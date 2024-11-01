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Wet gel electrode 50mm round

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Électrode à gel humide et support adhésif transparent, à usage unique, pour surveillance ECG. Diamètre : 50 mm. 30/sachet, 300/boîte

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Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Type de gel
  • Humide
Matériel
  • À support papier adhésif
Type de patient
  • Adulte ; enfant
Forme de l’électrode
  • Ronde
Type de produit
  • Électrode
Taille de l’électrode
  • 50 mm de diamètre
Type de connecteur d’électrode
  • À pression ou à pince
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 30 électrodes/sachet, 10 sachets/boîte
Durée de conservation minimum
  • 18 mois
Compatible avec les instruments médicaux d’autres fabricants
  • Oui
Certification CE
  • Oui
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  • ECG
Type de gel
  • Humide
Voir toutes les caractéristiques
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  • Humide
Matériel
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Type de patient
  • Adulte ; enfant
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  • Ronde
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  • Électrode
Taille de l’électrode
  • 50 mm de diamètre
Type de connecteur d’électrode
  • À pression ou à pince
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
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  • 30 électrodes/sachet, 10 sachets/boîte
Durée de conservation minimum
  • 18 mois
Compatible avec les instruments médicaux d’autres fabricants
  • Oui
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