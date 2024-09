Collecter, communiquer et décider

Le Tempus Pro vous permet de collecter autant de données que nécessaire ou seulement celles dont vous avez besoin. Vous pouvez agrandir le dossier patient intelligent avec l’écran tactile et choisir la quantité de données à collecter, quelles données précisément, ainsi que quand, où et comment les partager. Toutes les données sont cryptées et partagées via des canaux authentifiés et hautement sécurisés.