Caractéristiques
Rétrocompatibilité

Conformité aux nouvelles exigences de sécurité

Cette solution non invasive est également rétrocompatible grâce à des kits de mise à niveau pour connecteurs permettant de répondre aux nouvelles exigences de sécurité tout en utilisant des appareils existants1.

Matériaux souples

Conçu pour le confort

Ce brassard de pression non invasive se compose de matériaux souples et confortables spécialement conçus pour les patients fragiles.

Aucun connecteur Luer requis

Connexions sûres

Ce brassard n’utilise pas de connecteurs Luer, qui peuvent, selon la FDA et d’autres organismes spécialisés, constituer une menace non négligeable pour la santé des patients. En outre, son design permet d’éviter les erreurs de connexion entre les dispositifs de mesure de la pression artérielle et d’autres accessoires médicaux, tels que sondes d’alimentation, cathéters, tubulures IV et injecteurs sans aiguille1.

Fiche technique

Brassard de PNI
Brassard de PNI
Type de patient
  • Nouveau-né
Taille de brassard
  • Taille 2
Circonférence du membre
  • 4,3 à 8,0 cm
Largeur de la poche
  • 2,8 cm
Couleur de brassard
  • Bleu clair
Longueur de la poche
  • 7,3 cm
Nombre de tubulures
  • 1
Type de connecteur du brassard
  • Sécurité
Longueur du brassard
  • 15,8 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • PNI
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
Type de produit
  • Brassard
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Poids
  • 0,660 kg
Conditionnement
  • 40 brassards par boîte
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1596C (989803166851) M1597C (989803166861), 989803209741, 989803209751
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
  • 1 Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) Sentinel Event Alert, Issue 36, April 2006; “Tubing misconnections, a persistent and potentially deadly occurrence”.
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

