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Microstream® Filterline®, intubated, adult/pediatric, 4m

Capnographie

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Ligne d’échantillonnage FilterLine® pour capteur de CO2fe Microstream®, patient intubé, adulte/enfant, 4 m (25)

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Fiche technique

Capnographie
Capnographie
Technologie
  • Microstream
Longueur de la ligne
  • 4,0 m
Patient intubé ou non intubé
  • Intubé
Type de patient
  • Enfant, adulte
Sous oxygène
  • Non
Court terme ou long terme
  • Court terme
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Gaz
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui, compatible avec tous les moniteurs Microstream
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 863266, M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS
Type de produit
  • Capnographie
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,900 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 25 par boîte
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Capnographie
Capnographie
Technologie
  • Microstream
Longueur de la ligne
  • 4,0 m
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • Gaz
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui, compatible avec tous les moniteurs Microstream
Voir toutes les caractéristiques
Capnographie
Capnographie
Technologie
  • Microstream
Longueur de la ligne
  • 4,0 m
Patient intubé ou non intubé
  • Intubé
Type de patient
  • Enfant, adulte
Sous oxygène
  • Non
Court terme ou long terme
  • Court terme
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • Gaz
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui, compatible avec tous les moniteurs Microstream
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 863266, M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS
Type de produit
  • Capnographie
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,900 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 25 par boîte
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
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