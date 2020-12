IntelliVue MP20 et MP30 Moniteurs de chevet

Les moniteurs patient Philips IntelliVue MP20 et MP30 offrent des fonctions de monitorage performantes et des mesures essentielles tout en proposant une conception compacte. Idéal pour la réanimation, la chirurgie ambulatoire, les soins post-opératoires, les zones à faible criticité et pendant les transferts de patients.