Caractéristiques
Robustesse éprouvée

Résistance et fiabilité

De conception robuste, nos brassards Gentle Care résistent aux exigences d’une utilisation en milieu hospitalier. Ils ont satisfait aux tests suivants : durabilité du raccord de la tubulure, durabilité de la bande auto-agrippante, durabilité des coutures et résistance à l’éclatement.

Enveloppe externe en textile doux et matériaux EVA

L’enveloppe externe du brassard, en textile doux semblable à du feutre, est conçue pour le confort des patients.

Poche intégrée

Les brassards Gentle Care monopatients comportent une poche intégrée et conviennent à une utilisation au bloc opératoire, aux urgences, en salle de cathétérisme ou à tout autre service nécessitant un brassard de PNI monopatient.

Codage couleur et pictogrammes

Les brassards Gentle Care sont identifiables par un codage couleur et des pictogrammes sur l’enveloppe externe.

Fiche technique

Brassard de PNI
Brassard de PNI
Type de patient
  • Adulte
Taille de brassard
  • 42 cm
Circonférence du membre
  • 20,5 – 28,5 cm
Couleur de brassard
  • Bleu clair
Largeur de la poche
  • 10,6 cm
Longueur de la poche
  • 24 cm
Nombre de tubulures
  • 1
Type de connecteur du brassard
  • Baïonnette
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M1176A, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A, M3536M, M8105AS
Catégorie de produit
  • PNI
Type de produit
  • Brassard
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Poids
  • 0,580 kg
Conditionnement
  • 10 brassards par boîte
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • M1598B, M1599B, 989803209761, 989803209771
