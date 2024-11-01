Électrode à gel humide et support adhésif transparent, à usage unique, pour surveillance ECG. Diamètre : 50 mm. 30/sachet, 300/boîte
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|Catégorie de produit
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|Type de gel
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|Matériel
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|Type de patient
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|Forme de l’électrode
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|Type de produit
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|Taille de l’électrode
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|Type de connecteur d’électrode
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Stérile ou non stérile
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Conditionnement
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|Durée de conservation minimum
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|Compatible avec les instruments médicaux d’autres fabricants
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|Certification CE
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|Catégorie de produit
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|Type de gel
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|Type de gel
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|Matériel
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|Type de patient
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|Forme de l’électrode
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Stérile ou non stérile
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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