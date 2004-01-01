Termes recherchés

Brassard de PNI
Brassard de PNI
Type de patient
  • Nouveau-né
Taille de brassard
  • Taille 5
Circonférence du membre
  • 10 à 15 cm
Largeur de la poche
  • 5,5 cm
Couleur de brassard
  • Bordeaux
Longueur de la poche
  • Brassard : 25,6 cm. Poche : 15,4 cm.
Nombre de tubulures
  • 1
Type de connecteur du brassard
  • Sécurisé
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • PNI
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278, M8105AS
Type de produit
  • Brassard
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Poids
  • 1,095 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 40 brassards par boîte
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • 989803209741, 989803209751, 989803166851 (M1596C), 989803166861 (M1597C)
