Neonatal Blood Pressure - 3.0m (9.84' )

Connecteur de tubulure 6 mm

Tubulure d’interconnexion pour brassard de pression néonatal. Longueur : 3,0 m. Convient uniquement aux brassards monopatients Philips pour nouveau-né (et non à ceux pour enfant/adulte). Intègre une nouvelle configuration de connexion. Ce câble doit être utilisé pour une surveillance classique au chevet du patient. Remplace le modèle M1597B. NE PAS UTILISER avec les brassards pour enfant/adulte.

Fiche technique

Tubulure pour brassards de PNI
Tubulure pour brassards de PNI
Longueur de la tubulure
  • 3,0 m
Type de patient
  • Nouveau-né
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
Catégorie de produit
  • PNI
Type de produit
  • Tubulure
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,195 kg
Conditionnement
  • 1 tubulure par sachet
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • Brassards de PNI Philips pour nouveau-né
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

