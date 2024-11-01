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IntelliSpace Event Management (anciennement Emergin) aide votre équipe soignante à gérer les diverses notifications d’événement, alertes et alarmes, et à y répondre efficacement. Les informations pertinentes sont directement envoyées sur les dispositifs de communication pour une efficacité accrue.
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