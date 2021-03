Solution d’antenne intégréeAssociation des antennes FlexCoverage Postérieure et dS HeadÉchantillonnage de données DirectDigital pour optimiser le rapport signal-bruitTechnologie dS SENSE pour renforcer les performances de l’imagerie parallèleInstallation rapide et facile avec connexion sans fil de l’extrémité têteChamp visuel ouvert avec miroir pour un plus grand confort du patientPossibilité d’incliner l’antenne dS Head pour un positionnement et un confort optimaux