Comfort Care multi‐patient use cuff, adult XL M1574XL / 989803191311

Accessoires de PNI

Le brassard de pression non invasive (PNI) réutilisable extra-long Philips Comfort Care pour adulte se compose d’un matériau souple pour le confort des patients. Il présente les avantages économiques d’une utilisation multipatient tout en étant étanche.

Caractéristiques
Souple et résistant

Pratique et confortable

Le brassard Comfort Care est fabriqué à partir d’un matériau souple pour le confort des patients. Il est étanche et résistant aux taches et aux odeurs. Alternative pratique aux brassards réutilisables traditionnels, il est adapté aux établissements utilisant un grand nombre de brassards.

Fiche technique

Brassard de PNI
Brassard de PNI
Type de patient
  • Adulte
Taille de brassard
  • Adulte extra‑long
Circonférence du membre
  • 27 – 35 cm
Couleur de brassard
  • Marron clair
Largeur de la poche
  • 13 cm
Longueur de la poche
  • 28 cm
Nombre de tubulures
  • 1
Type de connecteur du brassard
  • Baïonnette
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • PNI
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1008B, M1176A, M1350B, M1350C, 860335, 860338, 861290, 861493, 861494, 861495, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M3536M7, M3536M8, M3536M9, M3536MC, M8102A, M8105A, M8105AS, M8105AT
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Brassard
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Conditionnement
  • 1 brassard
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1598B, M1599B, 989803209761, 989803209771
  • 1 Brassards Philips : solidité et durabilité. Référence : 4522 962 98182 * OCT 2020.
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

