procédures interventionnelles complexes, telles que la biopsie d’une lésion de petite taille difficile à visualiser ou une ablation techniquement difficile compte tenu de sa proximité avec les structures critiques. Vous pouvez ainsi réaliser ces procédures plus rapidement en réduisant le nombre d’acquisitions de confirmation.
Intelligence anatomique appliquée à l’échographie
Précision des images
Notre approche innovante AIUS (intelligence anatomique appliquée à l’échographie) est au cœur de l’architecture de l’EPIQ 7 et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, à la fonction de découpe des images et aux outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations.
Précision des images
Notre approche innovante AIUS (intelligence anatomique appliquée à l’échographie) est au cœur de l’architecture de l’EPIQ 7 et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, à la fonction de découpe des images et aux outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations.
Précision des images
Notre approche innovante AIUS (intelligence anatomique appliquée à l’échographie) est au cœur de l’architecture de l’EPIQ 7 et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, à la fonction de découpe des images et aux outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations.
Fusion d’images rapide et efficace
Étendre les applications en échographie
Fonction avancée de navigation et de visualisation des aiguilles
Prenez des décisions diagnostiques en toute confiance, même lors de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant l’imagerie multimodalités au système d’échographie, vous obtenez un outil diagnostic encore plus performant vous offrant une visualisation avancée et vous permettant une prise de décision plus rapide.
Prenez des décisions diagnostiques en toute confiance, même lors de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant l’imagerie multimodalités au système d’échographie, vous obtenez un outil diagnostic encore plus performant vous offrant une visualisation avancée et vous permettant une prise de décision plus rapide.
Prenez des décisions diagnostiques en toute confiance, même lors de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant l’imagerie multimodalités au système d’échographie, vous obtenez un outil diagnostic encore plus performant vous offrant une visualisation avancée et vous permettant une prise de décision plus rapide.
Étendre les applications en échographie
Fusion d’images adaptée à différentes pratiques cliniques
Le secteur de la santé est soumis à des pressions de plus en plus fortes visant à réduire les coûts et la durée des interventions. Le système EPIQ PercuNav a donc été conçu pour répondre à ces enjeux et permettre aux cliniciens d’adopter une approche multi-modalité en fonction des différents scénarios cliniques. À l’aide de nouveaux accessoires repensés et réutilisables, le clinicien peut désormais fusionner des images de l’abdomen, de la prostate, des glandes mammaires et des parties molles, tout en gagnant en temps et en autonomie vis-à-vis des autres techniques d’imagerie telles que l’IRM ou le scanner.
Fusion d’images adaptée à différentes pratiques cliniques
Le secteur de la santé est soumis à des pressions de plus en plus fortes visant à réduire les coûts et la durée des interventions. Le système EPIQ PercuNav a donc été conçu pour répondre à ces enjeux et permettre aux cliniciens d’adopter une approche multi-modalité en fonction des différents scénarios cliniques. À l’aide de nouveaux accessoires repensés et réutilisables, le clinicien peut désormais fusionner des images de l’abdomen, de la prostate, des glandes mammaires et des parties molles, tout en gagnant en temps et en autonomie vis-à-vis des autres techniques d’imagerie telles que l’IRM ou le scanner.
Fusion d’images adaptée à différentes pratiques cliniques
Le secteur de la santé est soumis à des pressions de plus en plus fortes visant à réduire les coûts et la durée des interventions. Le système EPIQ PercuNav a donc été conçu pour répondre à ces enjeux et permettre aux cliniciens d’adopter une approche multi-modalité en fonction des différents scénarios cliniques. À l’aide de nouveaux accessoires repensés et réutilisables, le clinicien peut désormais fusionner des images de l’abdomen, de la prostate, des glandes mammaires et des parties molles, tout en gagnant en temps et en autonomie vis-à-vis des autres techniques d’imagerie telles que l’IRM ou le scanner.
Fonction avancée de navigation et de visualisation des aiguilles
Plus de performance lors des interventions complexes
Équipé d’un capteur d’aiguille générique réutilisable et d’une large gamme de dispositifs coaxiaux intégrant un capteur électromagnétique à leur extrémité, le système EPIQ PercuNav est compatible avec de nombreux instruments d’ablation et de biopsie, selon la complexité de l’intervention à réaliser. La fonction de navigation avec visualisation de l’aiguille est un outil destiné aux procédures interventionnelles complexes, telles que la biopsie d’une lésion de petite taille difficile à visualiser ou une ablation techniquement difficile compte tenu de sa proximité avec les structures critiques. Vous pouvez ainsi réaliser ces procédures plus rapidement en réduisant le nombre d’acquisitions de confirmation.
Plus de performance lors des interventions complexes
Équipé d’un capteur d’aiguille générique réutilisable et d’une large gamme de dispositifs coaxiaux intégrant un capteur électromagnétique à leur extrémité, le système EPIQ PercuNav est compatible avec de nombreux instruments d’ablation et de biopsie, selon la complexité de l’intervention à réaliser. La fonction de navigation avec visualisation de l’aiguille est un outil destiné aux procédures interventionnelles complexes, telles que la biopsie d’une lésion de petite taille difficile à visualiser ou une ablation techniquement difficile compte tenu de sa proximité avec les structures critiques. Vous pouvez ainsi réaliser ces procédures plus rapidement en réduisant le nombre d’acquisitions de confirmation.
Plus de performance lors des interventions complexes
Équipé d’un capteur d’aiguille générique réutilisable et d’une large gamme de dispositifs coaxiaux intégrant un capteur électromagnétique à leur extrémité, le système EPIQ PercuNav est compatible avec de nombreux instruments d’ablation et de biopsie, selon la complexité de l’intervention à réaliser. La fonction de navigation avec visualisation de l’aiguille est un outil destiné aux procédures interventionnelles complexes, telles que la biopsie d’une lésion de petite taille difficile à visualiser ou une ablation techniquement difficile compte tenu de sa proximité avec les structures critiques. Vous pouvez ainsi réaliser ces procédures plus rapidement en réduisant le nombre d’acquisitions de confirmation.
Intelligence anatomique appliquée à l’échographie
Précision des images
Notre approche innovante AIUS (intelligence anatomique appliquée à l’échographie) est au cœur de l’architecture de l’EPIQ 7 et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, à la fonction de découpe des images et aux outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations.
Précision des images
Notre approche innovante AIUS (intelligence anatomique appliquée à l’échographie) est au cœur de l’architecture de l’EPIQ 7 et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, à la fonction de découpe des images et aux outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations.
Précision des images
Notre approche innovante AIUS (intelligence anatomique appliquée à l’échographie) est au cœur de l’architecture de l’EPIQ 7 et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, à la fonction de découpe des images et aux outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations.
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