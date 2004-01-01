Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
|Type de patient
|
|Taille de brassard
|
|Circonférence du membre
|
|Largeur de la poche
|
|Couleur de brassard
|
|Longueur de la poche
|
|Nombre de tubulures
|
|Type de connecteur du brassard
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Type de produit
|
|Certification CE
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Poids
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Conditionnement
|
|Durée de conservation minimum
|
|Stérile OU non stérile
|
|Compatible avec d’autres consommables
|
|Type de patient
|
|Taille de brassard
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Type de patient
|
|Taille de brassard
|
|Circonférence du membre
|
|Largeur de la poche
|
|Couleur de brassard
|
|Longueur de la poche
|
|Nombre de tubulures
|
|Type de connecteur du brassard
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Type de produit
|
|Certification CE
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Poids
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Conditionnement
|
|Durée de conservation minimum
|
|Stérile OU non stérile
|
|Compatible avec d’autres consommables
|
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.