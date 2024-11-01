Fusion d’images adaptée à différentes pratiques cliniques

Le secteur de la santé est soumis à des pressions de plus en plus fortes visant à réduire les coûts et la durée des interventions. Le système EPIQ PercuNav a donc été conçu pour répondre à ces enjeux et permettre aux cliniciens d’adopter une approche multi-modalité en fonction des différents scénarios cliniques. À l’aide de nouveaux accessoires repensés et réutilisables, le clinicien peut désormais fusionner des images de l’abdomen, de la prostate, des glandes mammaires et des parties molles, tout en gagnant en temps et en autonomie vis-à-vis des autres techniques d’imagerie telles que l’IRM ou le scanner.